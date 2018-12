Mit auf Sport getrimmten adaptiven Dämpfer reduzieren sich die Karosseriebewegungen, der VW lenkt ordentlich ein und bleibt sicher in der Spur. Besonders gefällt dabei die gelungene ESP-Abstimmung. Den entscheidenden Vorteil in diesem Kapitel sichert dem T6 allerdings seine Bremse.

Der Feinschliff an Antrieb und Fahrwerk des Multivan zahlt sich nicht nur beim Komfort und den Fahrleistungen aus, sondern schlägt sich auch in der Fahrdynamik nieder. Statt wie bisher beim Handling zu wanken und stark zu untersteuern, gibt sich die sechste Generation erstaunlich behände.

Die günstigeren Garantiebedingungen und die niedrigeren Versicherungseinstufungen, die VW in die Waagschale wirft, ändern nichts daran, dass in diesem Kapitel die V-Klasse der familienfreundlichere Van ist.

Nicht ganz so vorbildlich präsentiert sich der Niedersachse, wenn es an den Ausbau der Fondsitze geht. Umständliche Entriegelungen erschweren die Handhabung der mit 38 kg immerhin sieben Kilo schwereren Einzelsitze des T6. Und der Ausbau der serienmäßigen hinteren Sitzbank des VW verlangt sogar gleich die Hilfe mehrerer Personen.

Insbesondere das perfekt arbeitende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (2338 Euro) mit effektiver Segelfunktion setzt den VW-Motor an Steigungen oder beim seichten Dahingleiten deutlich besser in Szene als die mitunter träge serienmäßige Siebenstufen-Automatik den Schwaben.

Den Sitzen des VW fehlt es dagegen an Seitenführung. Angenehm fallen die Geräuschpegel in den beiden großen Familientransportern aus. Beim VW gelingt das aber nur mit dem teuren Dämmglas-Paket (518 Euro).

Die sechste Generation des VW Multivan ist keine Revolution, sondern eher eine intensive Evolution. Wie gut schlägt sich der T6 als 2.0 TDI gegen den Mercedes V 250d Kompakt? Vergleichstest!

Beim Fahrkomfort des Multivan bestand Grund zum Handeln. Mit großen Reserven, aber ohne Feingefühl absolvierte er bisher schlechte Strecken. Der Neue lässt sich nun optional mit adaptiven Dämpfern (1398 Euro) ausstatten. Damit zeigt er ein deutlich feinfühligeres und weitgehend sanftes Ansprechverhalten. Dennoch machen vor allem Kanaldeckel oder tiefe Spurrinnen der Vorderachse immer noch schwer zu schaffen – die nur schlecht verarbeiteten Stöße dringen bis zu den Insassen durch. Die ebenfalls mit einstellbaren adaptiven Dämpfern (181 Euro) bestückte V-Klasse kann das nach wie vor besser. Stöße, die beim Multivan das Lenkrad zum Zittern bringen, absorbiert der Benz erheblich gelassener. Erst bei voller Beladung schwingt das Heck des grundsätzlich strafferen Schwaben spürbar mehr. Nicht nur der Federungskomfort der V-Klasse erinnert an den einer großen Limousine, auch die gut konturierten Sitze folgen dieser Zielsetzung.

VW Multivan T6 und Mercedes V-Klasse im Test

Ordentlich nachgelegt hat VW auch beim Antrieb. Der Topdiesel leistet nun 204 PS und generiert nun bullige 450 Newtonmeter schon ab 1400 Touren. Damit ist er nicht nur deutlich spritziger als sein Vorgänger, der bei den Fahrleistungen selbst dem schwächeren V 220d hinterherhechelte, sondern agiert sogar auf Augenhöhe mit dem gleich starken Mercedes V 250d. Beim Verbrauch bleiben die beiden großen Jungs erstaunlich genügsam: Sowohl der Mercedes als auch der VW begnügen sich mit 8,6 Liter Diesel auf 100 km. Entscheidende Punkte sichert sich der Multivan aber mit seinem größeren Tankvolumen, das in Kombination mit dem guten Verbrauch eine im Vergleich zur V-Klasse praxisfreundlichere Reichweite ermöglicht.

VW T6 teurer als Mercedes V-Klasse

Technische Daten VW Multivan T6 Mercedes V-Klasse Motor 2.0 TDI BMT V 250d Kompakt Zylinder/Vent. pro Zylin. 4/4; Bi-Turbodiesel 4/4; Bi-Turbodiesel Hubraum 1968 cm³ 2143 cm³ Leistung

bei 150 kW/204 PS

bei 4000 /min 150 kW/190 PS

bei 3800 /min Max. Drehmoment

bei 450 Nm

bei 1400 - 2250 /min

480 Nm

bei 1400 - 2400 /min

Getriebe 7-Gang, Doppelkup. 7-Stufen-Automatik Antrieb Vorderrad Hinterrad 0 - 100 km/h 10,0 s 9,8 s Höchstgeschwindigkeit 203 km/h 206 km/h Bewerteter Preis 55.846 Euro 47.860 Euro Platzierung 2 1