Alle Infos zum Yangwang U9

Yangwang U9 Track Edition: BYD plant Hypercar mit 3000 PS

Alexander Koch Chefredakteur Digital

Durch seine Veröffentlichungen hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) schon so manchem Hersteller die Premiere vermiest. Der neueste Leak: eine 3000 PS starke Sonderversion des Hypercars Yangwang U9. Das ist zur Track Edition bekannt!

Yangwang U9 Track Edition (2025)
Yangwang U9 Track Edition (2025)

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat die Yangwang U9 Track Edition geleakt – diese soll über 2220 kW (3000 PS) verfügen!

Foto: Chinesisches Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT)
Yangwang U9 Track Edition (2025)
Yangwang U9 Track Edition (2025)

Erste Bilder zeigen ein maßvoll verändertes Hypercar, dessen rote Lackierung und nochmals massiverer Heckflügel im Stile eines GT3-Sportwagens zuerst ins Auge stechen.

Foto: Chinesisches Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT)

Bis zu 956 kW (1300 PS) soll der Yangwang U9, ein Hypercar der BYD-Tochter, standardmäßig generieren. Diese Leistung stellt die neue, durch das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) geleakte Track Edition deutlich in den Schatten: Diese soll demzufolge über 3000 PS Systemleistung generieren.

Wie üblich, listet das MIIT neue Fahrzeuge, die absehbar auf den Markt kommen, auf seiner Homepage – so auch die U9 Track Edition. Mit der Veröffentlichung wurden auch erste Daten genannt. Gleich vier Elektromotoren – einer an jedem Rad mit je einer Leistung von 555 kW (754 PS) – ergeben eine Systemleistung von 2220 kW, also 3018 PS nach alter Währung. Weitere Details wurden indes nicht genannt. Zum Vergleich: Der Standard-U9 soll in nur 2,36 s auf Tempo 100 sprinten und in der Spitze über 300 km/h fahren können. 
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BYD Yangwang U9 im Video:

 
 

Geleakt: 3000 PS starke Yangwang U9 Track Edition

Auch erste Bilder gibt es von der Yangwang U9 Track Edition. Diese zeigen ein maßvoll verändertes Hypercar, dessen rote Lackierung und nochmals massiverer Heckflügel im Stile eines GT3-Sportwagens zuerst ins Auge stechen. Auch bei den Felgen scheint es Unterschiede zu geben – möglicherweise spendiert Yangwang dem Hypercar besonders leichte Räder aus Magnesium, um die ungefederten Massen zu reduzieren. Darüber hinaus listet das MIIT optionale Aerodynamikteile, etwa einen optimierten Frontsplitter aus Carbon und einen elektrisch verstellbaren Heckspoiler.

Auch interessant:

Offiziell bestätigt ist die Yangwang U9 Track Edition indes noch nicht. Auch welchen Preis das Sondermodell haben, in welcher Auflage es erscheinen und ob es auch nach Deutschland kommen wird, ist unklar. Alle gesicherten Informationen und Bilder zum Yangwang U9 indes haben wir hier umfassend aufbereitet.​

