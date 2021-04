In seiner Standard-Ausprägung komm der Reihensechszylinder auf 480 PS. Noch mehr Dampf bringt der M4 Competition, bei dem 510 PS am Werk sind.

Das Design des BMW M4 (2021) unterscheidet sich so deutlich von der Basis-Baureihe wie nie zuvor. Hinter dem umstrittenen Nieren-Grill sitzt ein doppelt aufgeladener Reihensechszylinder mit bis zu 510 PS (Competition), der seine Kraft optional über alle vier Räder auf die Straße bringt (M xDrive). Wir zeigen den Innenraum und nennen den Preis.

Die Neuauflage des BMW M4 (2021) – erhältlich zum Preis ab 84.000 Euro (Stand: April 2021) – unterscheidet sich so deutlich von der Basis-Baureihe wie nie zuvor. Dabei dürfte vor allem das gigantische Nierenpaar, das die Frontpartie dominiert, für Gesprächsstoff sorgen. Dabei ist die Idee, die zweiteilige Kühlerverkleidung über die gesamte Fahrzeughöhe zu ziehen, so neu nicht. Man denke nur an den ab 1952 gebauten BMW Typ 501, der als "Barockengel" in die Automobilgeschichte einging. Ziel der strengen Optik ist es, die als Coupé, Stoffdach-Cabriolet und viertüriges Gran Coupé (intern G22) geplanten Sportmodelle stärker vom 3er abzuheben. Weit ausgestellte Kotflügel, eine Abgasanlage mit elektrisch gesteuerten Klappen und vier Endrohren mit je 100 Millimeter Durchmesser sowie ein kräftig strukturierter hinterer Stoßfänger zeigen die Eigenständigkeit der höchsten Ausbaustufe der 4er-Reihe am Heck. Zum Sport-Dress gehören darüber hinaus auffällige Reflektoren, ausgestellte Seitenschweller in Schwarz Hochglanz und die messerscharfe Abrisskante des Heckdeckels. Zierteile aus Karbon heben die Spitzenstellung des BMW M4 (2021) hervor, zu dessen Zielvorgaben auch konsequenter Leichtbau gehört. Auch aus diesem Grund besteht das Dach aus karbonfaserverstärktem Kunststoff. Mehr zum Thema: Der BMW M5 im Vergleichstest

Preis: BMW M4 (2021) mit bis zu 510 PS (Competition)

Unter der langen Haube des BMW M4 (2021) lauert der intern als "S58" bezeichnete 3,0-Liter-Biturbo-Benziner, den wir bereits aus den SUV-Modellen X3 M und X4 M kennen. In seiner Standard-Ausprägung komm der Reihensechszylinder auf 480 PS. Noch mehr Dampf bringt der M4 Competition, bei dem 510 PS am Werk sind (Preis: 91.000 Euro; Stand: April 2021). Ebenfalls interessant: Für die Kraftübertragung ist ein manuelles Sechsgang-Getriebe zuständig. In der Competition-Variante kann auch eine Achtstufen-Automatik bestellt werden. Erstmalig gibt es für den M4 auch einen optionalen Allradantrieb (M xDrive), der die Kraft über ein Achtstufen-Automatikgetriebe empfängt und variabel zwischen Vorder- und Hinterrädern sowie zwischen den Hinterrädern selbst verteilt. In normalen Fahrsituation fährt der M4 mit M xDrive mit reinem Hinterradantrieb, erst bei höherem Anspruch und geringerer Traktion schalten sich die Vorderräder hinzu. Der zusätzliche Grip macht sich auch in der Beschleunigung bemerkbar: Mit 3,5 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100 ist der vierradgetriebene BMW M4 (2021) 0,4 Sekunden schneller als der reine Hecktriebler.

Der Innenraum des BMW M4 (2021)

Im Innenraum des BMW M4 (2021) gibt es derweil ein frei stehendes Display auf dem Armaturenbrett und die zugehörige iDrive-Steuerung erhält eine Überarbeitung und erstmalig die Gestensteuerung aus dem 7er. Das Cockpit, ohnehin schon teilweise digitalisiert, ist auch volldigital zu bestellen. Optional sind voll elektrisch einstellbare M Carbon Schalensitze zu haben, in deren Kopfstütze ein beleuchtetes Logo integriert ist. Auch bei den Assistenzsystemen macht der BMW M4 (2021) einen Sprung nach vorne. So stehen unter anderem die Park Distance Control mit Sensoren an Front und Heck, die Frontkollisions- und die Spurverlassenswarnung sowie die Verkehrszeichenerkennung Speed Limit Info bereits serienmäßig zur Verfügung, weitere Assistenzsysteme sind gegen Aufpreis zu haben.

BMW M4 (2021): M Performance Parts direkt zum Marktstart

Zum Marktstart im März 2021 lässt sich der BMW M4 mit einem umfangreichen Angebot an M Performance Parts weiter individualisieren und auch die fahrdynamischen Qualitäten sollen sich so nochmals steigern lassen. Unter anderem wird etwa das M Performance Schalldämpfersystem aus Titan angeboten. Mit ihrer optimierten Abgasführung soll die im Vergleich zum Serienbauteil rund fünf Kilogramm leichtere Leichtbau-Abgasanlage mit Klappensteuerung für ein noch sportlicheres Fahrgefühl sorgen. Außerdem hät die M GmbH auch das M Performance Sportfahrwerk für den Power-4er bereit. Das Gewindefahrwerk soll eine stufenlose Reduzierung der Bodenfreiheit zwischen fünf und 20 Millimetern erlauben und den Fahrer so von einem niedrigeren Schwerpunkt sowie reduzierten Wankbewegungen profitieren lassen. Darüber hinaus zählen Sportbremsbeläge und diverse Exterieurkomponenten aus kabonfaserverstärktem Kunststoff wie ein Frontaufsatz, ein Frontsplitter, Aero Flicks, Seitenschwellereinsätze, Heck-Winglets, ein Heckspoiler sowie ein Heckdiffusor zum M Performance Parts-Angebot. Auch eine M Performance Folierung Motorsportist für den BMW M4 (2021) zu haben. Für das Interieur sind zahlreiche vom Motorsport inspirierte Komponenten erhältlich.

BMW und Kith legen eine exklusive Edition des neuen BMW M4 Competition Coupé auf. Foto: BMW

BMW M4 Competition x Kith (2021)