Wer lange Spaß am eigenen Cabrio haben will, sollte es regelmäßig pflegen. Autos, die das ganze Jahr über dem Wetter ausgeliefert sind, benötigen nach ein oder zwei Jahren eine Frischzellenkur für den Stoff. Wir zeigen die besten Produkte dazu im Vergleich.

Cabrioverdeck reinigen: Produkte im Check

Cabrioverdeck aufreißen und die Sonne genießen. Cabrios fährt man offen. Immer. Gut, fast immer. Denn häufig lassen es Wetter und Temperaturen leider nicht zu. Auch wenn das Cabrio parkt, vor allem über Nacht, sollte das Verdeck geschlossen sein. Somit setzt es sich permanent mit Umwelteinflüssen wie Regen, Sonne, Schmutz und UV-Strahlen aus. Daher leidet ein Stoffverdeck mit der Zeit und verschmutzt. Damit Besitzer:innen wieder ein gepflegtes Dach erhalten, helfen spezielle Reinigungsmittel. Doch vor der speziellen Verdeckreinigung steht eine generelle Fahrzeugreinigung auf dem Programm. Wenn möglich, nicht in der Waschanlage, sondern von Hand. Denn das weiche Material verlangt eine sanfte Behandlung, die meisten Waschanlagen arbeiten mit hohem Druck der Sprühdüsen und Anpressdruck der Waschwalzen. Tipp: Um in der Waschbox das eigene Auto zu pflegen, eignet sich lauwarmes Wasser und die passende Cabrio-Verdeck-Reinigung – wie etwa das Spezialmittel von Dr. Wack für rund 16 Euro.

​

Die besten Verdeckreiniger im Vergleich

In Online-Shops und Baumärkten gibt es eine Reihe von verschiedenen Verdeckreinigern für Fahrzeuge. Wichtig ist bei allen, dass sie möglichst neutral waschen und damit also nicht das Material angreifen. Nach der Reinigung ist eine Schutzschicht ratsam, damit das Wasser wieder abperlt. Manche Hersteller bieten daher Kombi-Produkte an, die aufeinander abgestimmt sind.

Dr. Wack A1 Cabrioreiniger

Aus der A1-Reihe gibt es einen Verdeck-Reiniger als Spray. Das wird großflächig auf das feuchte Dach gesprüht und dann mit einem Schwamm einmassiert. Anschließend wird das Cabrioverdeck wieder mit klarem Wasser gründlich und sauber abgespült. Kosten: rund 16 Euro.

​

Dr. Wack A1 Verdeck-Imprägnierer

Nach der gründlichen Reinigung der Oberfläche schützt ein Cabrio-Verdeck-Imprägnierer wie der A1 Verdeck-Imprägnierer von Dr. Wack vor Umwelteinflüssen. Dazu werden die Seiten- und Frontscheibe abgeklebt und mit der Sprühdose die Imprägnierung auf das Cabriodach gesprüht. Kosten: rund 16 Euro.

​

Nigrin Cabrioverdeck Reiniger

Auch Nigrin bietet ein Reinigungsmittel für Cabriodächer an, hier aber in der praktischen Pumpflasche geliefert. Damit lässt sich das vorgereinigt Dach gezielt schonend einsprühen und mit einem Schwamm oder Bürste reinigen. Das Mittel wirkt farbauffrischend und entfernt selbst starke Verschmutzungen. Kosten: rund 10 Euro für 500 ml.



Sonax Cabrio-Set

Im Cabrio-Verdeck-Set von Sonax sind Reiniger, Imprägnier-Mittel mit UV-Schutz und Schwamm enthalten. Der Spezialreiniger sorgt für eine gründliche Reinigung und löst hartnäckige Verschmutzungen. Das Mittel versiegelt dunkle Materialien und dichtet die Nähte wieder ab. Kosten: rund 33 Euro.

​

Meguiar's Cabriolet-Reiniger

Mit dem Mittel von Meguiar's lassen sich Verunreinigungen und hartnäckige Flecken schnell entfernen, ohne das Gewebe unnötig zu strapazieren. Der Sprühkopf erzeugt gleichmäßigen Sprühnebel für fleckenfreien Auftrag. Kosten für die 450-ml-Flasche: rund 17 Euro.

​

Liqui Moly Cabriolet-Reiniger

Der Liqui Moly Cabrioverdeck Reiniger bietet sich für Stoff- und Kunststoffverdecke an und reinigt gründlich und schonend. Einfach den Verdeckreiniger auf das vorgenässte Verdeck aufsprühen, einwirken lassen, abspülen, fertig. Preis: rund 12 Euro.

