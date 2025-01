Beschlagene Scheiben im Auto sind nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. Wir haben zwölf Produkte getestet, mit denen sich der Beschlag wegwischen oder gar komplett vermeiden lässt.

Beschlagene Autoscheiben: Zwölf Produkte im Test

Gerade in der kalten Jahreszeit sind beschlagene Autoscheiben ein großes Problem. Denn das Glas beschlägt immer dann, wenn Feuchtigkeit im warmen Innenraum an den kalten Fenstern kondensiert. Es genügt dann schon die warme Atemluft im Innenraum, um die Scheiben zum Beschlagen zu bringen. Aber nasser Kleidung und eindringendes Wasser durch poröse Gummidichtungen oder verstopfte Wasserabläufe sorgt für Feuchtigkeit im Auto (mit diesen Tipps loswerden) und damit Nebel an den Scheiben. Doch was hilft gegen beschlagene Scheiben im Auto? Wir haben zwölf Produkte im Test, mit denen sich der Beschlag direkt entfernen, vorbeugen oder vermeiden lässt.



Luftentfeuchter im Test: elektrische und chemische Produkte

Elektrischer Luftentfeuchter von Conopu (Testsieger)

Der elektrische Luftentfeuchter von Conopu arbeitet mit der Doppelhalbleiter-Kühltechnologie ähnlich wie in Absorber-Kühlboxen (die besten Kühlboxen im Test) – und das im Test richtig wirkungsvoll. Ein Gebläse leitet die Raumluft am Kühlkörper vorbei, dabei kondensiert die Luftfeuchtigkeit und wird im 2,3-l-Behälter aufgefangen. Ein Feuchtigkeitssensor sorgt für automatisches Ein- und Abschalten. Via Zeitschaltuhr kann man zudem acht bis 48 h vorwählen. Die Digitalanzeige zeigt die momentane Luftfeuchtigkeit und das farblich wechselnde LED-Licht den Füllstand des Wassertanks.



Affiliate Link Testsieger Conopu Luftentfeuchter, 2300 ml 69.99 € 75.99 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Entfeuchterleistung

Funktioniert sensorgesteuert

Klein und kompakt Nachteile Benötigt Netzanschluss

Nur bei Plusgraden wirkungsvoll

Wenko-Raumentfeuchter

Der chemische Entfeuchter von Wenko arbeitet ohne Stromanschluss, ohne Batterien und im Test geräuschfrei. Hygroskopisches Salz (Kalziumchlorid) entnimmt der Luft Feuchtigkeit, diese tropft dann in den Auffangbehälter. Das funktioniert vor allem bei einem für längere Zeit abgestellten Auto gut. Allerdings sollte der Behälter dann auch regelmäßig per Schauglas am Gehäuse kontrolliert und gegebenenfalls geleert werden. Eine Salzfüllung hält – je nach Feuchtegehalt der Luft – durchschnittlich zwei bis drei Monate.



Affiliate Link Wemko Drop Raumentfeuchter 15.86 € 17.99 € -12% Amazon Zum Produkt Vorteile Günstiger Langzeit-Einsatz

Arbeitet autark und geräuschlos Nachteile Kann überlaufen und umkippen

Teures Salz muss nachgekauft werden

Pattex Aero 360°-Luftentfeuchter (Sehr empfehlenswert)

Der "Aero 360°"-Raumluftentfeuchter von Pattex zieht durch große, vertikal angeordnete Luftschlitze effizient Feuchtigkeit aus dem Auto. Auch er arbeitet rein chemisch mit einem hygroskopischen (wasseraufnehmenden) Salzblock, der zudem mit Geruchsstoffen unterschiedlicher Note versetzt ist. Das funktioniert im Auto gut, auch der Duft – wir wählten Vanille – ist im Test angenehm und wenig aufdringlich. Die Nachfüll-Tabs (zu 900 g) sind mit jeweils etwa zwölf Euro aber teuer.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Pattex AERO 360º Luftentfeuchter 12.30 € 16.59 € -26% Amazon Zum Produkt Vorteile Preiswert

