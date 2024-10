BMW 8er Gran Coupé Facelift (2022): Preis

Das BMW 8er Gran Coupé Facelift ist ab März 2022 zum Preis ab 96.400 Euro erhältlich. Die Motoren ändern sich im Gegensatz zu Details bei Design und Innenraum nicht.

Kurz nach der Premiere des BMW 8er Gran Coupé Facelift im Januar rollt es im März 2022 in den Handel. Doch was ändert sich eigentlich? Augenscheinlich wenig, was sich bei näherer Betrachtung auch bestätigt: Alle 8er fahren ab sofort serienmäßig mit M Sportpaket und beleuchteter Niere vor. Die bekannten Scheinwerfer präsentieren sich als Teil der Shadow Line erstmals auf Wunsch abgedunkelt. Vier neue Außenfarben erhöhen die Individualisierbarkeit. Im Innenraum des BMW 8er Gran Coupé Facelift (2022) kommt ein elegant integrierter, auf 12,3 Zoll angewachsener Touchscreen zum Einsatz, auf dem die neueste, bestens vernetzte Software des Hauses läuft. Den Preis beziffert BMW mit 96.400 Euro (Stand: Januar 2022). Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis des BMW 8er Gran Coupé Facelifts (2022)

Motorenseitig war BMW bereits vor dem Facelift fleißig und hat die Palette Ende 2020 einer Pflege unterzogen – 333 bis 530 PS im Benziner, 340 PS im Diesel sind die Ausbeute. Getoppt wird die Modellpalette vom ebenfalls dezent optimierten M8 Competition, der 625 PS (460 kW) ins Feld führt. Sechszylinder-Modelle stehen ab sofort übrigens serienmäßig auf 19-Zoll-Bereifung, während Achtzylinder-8er ab sofort mit 20 Zoll großen Felgen vom Band laufen. Mehr zum Thema: Das ist der BMW M8

