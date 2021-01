Das BMW 4er Coupé (2020) ist da: Das Mittelklasse-Coupé kommt mit neuer Front und optional auch mit M Paket daher. Das ist der Preis.

Während das BMW 4er Coupé (2020) zum Preis ab 45.800 Euro (Stand: Januar 2021) mit seiner eigenwilligen Front samt riesigem Nierenkühlergrill für Design-Diskussionen sorgt, versprechen die technischen Daten des Zweitürers viel Fahrdynamik. Die bekannte Technik des 3er wurde gekonnt verfeinert. Zwar stammen 4er und 3er aus dem gleichen Baukasten (CLAR, Cluster Architecture), dennoch hat BMW beim Coupé zahlreiche Verstrebungen installiert, die die Karosseriesteifigkeit erhöhen. Der Fahrzeugschwerpunkt des Coupés wurde gegenüber dem der 3er-Limousine um 21 Millimeter abgesenkt, während die Spurweite an der Hinterachse um 23 Millimeter wuchs. Alle Maßnahmen zusammen genommen dürften in einen gehörigen Dynamik-Zuwachs des BMW 4er Coupé (2020) münden. Die Gewichtsverteilung liegt im optimalen Verhältnis von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse.Mehr zum Thema: Nierengrill-Design des BMW 4er – Pro & Contra im Kommentar

Preis des BMW 4er Coupé (auch mit M Paket)

Zahlreiche Assistenzsysteme dienen der Sicherheit im BMW 4er Coupé (2020) – neu ist zum Beispiel ein Rettungsgassenassistent. Die Motorenpalette umfasst einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo in zwei Leistungsstufen mit 184 (420i) und 258 PS (430i), einen 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbo mit 374 PS (M440i xDrive) und Allradantrieb, einen Vierzylinder-Turbodiesel mit 190 PS (420d) sowie zwei Sechszylinder-Turbodiesel mit 286 (430d) und 340 PS (M440d xDrive). Alle Diesel und der Sechszylinder-Benziner verfügen als Mild-Hybride über einen 48-Volt-Starter-Generator. Die Serienausstattung umfasst neben LED-Scheinwerfern unter anderem das neue cloud-basierte Navigationssystem BMW Maps und die Smartphone-Schnittstellen Apple CarPlay und Android Auto. Wer ein M Paket für das BMW 4er Coupé (2020) sucht, wird gleich mehrfach fündig: Neben der Ausstattungslinie M Sport bietet der Hersteller ein umfangreiches M Sportpaket Pro und vom Start weg auch M Performance Parts an. Mehr zum Thema: Das ist das BMW 4er Cabrio