Schnell einsatzbereit

Wasserstand im Behälter gut erkennbar Nachteile Teure Nachfülltabs

Keine Überlaufwarnung

Nicht im Auto arretierbar

Macari-Kissen (Sehr empfehlenswert)

Das Kissen von Macari mit 1000-g-Luftentfeuchter-Füllung (Tonerde-Granulat) überzeugt mit schneller Wasseraufnahme aus der Umgebungsluft. Der feuchte Beutel lässt sich dann durch Aufheizen in der Mikrowelle regenerieren und so immer wiederverwenden. Auf natürliche Weise verdunstet das Wasser auch, wenn das feuchte Kissen für etwa zwei Tage auf dem Heizkörper trocknet. Bei unserem Test funktionierte die Auto-Entfeuchtung gut.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Macari Luftentfeuchter-Kissen, 1000 g 14.95 € Amazon Zum Produkt Vorteile Funktioniert gut

Nach Trocknen immer wieder verwendbar

Leicht zu handhaben Nachteile Relativ teuer

Keine luftdichte Aufbewahrung im Lieferumfang

Geduld erforderlich

Beschlag wegewischen: Helfer im Test

AstroAl-Teleskopreiniger (Sehr empfehlenswert)

Die schnelle Möglichkeit für guten Durchblick: Der Teleskopwischer von AstroAl wird mit vier auswechselbaren Mikrofaser-Bezügen geliefert. Dank des ausziehbaren Zoom-Griffs gelangt man auch bei Van, SUV und Wohnmobil im Test problemlos bis in die Ecken der Windschutzscheibe. Gute Ergebnisse beim Entfernen des Feuchtigkeitsbeschlags erzielt er allerdings nur auf sauberen Glasoberflächen. Ist das Pad erst einmal feucht, ist ein schlierenfreies Wischen kaum noch möglich.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert AstroAI Teleskop-Scheibenreiniger mit 4 Mikrofaserpads 19.99 € Amazon Zum Produkt Vorteile Kein Abschnallen und Vorbeugen nötig

Sicherheits-Glasbruchhammer im Griff integriert Nachteile Schnell durchfeuchtet

Erzeugt Schlieren auf verschmutzten Scheiben

Alclear Microcar-Autoschwamm

Der handliche Schwamm von Alclear mit flauschigem Bezug entfernt im Test schnell und gründlich Beschlag und Feuchtigkeit von der Windschutzscheibe. Dabei übt der Schwamm auch eine reinigende Funktion aus. Allerdings sollte man das Säubern aus Sicherheitsgründen nicht während der Fahrt vornehmen. Der Schwamm ist waschmaschinenfest und hält dadurch deutlich länger als nur eine Saison.



Affiliate Link Alclear Microfaser Autoschwamm, 2er Set 11.70 € Amazon Zum Produkt Vorteile Entfeuchtet und reinigt gut

Ist in der Waschmaschine waschbar

Lässt sich kompakt verstauen Nachteile Erzeugt Schlieren auf verschmutzten Scheiben

Ehdis-Fensterabzieher (Sehr empfehlenswert)

Mit der scharfen und nachgiebigen Silikon-Kante entfernt der Scheibenabzieher von Ehdis sowohl Wassertropfen als auch Scheibenbeschlag – und das sogar gründlich und schlierenfrei. Dank der schmalen Breite von zwölf Zentimetern eignet sich dieser clevere Helfer auch für eine schnelle Beseitigung des Wasserfilms an Außenspiegeln und Dreieckfenstern, wie der Test zeigt.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Ehdis Silikon-Fensterabzieher 8.99 € Amazon Zum Produkt Vorteile Funktioniert gut

Lässt sich leicht verstauen

Innen und außen am Fahrzeug anwendbar Nachteile Griff ist etwas kurz

Eine Stabverlängerung wird nicht mitgeliefert

Antibeschlagsprays: Diese Mittel überzeugen im Test

Brestol-Antibeschlag-Set

Mit der Antibeschlag-Lösung von Brestol reinigt man die Scheibeninnenseiten. Durch nochmaliges Auftragen wird ein Schutzfilm erzeugt, der weiteres Beschlagen verhindert – das funktioniert im Test gut. Für eine nachhaltige Sichtverbesserung empfiehlt Brestol, die Außenseite der Scheiben mit der Versiegelung zu behandeln. Allerdings verträgt sich das nicht mit allen Waschanlagenzusätzen. Dann kommt es zu Reflexionen durch Scheinwerfer entgegenkommender Autos.



