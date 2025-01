BMW 8er (2025): Preis & Motoren

Der nächste BMW 8er könnte 2025 auf den Markt kommen. Oder heißt die Zukunft "6er"? Wir klären, was die wegweisende Entscheidung für den Preis und die Motoren bedeutete.

Auch wenn wir, Stand 2022, davon ausgehen, dass eine Neuauflage des BMW 8er 2025 erscheinen könnte, hat auch die Zusammenlegung mit der 4er- zur 6er-Reihe ihre Argumente. Der 8er, der aktuell bei einem Preis von 102.000 Euro (Stand: Juli 2022) startet, tritt trotz dreier Karosserievarianten in einem kleinen und tendenziell weiter schrumpfenden Segment an: bei den Oberklasse-Coupés und -Cabrios. So attraktiv das Auto für viele sein mag, so überschaubar sind die absoluten Verkaufszahlen, die seit 2019 stetig abnehmen. Was für eine Neuauflage spricht: BMWs jüngst initiierte Luxusoffensive mit einem exklusiven Frontdesign, das nicht wenige an Rolls-Royce erinnert. Auf Basis des 7ers hat Photoshop-Illustrator X-Tomi Design ein Coupé gestaltet, das deutlich geradliniger und luxuriöser als der aktuell eher sportlich und muskulös gestaltete 8er daherkommt.

Zubehör für BMW-Fans:

Die Plattform des neuen 7ers ist eine Mischplattform, ermöglicht also die ganze Bandbreite an Antrieben von Verbrennern über Hybride bis hin zum Elektroantrieb. Ein Mix, dessen Schwerpunkt sich bis 2025 noch weiter in Richtung Elektrifizierung verschieben könnte. Speziell die Plug-in-Hybride 750e xDrive (490 PS/360 kW) und M760e xDrive (571 PS/420 kW), die beide auf einen 3,0-Liter-Reihensechszylinder als Verbrenner setzen, dürften ein großes Coupé adäquat antreiben. Vollelektrisch würde der BMW 8er (2025) als xDrive60 400 kW (544 PS) und als M70 xDrive 485 kW (660 PS) mobilisieren, was allerdings auch die Frage aufwirft, ob BMW das mittlerweile archivierte Sportwagen-Kürzel i8 für die Elektro-Ableger reaktiviert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto BMW i7 (2022) BMW panzert den i7 auf Wunsch

Der BMW Theatre Screen im Video:

Das wissen wir zu Preis & Motoren des BMW 8er (2025)

Sollte BMW dem Mercedes-Beispiel folgen, in Zukunft sämtliche Coupé-Baureihen im neuen CLE-Modell zu bündeln, könnte aus dem BMW 8er (2025) bei einer Zusammenlegung mit dem nächsten 4er eine Neuauflage der 6er-Reihe werden, derer aktuell einziges Modell, der 6er Gran Turismo, nahe der Bedeutungslosigkeit dümpelt. Das würde auch die Zukunftschancen des 8er Cabrios erhöhen, dessen kleiner Bruder 2er Cabrio zuletzt beim Modellwechsel gestrichen wurde. Und dann wäre da noch das 8er Gran Coupé, das bei den viertürigen Coupés antritt. Eine attraktive Karosserievariante, die eine Klasse tiefer als i4 zur Elektro-Speerspitze auserkoren wurde. Ebenfalls möglich: Der radikale Schritt zum reinen Elektroauto mit Nutzung der "Neue Klasse"-Architektur, die ab Mitte des Jahrzehnts sämtlichen Elektromodellen der Münchener als Basis dienen soll. Wir halten fest: Wie auch immer sich BMW beim kommenden BMW 8er (2025) entscheidet, gibt es berechtigte Hoffnung, dass auch in Zukunft sportliche Coupés und Cabrios mit Propeller auf der Haube erscheinen werden.

Auch interessant:

Neuheiten BMW 8er Coupé Facelift (2022): Preis/Motoren Eine Frage des Details beim 8er Facelift