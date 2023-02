Fünf Zentimeter mehr Radstand als beim Vorgänger sollen dem Platzangebot in Reihe zwei zugute kommen.

Auch am Heck des Fünftürers wird die Verwandschaft deutlich. Vorteil Gran Coupé: die große, bis ins Dach reichende Heckklappe.

Die Neuauflage des BMW 4er Gran Coupé ist seit 2021 erhältlich. Im Innenraum gibt es mehr Platz, während der Kofferraum leicht schrumpft. Die technischen Daten der Antriebe weisen bis zu 374 PS (275 kW) aus. Das ist der Preis.

Technisch basiert das BMW 4er Gran Coupé (2021), das zum Preis ab 51.300 Euro (Stand: Februar 2023) erhältlich ist, wie auch die Schwestermodelle Coupé und Cabrio auf der Hinterradantriebs-Architektur des BMW 3er. Die sportlicheren 4er-Modelle profitieren dabei besonders von dem tieferen Schwerpunkt des neuen Baukastens, der ausgeglicheneren Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse sowie des insgesamt reduzierten Gewichts. Dabei setzt BMW auf einen intelligenten Mix aus Aluminium sowie hoch- und höchstfesten Stählen. Teures Karbon spielt jedoch keine Rolle. Die Außenmaße wachsen nicht unbeträchtlich: Der neue Viertürer ist mit nun 4,73 Metern Länge (Maße) ganze 14,3 Zentimeter länger als der Vorgänger. Der Radstand wuchs parallel um fünf Zentimeter, was besonders der zweiten Reihe zugutekommt. Im Innenraum bieten hochwertigere Materialien eine bessere Anfassqualität. Wie der 3er kann auch das 4er Gran Coupé mit dem BMW-Display-Schlüssel ferngesteuert in enge Parklücken bugsiert werden. Neu ist auch die Gestensteuerung sowie seit Februar 2023 das Curved Display, wie es zuvor in dieser Baureihe nur im rein elektrischen i4 Standard war. Der Kofferraum nimmt mit nun 470 Liter Ladevolumen geringfügig weniger Gepäck auf als der Vorgänger. Nach Umklappen der Rücksitzlehnen (im Verhältnis 40:20:40) kann das BMW 4er Gran Coupé (2021) bis zu 1290 Liter transportieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Kofferraum des BMW 4er Gran Coupé (2021)

Optisch unterscheidet sich das BMW 4er Gran Coupé (2021) deutlicher als bisher vom 3er: So erhalten alle 4er-Modelle eine eigenständige, stark nach vorn zugespitzte und vollverchromte Doppelniere und eckigere Tagfahrleuchten. Kommen wir zu den technischen Daten der Motoren: Zum Verkaufsstart im November 2021 wurden unter anderem zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner, die als 420i 184 PS (135 kW) und als 430i 245 PS (180 kW) leisten, angeboten. Der 190 PS (140 kW) starke Diesel (420d) ist ebenso wie das Topmodell M440i xDrive ein Mild-Hybrid. Der Reihensechszylinder des Topmodells leistet 374 PS (275 kW) und hatte zunächst serienmäßigen Allradantrieb. Diesen gibt es optional auch für den Diesel sowie seit Februar 2022 für den 430i. Im Mai 2022 komplettiert ein 286 PS (210 kW) starker Reihensechszylinder-Diesel (430d xDrive) die Motorenpalette. Zeitgleich bietet BMW erstmals die Möglichkeit, den M440i auch mit Hinterradantrieb zu ordern. Eine Achtstufen-Automatik mit Lenkradpaddels sowie moderne Assistenzsysteme sind bei allen Modellen Standard. Im Gegensatz zum 3er wird es vom BMW 4er Gran Coupé (2021) keinen M und keinen Plug-in-Hybriden geben. Das Batterie-elektrische Pendant i4 wurde bereits präsentiert und kam zeitgleich auf den Markt. Auch interessant: Das ist das BMW M440i xDrive Gran Coupé

