Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Für einen lichtdurchfluteten Innenraum sorgen doppelverglaste Ausstellfenster mit Fliegenschutz und Verdunkelungsrollo an der Sitzgruppe, der Küche und hinten links. Auch die beiden Hecktüren sind mit Ausstellfenster (inklusive Rollo) ausgestattet.

Der Carado CV640 stellt mit einer Länge von 6,36 m, einer Breite von 2,05 m und einer Höhe von 2,58 m eine der größeren Optionen in der Palette der Campervans von Carado dar.

Preis: Carado CV640 (2025) ab 52.999 Euro

Der Carado CV640 (2025) stellt mit einer Länge von 6,36 m, einer Breite von 2,05 m und einer Höhe von 2,58 m eine der größeren Optionen in der Palette der Campervans von Carado dar. Er bietet ein klassisches Raumkonzept und bleibt trotz der Dimensionen noch gut handhabbar. Der Preis startet bei 52.999 Euro, wobei hier weder die Duschausstattung (hier die besten Campingduschen), noch das Fenster im Bad und die drehbare Tischerweiterung in der Sitzgruppe zum Serienumfang gehören. Die genannte Ausstattung ist Teil des Basic-Pakets für 899 Euro, das zudem eine Dachhaube mit den Maßen 70 x 50 cm über der Sitzgruppe, eine Kleiderstange im Bad und eine breite Einstiegsstufe an der Eingangstür beinhaltet.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils im Video:

Klassische Raumaufteilung mit zwei bis drei Betten

Doch kommen wir zu der Ausstattung, die im Basispreis des Carado CV640 (2025) mit inbegriffen ist: Für einen lichtdurchfluteten Innenraum sorgen doppelverglaste Ausstellfenster mit Fliegenschutz und Verdunkelungsrollo an der Sitzgruppe, der Küche und hinten links. Auch die beiden Hecktüren sind mit Ausstellfenster (inklusive Rollo) ausgestattet. Je eine Dachhaube mit den Maßen 40 x 40 cm, inklusive Fliegenschutz und Verdunkelungsrollo befindet sich über der Sitzgruppe und dem Schlafbereich im Heck. Unter den Heckbetten mit den Maßen 192 x 108 – 55 und 184 x 86, die sich mit einem Matratzenelement verbinden lassen, befindet sich ein großer Stauraum mit Verzurrösen. Weitere Staukästen sind über den Betten und der Küche angebracht (hier Tipps zum Platz sparen im Camper).

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Die Sitzgruppe ist auf einem beleuchteten Podest montiert und besteht aus einer Doppelbank mit Isofix und den drehbaren Stühlen im Cockpit. Ein Quer-Gästebett im Wohnbereich (185 x 105 – 88) kostet 349 Euro extra. Auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite befindet sich der Küchenblock, bestehend aus einem Zweiflammen-Gasherd (hier Campingkocher im Test) mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung, einem Waschbecken, einer großzügigen Arbeitsfläche und einer Abstellfläche hinter dem Kocher. Darunter bieten Schubkästen Platz für Kochutensilien. Der Kompressorkühlschrank nimmt 84 l auf und ist an der Stirnseite des Küchenblocks installiert.

Großzügige Gas- und Wasservorräte

Foto: Carado

Für ausreichend Gas sorgen im Carado CV640 (2025) zwei Elf-Kilo-Flaschen, die auch die Combi 4-Gasheizung versorgen. Die elektrische Heizung Combi 6 E kostet 709 Euro. Das Kompaktbad ist mit einer Kassettentoilette C233 (hier die verschiedenen Toilettensysteme erklärt), einem fest installierten Waschbecken und ausreichend Ablageflächen ausgestattet. Wer die Dusche mit einem Holzrost ausstatten möchte, muss 89 Euro extra zahlen. Die Frischluftzufuhr übernimmt eine Dachluke mit Insektenschutzrollo. Zum Duschen und Abspülen steht ein Wassertank mit 100 l Füllkapazität (so Wasserfilter im Camper nachrüsten) sowie ein Abwassertank mit 90 l zur Verfügung. Soll der Abwassertank isoliert und beheizt werden, wird ein Aufpreis von 599 Euro fällig.

Ein Bord Control Panel gibt Auskunft über Füllstände und Batteriekapazitäten. Die gesamte Beleuchtung im Wohnraum besteht aus LED-Spots sowie -Leisten (So LED-Leisten im Camper nachrüsten), für die individuelle Stromversorgung hat der Hersteller drei 230-V- und eine Doppel-USB-Dose im Camper untergebracht.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Peugeot Boxer

Den Carado CV640 (2025) gibt es auf Basis des Peugeot Boxer mit 2,2-l-Dieselmotor, der 140 PS (103 kW) leistet. Eine Option auf mehr Leistung steht für den Camper nicht im Carado-Katalog, ebenso wenig eine Alternative zum Sechsgang-Schaltgetriebe. Serienmäßig sind die Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt und mit DAB-Antenne integriert. ABS, EBD, ESP, ESC inklusive ASR und Berganfahrhilfe sind immer an Bord. Unter anderem gehören auch Fahrer- und Beifahrerairbag, Tempomat, Klimaanlage im Fahrerhaus, Start-&-Stopp-Funktion sowie ein Fix-&-Go-Pannenset zum Ausstattungsumfang. Die Vorbereitung für eine Rückfahrkamera, eine Solaranlage oder einen Fernseher kosten Aufpreis.