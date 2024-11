Nicht alles Gold, was glänzt – Positives wie Negatives auf der EMS

Mit einer ausgefallenen Folierung und mit einem noch ausgefalleneren Felgensatz macht dieser Ferrari auf sich aufmerksam. Ähnlich wie beim schon gezeigten Novitec-Ferrari ist es hier auch wieder die Platzierung: Zwischen all den anderen Platzhirschen der Tuning Xperience in Halle 5 erscheint dieser Ferrari F430 fast schon, als sei er "nur" mit dem sogenannten "FFF"-Tuning (Felgen, Folie und Fahrwerk) frisch gemacht. Das – und da wollen wir einem falschen Eindruck vorgreifen – ist aber ganz bestimmt nicht der Fall. Auch hier unser Respekt vor dem Umbau!

Schade ums Auto! Moment, wir erklären, wie wir das meinen. DIeser Novitec Ferrari F12 N-Largo S ist einer von nur elf (!) gebauten Modellen und besticht mit einer nochmals verbesseten Performance als der "reguläre" N-Largo. Schade deshalb, da dieser Exot am Rande von Halle 6 kaum Beachtung findet und zwischen den Reihen von JP Performance, Airlift & Co. untergeht.

DIe Motorhaube ist eine originale Nismo-Haube aus Carbon und die Kotflügel gefallen mit einem Übergang aus geflochtenem in Forged Carbon. Das haben wir so noch nie gesehen und ist für uns definitiv ein Ausrufezeichen auf der Messe.

Das 2000er-Tuning scheint ein Trend zu sein, der nicht immer funktioniert. Rotchrome Außenfarbe und in Chrom glänzende Felgen sind in Kombination mit den Scherentüren und dem Bodykit eine Nummer zuviel des Guten. Unserer Meinung nach jedenfalls ...

Die Essen Motor Show 2024 hat geöffnet und zeigt die coolsten und spannendsten Projekte rund ums Automobil. WIr haben uns einen Überblick verschafft und zeigen, was uns begeistert hat und was nicht!

DIe Essen Motor Show (Alle Infos zur 2024er-Auflage hier) hat sich gemausert: War sie zu vor 20 Jahren noch eine von vielen Tuningmessen in Europa, gilt sie heute als Fixstern in der Tuningszene und hat ähnliche Relevanz wie die SEMA in Las Vegas (Die Highlights der Messe) oder der Tokyo Auto Salon in Japan. Auch 2024 präsentieren sich auf dem Messegelände der Essen Motor Show wieder zahlreiche Umbauten, Projekte und Liebhabermodelle, welche die Besucher:innen ins Staunen versetzen. In unserer Bildergalerie zeigen wir, was uns besonders aufgefallen ist – im Positiven wie auch im Negativen. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten – und dabei beziehen wir uns nicht nur auf die teils spektakulären LED-Inszenierungen!

Wie bereits in den Jahren zuvor, gehört die Tuning Xperience in Halle 5 (Die coolsten Privatfahrzeuge zeigen wir hier) wieder zu den absoluten Highlights der Essen Motor Show. Jedes der über 170 Exponate hat sich seinen Platz mehr als verdient. Dennoch ist es auch schade, zu sehen, dass so viel Qualität auf einmal die Messlatte auf ein maximales Maß anhebt. Wer hier aus der Masse hervorstechen möchte, muss schon tief in die Trickkiste (oder in die Geldbörse) greifen. Da kann dann selbst ein spektakulär umgebauter Lamborghini Murciélago untergehen. Doch es muss nicht immer das Teuerste oder das Schrillste sein: Gerade die Szene-untypischen Tuningfahrzeuge haben den so ein oder anderen Kopf verdreht und sowohl für fragende als auch für amüsierte Gesichter gesorgt.