Affiliate Link Brestol® Antibeschlagspray + Scheibenversiegelung Set (250 ml + 300 ml) 27.90 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Sicht durch gereinigte Scheiben

Wasser perlt gut ab

Wischer seltener im Einsatz Nachteile Mühevolles Auftragen

Durch Scheibenversiegelung Reflexionen möglich

Nigrin-Antibeschlag-Spray

Das Antibeschlag-Pumpspray von Nigrin sollte möglichst mit viel Geduld und erst nach gründlichem Scheibenreinigen aufgetragen werden. Nach dem Ablüften muss zudem mit einem Tuch nachpoliert werden, damit das Spray richtig wirkt – nur dann stellt sich eine Antibeschlag-Wirkung ohne Schlierenbildung an einer (verschmierten) Windschutzscheibe ein. Die Wirkung hielt im Test dann auch erfreulich lang an.



Affiliate Link NIGRIN Anti-Beschlag, 300 ml 7.99 € 9.50 € -16% Amazon Zum Produkt Vorteile Günstiger Preis

Sehr ergiebig

Muss erst nach rund vier Wochen wiederholt werden Nachteile Mühevolles Auftragen

Schlieren entstehen, wenn Reinigung nicht gründlich war

Rain-X Antibeschlag und -Regenabweiser

Der Antibeschlag von Rain-X soll zweimal nacheinander aufgetragen werden, um eine Wirkung zu erzielen. Anschließend muss die Scheibe wieder abgewischt werden, damit sie klar ist. Das Beschlagen wird damit verhindert, allerdings bewirken auch hier Verunreinigungen auf der Scheibe eine Blendwirkung durch den Gegenverkehr. Also gründlich reinigen. Der Regenabweiser funktioniert im Test gut.



Affiliate Link Rain-X Anti-Beschlag, 200 ml 7.39 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Sicht durch gereinigte Scheiben

Wasser perlt gut ab

Wischer seltener im Einsatz Nachteile Schlechte Materialverträglichkeit

Lacke und Kunststoffe werden angegriffen

Sonax-Antibeschlag-Spray

Der Antibeschlag-Schutz von Sonax wirkt sowohl bei Glas als auch Kunststoffscheiben, wie etwa Visieren von Motorradhelmen. Jedoch ist hier eine gute Oberflächen-Vorbereitung wichtig. Das Spray sollte nur auf eine gründlich gereinigte Scheibe und auch wohldosiert, also hauchdünn, aufgetragen werden. Beim anschließenden Trockenwischen sollte ein minimal erkennbarer Film zurückbleiben, damit eine optimale Wirkung erzielt wird. Bei unserem Test war die Antibeschlag-Wirkung gut – aber gerade bei Gegenlicht war zumindest anfangs der Auftrag wie eine Verunreinigung auf dem Glas erkennbar.



Affiliate Link SONAX AntiBeschlagSpray, 500 ml 10.99 € 11.49 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Wirkung gegen Scheiben-Beschlag

Funktioniert auf Glas und auf Kunststoff Nachteile Recht teuer

Mühsames Auftragen

Leichte Schlierenbildung bei Gegenlicht

Nigrin-Scheibenpolitur

An sauberen Scheiben kondensiert Luftfeuchte deutlich schlechter. Deshalb hilft eine gründliche Reinigung der Scheibeninnenseiten, um sogenanntes Fogging (Ablagerungen durch Kunststoff-Ausdünstungen) zu entfernen. Eine Reinigung mit Nigrin Scheibenpolitur ist auch vor dem Auftrag von Antibeschlag-Chemie (aller Hersteller) empfehlenswert, damit es zu keinen unerwünschten Reflexionen kommt. Dabei helfen mikrofeine Schleifpartikel, die die Oberfläche glätten.