​

Liqui Moly Gewebe-Imprägnierung

Nach der Reinigung empfiehlt sich die Gewebe-Imprägnierung von Liqui Moly in der 400-ml-Sprühdose. Das Mittel schützt bei richtiger Pflege vor Fleckenbildung durch Öl, Fett und Schmutz und sorgt dafür, dass das Gewebe geschmeidig und luftdurchlässig bleibt. Preis: rund 9 Euro.



Wie wäscht man ein Cabrio mit Stoffdach?

Zuerst wird das ganze Cabrio mit Wasser abgespritzt und mit einem neutralen Reiniger gewaschen. Für das Cabrioverdeck, Kunststoff, Kunststoff-Heckscheiben und Soft Tops nutzen Besitzer besser spezielle Reiniger. Hartnäckige Verunreinigungen, wie eingetrockneter Baumharz, lassen sich meist ebenfalls mit Spezialreiniger entfernen. Die spülen Autofahrer anschließend mit klarem Wasser gründlich ab, lassen es aber nicht komplett abtrocknen. Dann tragen Fahrzeugpfleger mit speziellen Schäumen oder Sprays eine Schutzschicht auf. Der Arbeitsschritt dauert je nach Cabrio eine gute halbe Stunde, dann folgt eine halbstündige Trockenzeit. Tipp: Für guten Schutz sollten Besitzer je nach Zustand des Autos und nach Herstellervorgaben den Vorgang wiederholen. Wichtig ist, dass dabei die Imprägnierung gleichmäßig in die Oberfläche einmassiert wird.

Wann sollte man ein Cabrioverdeck reinigen?

Cabrio-Verdecke benötigen intensive Pflege: Je nachdem wie häufig das Auto gewaschen wird, schon nach vier bis fünf Jahren. Wenn die Werksimprägnierung nachlässt, muss das Verdeck wieder geschützt werden. Denn das imprägnierte Garn und das weiche Material verlieren durch Umwelteinflüsse sowie bei jeder Wäsche Schutz. Wenn die Feuchtigkeit den inneren Dachhimmel erreicht hat, ist es meist zu spät. Das Wasser muss außen abperlen, dann stimmt der Schutz. Mit einem Schwamm, einer weichen Bürste oder einer Bürste mit weichen Borsten und einer sparsam aufgetragenen Stoffdach-Imprägnierung erhält das Dach wieder guten Schutz gegen UV-Strahlung und Regen. Bei stark verwitterten Stoffdächern können Besitzer:innen das Dach auch zusätzlich einfärben. Tipp: Autofahrer:innen, die einmal im Jahr das Stoffverdeck ihres Cabrios einer schonenden Reinigung unterziehen und es anschließend imprägnieren, werden keine Probleme mit Undichtigkeit bekommen.

Wofür ein Cabriodach imprägnieren?

Die Stoffe von Cabriodächer werden im Werk imprägniert, damit der Regen nicht in den Stoff eindringen kann, sondern abperlt. Auch die Nähte zwischen den Stoffbahnen und den Seiten- und Heckscheiben schützt eine Imprägnierung vor Feuchtigkeit. Das Problem: Mit der Zeit, häufig nach vier bis fünf Jahren, lässt die Imprägnierung nach und der Regen kann in den Stoff eindringen. Dann kann das Verdeck schimmeln oder zumindest die Feuchtigkeit nach innen tragen. Für Insassen ist das bei geschlossenem Verdeck dann unangenehm.

Wie bekomme ich Grünspan vom Cabriodach?

Grünspan als eine Art Schimmel auf Cabriodächern lässt sich mit Pflege beseitigen. Entweder mit speziellen Pflegeprodukten oder mit Essigessenz und viel Wasser.

Darf man ein Cabrioverdeck mit einem Hochdruckreiniger waschen?

Expert:inneen raten von der Reinigung eines Stoffverdecks mit einem starken Hochdruckreiniger ab. Zumindest dann, wenn der Hochdruckstrahl so stark ist, dass er Kunststoff, Imprägnierung, Stoff und Nähte beschädigen kann. Besser ist es, das Verdeck mit einem sanften Wasserstrahl zu bearbeiten, nicht jedoch mit starkem Druck. Noch besser ist die intensive Pflege per Hand.

Gibt es Hausmittel zum Reinigen von Cabrioverdecken?

Je nach Grad der Verschmutzung eines Verdecks kann unter Umständen Essigessenz in viel Wasser aufgelöst, helfen. Dabei nimmt man 100 Milliliter Essigessenz und ein Esslöffel Salz in einem halben Liter Wasser und verrührt es kräftig. Die stark verschmutzten Stellen werden dann gezielt mit einem weichen Schwamm so lange behandelt, bis das Verdeck wieder sauber ist. Danach muss das Verdeck aber gründlich mit Wasser abgespült werden. Wichtig: die anschließende Imprägnierung nicht vergessen, sonst ist der Stoff des Verdecks nicht geschützt. Auf keinen Fall sollten Cabriobesitzer:innen die Stoffdächer mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln.