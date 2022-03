Im März 2022 müssen in Deutschland rund 994 Citroën ë-C4 in die Werkstatt, so das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Der Rückruf erfolgt aufgrund eines Mangels an den hinteren Schraubfedern.

Citroën-Rückruf 2022: Hintere Schraubfedern beim Citroën ë-C4 können sich lösen

Wer in Deutschland einen elektrischen Citroën ë-C4 fährt, der zwischen Mai 2020 und August 2021 gefertigt wurde, wird vom Hersteller in die Vertragswerkstatt beordert. Der Grund für den Rückruf sind die hinteren Schraubfedern. Diese können sich lösen und gänzlich vom Fahrzeug fallen. Um den Mangel zu beheben, tauschen die Werkstätten die hinteren Federn samt Halterung aus und ersetzen die Bauteile. Autofahrer:innen sollten rund eine halbe Stunde für den Werkstattbesuch einkalkulieren, so die Information des Herstellers. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind potenziell 994 Fahrzeuge in Deutschland betroffen, weltweit sind es 8770 Citroën ë-C4. Die Rückrufaktion wird beim KBA unter der Referenznummer 011620 und bei Citroën unter dem Code HWH geführt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Citroën Urban Collëctif (2021) im Video: