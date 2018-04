Scheinwerfer und Rückleuchten leuchten zeitgemäß in LED-Technik, eine moderne Luftfederung deckt die Spreizung von kuschelweich bis sportlich hart alles ab.

Und um in der weitestgehend der Stuttgarter Konkurrenz überlassenen Luxusklasse zu punkten, holt BMW den Prestige-trächtigen Name 8er wieder aus der Mottenkiste.

Es ist eine Besonderheit in der Geschichte des 8ers: Erstmalig plant BMW auch einen Cabrio-Ableger der Baureihe.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2019 Aufbauarten Cabrio Türen 3 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Erstmals gibt es die 8er Baureihe auch als Ableger mit Stoffmütze. Aktuell wird das BMW 8er Cabrio (2019) im kalten Skandinavien auf Herz und Nieren getestet. Wie der G14-Erlkönig unverkleidet aussehen könnte, zeigt eine Illustration auf Basis der Studie Concept 8 Series!

Neue Fotos aus dem kalten Nordeuropa zeigen ein Novum in der Geschichte des 8ers: das BMW 8er Cabrio (2019). Um in der weitestgehend der Stuttgarter Konkurrenz überlassenen Luxusklasse zu punkten, holt BMW den Prestige-trächtigen Name 8er wieder aus der Mottenkiste. Unser Erlkönig-Fotograf hat den Prototypen mutmaßlich mit dem sportlichen und optionalen M-Paket auf Testfahrt erwischt. Wie die Fotos zeigen, ist das Luxuscabrio mit Stoffverdeck größer als der formelle Vorgänger – namentlich der BMW 6er. Schließlich soll das 8er Cabrio nicht nur dem neuen Namen nach eine Stufe höher steigen, sondern auch die Lücke zwischen dem früheren 6er und dem aktuellen Rolls-Royce Dawn besetzen. Trotz der Tarnfolie lassen sich der prominente Nieren-Kühlergrill, die schmalen LED-Scheinwerfer und die muskulös modelierte Flanke ausmachen. Wie dynamisch das BMW 8er Cabrio (2019) ohne die Erlkönig-Tarnung aussehen könnte, stellt die Illustration von Photoshop-Künstler X-Tomi Design auf Basis der neuesten BMW-Studie Concept 8 Series dar.



Derzeit wird das BMW 8er Cabrio im kalten Skandinavien erprobt. © CarPix

G14: Neue Fotos vom BMW 8er Cabrio (2019)

Technisch gesehen ist das BMW 8er Cabrio (2019) ein neu verpackter 7er und kommt folglich mit einer potenten Motorenpalette, die zwischen 320 und 610 PS leistet. Reihensechszylinder sind für das Luxus-Cabrio ebenso vorgesehen wie ein neuer V8 und ein besonders Image-trächtiger V12-Benziner. Für die Sparfüchse unter den Reichen soll das Cabrio auch einen vierfach aufgeladenen Reihensechszylinder-Diesel erhalten. Scheinwerfer und Rückleuchten erscheinen zeitgemäß in LED-Technik, eine moderne Luftfederung deckt die Spreizung von kuschelweich bis sportlich hart ab. Hinzu kommt ein technisches Highlight: eine Allradlenkung. Das BMW 8er Cabrio (2019) wird wohl wie sein geschlossener Bruder im Werk Dingolfing gebaut und zu Preisen von mutmaßlich 150.000 Euro verkauft. Marktstart der neuen 8er-Reihe ist voraussichtlich zum Jahreswechsel 2019.

