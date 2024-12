Yangwangs 1300-PS-Stromer

Der Flügel ist nicht etwa optional oder Teil einer Sonderedition: In Europa herrschen schlicht andere Sicherheitsstandards in Puncto Fahrstabilität und -sicherheit als in China, wo es den U9 ohne den Heckflügel gibt.

In China ist der Bolide bereits auf dem Markt – Europa muss sich da noch etwas gedulden. 2025 soll es aber so weit sein!

Die chinesische Nobelmarke des Autokonzerns BYD präsentiert den E-Supersportler Yangwang U9 (2023), der über 1000 PS Leistung haben soll. Die Reichweite ist noch unbekannt, zu technischen Daten und Preis wissen wir dagegen schon mehr.

Preis: Der BYD Yangwang U9 (2025) ab rund 180.000 Euro

Beim Anblick des BYD Yangwang U9 (2023) sollen etablierte Marken wie Audi, Porsche und Mercedes vor Neid gelb werden. Auf der CES 2023 in Las Vegas hat der Automobilkonzern BYD seine Nobelmarke Yangwang vorgestellt. Diese will ihr Debüt mit zwei Baureihen zelebrieren. Neben dem SUV U8 soll der Supersportwagen U9 für Aufsehen sorgen – sowohl optisch als auch leistungstechnisch. Während der Supersportler auf dem Heimatmarkt seit 2024 bereits zu einem Preis von umgerechnet 225.431 Euro erhältlich ist, lässt der Marktstart auf anderen Kontinenten noch auf sich warten. Aber: Ein Europastart ist für 2025 angesetzt. Der Startpreis soll in Deutschland dabei zwischen 180.000 und 200.000 Euro liegen (Stand: Dezember 2024).

Antriebe: bis zu 956 kW aus vier Elektromotoren

Viele technische Daten hat Yangwang noch nicht offengelegt, aber so viel ist sicher: Der Supersportwagen soll auf der sogenannten "E-4-Plattform" stehen. Und diese erfüllt die Definition von Allradantrieb im Wortsinne, denn jedes Rad wird jeweils von einem Elektromotor angetrieben. Bis zu 956 kW (1300 PS) soll der Antrieb aus den vier E-Motoren generieren. Das maximale Drehmoment liegt chinesischen Medien zufolge bei 1680 Nm. Von null auf 100 km/h sprintet der Supersportler im flotten 2,36 s und die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 300 km/h liegen. Wie auch das vorangegangene Super-SUV Yangwang U8, kann auch der Yangwang U9 einen "Tank-Turn" vollführen dank des im Hause BYD entwickelten Disus X-Fahrwerks. Die genaue Ladeleistung sowie die Batteriekapazität gibt der Hersteller nicht an – lediglich die Aussage, dass der Akku in zehn Minuten von 30 auf 80 Prozent laden soll. Ohne entsprechende Daten lässt sich diese Aussage allerdings in keinerlei Relation setzen.

Exterieur: Europa bekommt einen beflügelten U9

Für den sportlichen Look sorgt nicht nur die heruntergezogene Fronthaube, auch die geschwungenen C-Scheinwerfer mit kleinteiliger LED-Marmorierung machen die Flunder zum Hingucker. Die tropfenförmige Dachlinie schließt mit einem durchgängigen Leuchtband am Heck ab. Darunter protzt ein überdimensionaler Heckdiffusor. Wie auch die Prototypen am Nürburgring zeigt sich auch das in Essen gezeigte Modell mit einem mächtigen Flügelwerk am Heck. Auf Nachfrage hieß es, dass der Flügel für europäische Standards hinsichtlich Fahrstabilität und -sicherheit notwendig sei und dass es sich nicht – wie zuvor vermutet – um ein leistungsgesteigertes Modell handle. In China fährt der U9 allerdings weiterhin ohne Flügel umher. Mit seinen 2475 kg ist der U9 recht schwer – vor allem dann, wenn es sich um einen Supersportler handelt. Die Maße werden in der chinesischen Medienwelt mit 4966 mm in der Länge, 2029 mm in der Breite und mit 1295 mm in der Höhe angegeben.



Interieur: Geschwungene Linien und viel Carbon

Foto: Lukas Bädorf

Der Innenraum des BYD Yangwang U9 (2025) präsentiert sich derweil mit viel Carbon, das sich über die Armaturen und über das Lenkrad ausbreitet. Die LCD-Bildschirme zeigen sich mit einem dicken Rahmen, was – zugegebenermaßen – schwer nach veralteter Technik ausschaut. Der Bildschirm hinter dem Lenkrad isst chinesischen Medien zufolge 10,25 Zoll. Für die Beifahrerseite kann optional mit einem identischen Bildschirm ausgestattet werden. Ein weiterer Touchscreen befindet sich in der breiten Mittelkonsole, die sich bis zu den Armaturen hochschwingt. Der vertikale Screen misst 12,3 Zoll.