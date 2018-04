Der BMW 700 ist ein zwischen 1959 und 1965 gebauter Kleinwagen, der in drei verschiedenen Karosserievarianten erhältlich war. Die Kunden konnten ihren BMW 700 in den 60er-Jahren als Limousine, Coupé und Cabrio bestellen. Der Name leitet sich gemäß der damaligen BMW-Nomenklatur vom Hubraum des Motors ab: 0,7 Liter Hubraum und eine Motorleistung von 30 bis 40 PS mussten damals genügen.