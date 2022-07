VW Touran

Eher zurückhaltend gibt sich der VW Touran 2.0 TDI in Sachen Konnektivität. Serienmäßig gibt es nur das digitale Radio. Eine Online-Anbindung muss optional geordert werden. Die einfachste Lösung ist dabei App-Connect (225 Euro) – es überträgt die Smartphone-Apps per Apple CarPlay oder Android Auto auf das zentrale Display. Dann lässt sich auch per Google-Maps bereits bestens navigieren. Das integrierte Navigationssystem Discover-Media inklusive Streaming und Internet kostet 570 Euro. Mit dem Navigationssystem Discover-Pro vergrößert sich dann auch der TFT-Touchscreen von 8,0 auf 9,2 Zoll – samt Gestensteuerung. Erfreulich ist im Vergleich zu den Systemen der Konkurrenz, dass die Menüstruktur auf zahlreiche Untermenüs verzichtet und sich der VW dadurch einfacher bedienen lässt.

Foto: Frank Ratering