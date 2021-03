Das Puzzle fügt sich also so langsam zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen.

Das BMW M4 Cabrio dürfte ab 2021 für besonders intensive Fahrfreude sorgen. X-Tomi Design illustriert das Power-Cabrio mit Stoffverdeck und polarisierender Front, derweil bestätigt ein Leak das umstrittene Design. Das wissen wir zum Competition und zum Preis.



Cabriofans werden voraussichtlich 2021 mit dem BMW M4 Cabrio beglückt, das sich im Dezember 2020 unfreiwillig auf geleakten Patentzeichnungen zeigt. Das Design gleicht in weiten Teilen dem des Coupés. Besonders markant fällt die BMW-Niere aus, die alle bisher bekannten Dimensionen sprengt und bis in die Frontschürze reicht. M-typisch groß fallen die flankierenden Lufteinlässe aus. Am Heck setzt BMW auf Bewährtes: Vier kreisrunde Endrohre unterscheiden den M4 auch in Zukunft von seinen schwächeren Brüdern. Die Proportionen profitieren vom reaktivierten Stoffdach, das sich über den Innenraum spannt. Hier kommt ein freistehendes Display auf dem Armaturenbrett zum Einsatz, die zugehörige iDrive-Steuerung wird erstmals im BMW M4 Cabrio (2021) auch per Gesten möglich sein. Das Cockpit, ohnehin schon teilweise digitalisiert, ist auch volldigital zu bestellen. Optional sind voll elektrisch einstellbare M-Karbon-Schalensitze zu haben, in deren Kopfstütze ein beleuchtetes Logo integriert ist. Mehr zum Thema: Der BMW M4 im Fahrbericht

Auch als Competition: Preis & Leak des BMW M4 Cabrio (2021)