Affiliate Link NIGRIN Scheiben-Politur, 300ml 7.92 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Reinigungsleistung

Glättet die Glasoberfläche

Entfernt Fogging Nachteile Mühevolle Handarbeit

Kann allergische Reaktionen bei Hautkontakt hervorrufen

So bei beschlagenen Autoscheiben handeln

Generell gilt: Statt beim Losfahren hektisch mit einem Tuch die Scheibe gänzlich zu verschmieren, sollte man lieber anhalten und die Arbeit dem Fahrzeuggebläse überlassen. Dieses erledigt das Abtrocknen der Scheibeninnenseiten besonders schnell, wenn die Heizung auf warm und die Lüftungsdüsen ausschließlich auf die Windschutzscheibe gerichtet sind. Besonders hilfreich ist hier eine eingeschaltete Klimaanlage (Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt) – sie trocknet den Luftstrom schnell und wirkungsvoll. Öffnet man zudem ein Seitenfenster ein wenig, strömt die trocknende Luft schneller am Glas vorbei, und ein Teil der warmfeuchten Luft verlässt schneller das Auto.

Beschlagen die Scheiben jedoch erst allmählich während der Fahrt, liegt das oft an der Umluftschaltung: Der Innenraum füllt sich mit feuchter Atemluft, diese kondensiert an den kalten Scheiben. Die Luft im Innenraum des Autos wird nur umgewälzt und kann nicht entweichen. Daher schnellstmöglich die Umluft ab- und die Klimaanlage anschalten!

Wer dennoch mit einem Schwamm oder Lappen wischen will, sollte dafür einen sauberen, hochwertigen und saugfähigen Mikrofaser-Schwamm, ein Vinyl-Fensterleder oder einen Silikon-Abzieher wählen. An einer gründlich gereinigten Scheibe findet das Kondensat schlechter Halt als an einer mit hauchdünnem Schmutzfilm. Auch mit wasserabstoßendem Antibeschlagspray (unsere Empfehlungen zum Kauf) kann man dem Beschlagen der Scheiben vorbeugen. Diese Glasbehandlung – also putzen, auftragen, polieren – muss dann jedoch alle ein bis zwei Wochen wiederholt werden.

Wie entfernt man Feuchtigkeit im Auto?

Um beschlagene Scheiben im Auto zu vermeiden, ist es besonders ratsam, den Fahrzeuginnenraum stets trocken zu halten – zum Beispiel, indem man das Auto regelmäßig bei kalter Witterung gut durchlüftet. Denn Wasser, das mit regennasser Kleidung, Matsch oder Schnee an den Schuhen und mitunter sogar durch ein undichtes Fenster- oder Türgummi in den Innenraum gelangte, ist der häufigste Grund für stauende Nässe. Und diese sollte schnellstmöglich das Auto verlassen – nicht zuletzt um Rost, Mief oder sogar Schimmelbildung (unsere Tipps gegen Schimmel im Auto) zu vermeiden.

Neben dem gängigen Hausrezept, saugfähiges Zeitungspapier unter den Fußmatten zu platzieren, gibt es professionelle Entfeuchter. Besonders wirkungsvoll sind elektrische Trockner. Diese arbeiten per 12- oder 230-V-Anschluss nach dem Prinzip der Klimaanlage. Durch Trocknen der via Gebläse angesaugten Luft entfernen sie in relativ kurzer Zeit viel Feuchtigkeit aus dem Auto (unsere Tipps gegen Feuchtigkeit im Auto). Ganz ohne Stromanschluss binden hygroskopische Salze Wasser und trocknen so den Innenraum. Je nachdem, wie viel Wasser sich in den Auto-Polstern und Teppichen befindet, reicht auch ein Absorber-Kissen oder ein Raumentfeuchter mit Wasser-Auffangbehälter.

Zwölf Tipps gegen beschlagene Scheiben im Auto