Dsa Profil, gerade im Bereich der C-Säule, weckt Erinnerungen an den Audi A5 der B9-Generation, aber auch an das Tesla Model S.

Preis: Das kostet der BYD Yangwang U6 (2025)

Obwohl der BYD Yangwang U6 (2025) noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, beherrscht er bereits die Schlagzeilen. Der Grund: Die elektrische Luxuslimousine sei nicht weniger als das Fahrzeug mit der besten Aerodynamik im Straßenverkehr. Bereits 2023 teaserte BYD den U6 auf der "Academic Annual Conference Of The Automotive Aerodynamics Committee" in China mit einem cW-Wert von 0,195 an. Damit wäre der BYD das windschnittigste Auto der Welt.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:



Bislang hält der Lucid Air mit 0,197 den Rekord, dicht gefolgt vom Mercedes EQS mit glatten 0,2. Der erste Gedanke mag nun sein, dass sich das auch entsprechend im Preis widerspiegelt. Aber nein: Chinesischen Medien zufolge soll das Elektroauto rund 800.000 Yuan (umgerechnet rund 105.000 Euro) kosten. Damit wäre der U6 günstiger als seine Konkurrenten BMW i7 (ab 115.700 Euro), Tesla Model S Plaid (ab 119.990 Euro) und Mercedes EQS (ab 109.551 Euro). Alle Preisangaben entsprechen dem Stand vom März 2025.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BYD Yangwang U8 (2024) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Optionen stehen noch offen

Zu den Antriebsarten des BYD Yangwang U6 (2024) gibt es noch keine gesicherten Informationen. Das Modell könnte batterieelektrisch (BEV), als Plug-in-Hybrid (PHEV) oder wie der große Bruder Yangwang U8 als Hybrid mit Range-Extender (EREV) kommen. Dann sind auch Systemleistungen von über 809 kW (1100 PS) möglich. Nicht ausgeschlossen ist, dass mehrere der genannten Antriebsweisen in Betracht gezogen und angeboten werden.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Große Ähnlichkeiten zum Yangwang U9-Supersportler

Noch vor der offiziellen Präsentation des BYD Yangwang U6 (2025) sind erste Patentbilder aufgetaucht. Die Bilder zeigen eine sportlich gezeichnete, viertürige Luxuslimousine. Die Frontpartie wird von Scheinwerfern geprägt, die wir so bereits vom Supersportler BYD Yangwang U9 kennen. Darunter befinden sich ein Kühllufteinlass, der sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht, und ein ausladender Frontsplitter. Im Profil fallen zunächst die Kiemen hinter den Vorderrädern auf. Die Fensterlinie mit der farblich abgesetzten Umrandung weckt Assoziationen zum Audi A5 (B9) und auch zum Tesla Model S.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Überraschend: die konventionellen Seitenspiegel. Mit Blick auf den angekündigten cW-Wert gehen wir davon aus, dass diese optional durch Kameras ersetzt werden, um den Luftwiderstand zu minimieren. Dasselbe dürfte auch für das LiDAR-Radarsystem auf dem Dach gelten. Am Heck zeigt sich ein zweigeteilter Diffusor, der über eine Blende in die Schürze eingelassen ist. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist eine überhängende Kante, die auch einen ausfahrbaren Spoiler beinhaltet. Das Design der Rückleuchten ist dagegen nicht ersichtlich: Es könnten sich hierbei um zwei Lichtelemente handeln, die durch einen farblich abgesetzten Zierbalken optisch miteinander verbunden werden. Letzterer könnte allerdings auch illuminiert sein.

Die Maße des BYD Yangwang U6 sind noch unbekannt. Da die Limousine optisch auch dem BYD Chaser 07 sehr ähnlich sieht, könnte er auch dessen Maße von 4980 mm in der Länge, 1890 mm in der Breite und 1495 mm in der Höhe in etwa übernehmen. Dabei scheint der U6 aber einen deutlich längeren Radstand als die 2700 mm des Chaser 07 zu haben. Mit Blick auf den Radstand wären natürlich Interieurbilder sehr interessant, um die Platzverhältnisse einschätzen zu können. Diese stehen aber noch aus.