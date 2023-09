Das Fahren bei Nässe oder die Anstrengung bei langsamer Geschwindigkeit im Gelände kann dazu führen, dass das Visier oder die Brille beschlägt. Hier können Antibeschlagsprays die gewünschte Abhilfe schaffen. AUTO ZEITUNG hat einige empfehlenswerte Mittel zusammengestellt.

Viele Motorradhelme verfügen heute über einen Pinlock-Einsatz. Doch Pinlock-Einsätze sind nicht für jeden Helm erhältlich. Und was kann man mit einer herunterklappbaren Sonnenblende machen, von denen viele unter Beschlag leiden? Wie sieht es mit Gläsern für Brillenträger im Inneren eines Helms aus? Was lässt sich hier gegen das Beschlagen tun? Antibeschlagsprays wie das Anti Beschlag von Nigrin bieten sich für solche Fälle an.

Was ist Antibeschlagspray?

In der Regel lässt sich das Beschlagen verringern oder beseitigen, indem man eine Belüftungsöffnung - meist am Kinn - oder im schlimmsten Fall das Visier selbst etwas öffnet. Das Beschlagen tritt jedoch eher bei feuchten oder kalten Umgebungsbedingungen auf, also dann, wenn das Visier am besten geschlossen bleibt.

Glücklicherweise gibt es zahlreiche Anti-Beschlag-Produkte in Form von Sprays oder Tüchern, die die Bildung von Feuchtigkeit auf der Innenseite des Visiers, der Brille oder den Scheiben des Autos verhindern können. Im Allgemeinen scheinen sie die Oberflächenspannung der Feuchtigkeit zu verringern. So bilden sich statt zahlreicher winziger Tröpfchen eine einzige Schicht, durch die man im Allgemeinen hindurchsehen kann.

Empfehlenswerte Antibeschlagsprays im Check

Brestol Antibeschlagspray

Im praktischen Antibeschlag-Set hält Brestol das Antibeschlagspray (Inhalt: 300 ml) samt Scheibenversiegelung (Inhalt: 250 ml) vor. Glas- und Kunststoffscheiben können von innen mit dem Spray gegen Beschlag behandelt werden. Zusätzlich bescheinigt Ballistol dem Antibeschlag-Mittel, dass das Spray eine Reinigung der Fläche ermöglicht. Die abschließende Versiegelung von außen lässt beispielsweise Regen leichter abperlen. Das Set soll so einen effektiven Rundumschutz ermöglichen.

Sonax Antibeschlag Spray

Ein weiteres Spray zur Vermeidung des lästigen Beschlagens gesellt sich von Hersteller Sonax mit dem Antibeschlagspray in diesen Vergleich. Das Antibeschlagspray (Inhalt: 500 ml) soll zuverlässig Feuchtigkeit von Glas- und Kunststoffscheiben fernhalten. Nicht nur die Windschutzscheibe des Autos oder das Visier des Helms kann damit geschützt werden. Auch Spiegel und Glasscheiben im Haushalt lassen sich damit gegen störenden Beschlag behandeln.

Zeiss Antibeschlag

Wer nicht zwingend das Visier des Motorradhelms oder die Autoscheibe gegen Beschlag behandeln möchte, dem kann das speziell auf Brillen ausgelegte Antibeschlag-Spray von Zeiss nahegelegt werden. Ein dünner Film auf der Innenseite sorgt nach dem Auftragen dafür, dass die winzigen Wassertröpfchen nicht auf der Oberfläche haften können. Das mitgelieferte Tuch erleichtert das Verarbeiten der Flüssigkeit. Die daraus resultierende Beschichtung der Gläser soll laut Zeiss bis zu 72 Stunden klare Sicht ermöglichen.

Hendlex Anti Fog Spray

Diese handliche kleine Aluminium-Sprühflasche enthält 100 Milliliter einer Flüssigkeit, die auf molekularer Ebene wirkt und verhindert, dass sich Flüssigkeitströpfchen auf der Oberfläche bilden. Nachteil: Das Anti Fog Spray von Hendlex funktioniert nicht auf Antireflexbeschichtungen, da dieser die Wirkung der Nanotechnologie verhindert. Allerdings bietet es Schutz und klare Sicht für normale Visiere, Brillen und Schwimm- oder Tauchmasken.

Muc-Off Antibeschlag-Spray

Anti-Fog von Muc-Off erfreut sich bei Kund:innen großer Beliebtheit. Es wird in einer 32-ml-Pumpsprühflasche geliefert. Die Anwendung des Sprays ist simpel: Aufsprühen und anschließend mit einem Tuch verwischen. Es ist für Visiere, Brillen, Ski- und Snowboardbrillen geeignet und hält bis zu fünf Tage lang. Das Antibeschlagspray wirkt auch auf der Außenseite der Brille oder des Visiers, um das Anhaften von Wasser zu verhindern und das Abperlen zu fördern.

Oxford Mint Antibeschlag-Spray

Das britische Unternehmen Oxford ist spezialisiert auf Bedarf für Motorradfahrer:innen, sei es Bekleidung, Zubehör oder Mittel, die das Fahren angenehmer machen. Das Mint Anti-Fog Spray ist Teil ihres Helmpflegeprogramms. Es riecht angenehm nach Minze und sorgt für ein beschlagfreies Finish ohne Schlieren oder Kleben auf der Innenseite von Visieren, Brillen oder Gläsern. Ausgeliefert wird es in einer praktischen 50-ml-Pumpsprühflasche.

Wie benutzt man Antibeschlagspray?

Die Anwendung eines Antibeschlagsprays ist in den meisten Fällen simpel, kann sich allerdings von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Deswegen sollten vor dem Verarbeiten die mitgelieferten Hinweise gelesen und beachtet werden. Vor dem Aufsprühen gilt es häufig, die Fläche gründlich zu reinigen, um eventuell störende Verschmutzungen zu beseitigen. Anschließend kann das Spray versprüht werden. Mit einem Mikrofasertuch wird die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt. Letzter Schritt: Warten bis das Spray vollständig getrocknet ist und die Wirkung des Schutzes genießen.

Welche Alternativen gibt es zum Antibeschlagspray?

Eines der wohl wirksamsten Antibeschlag-Mittel ist der Pinlock-Einsatz, der bei seiner Markteinführung eine Wende herbeiführte. Durch die Anbringung eines solchen Einsatzes an der Innenseite des Visiers eines Sturzhelms wird die Bildung von Kondenswasser in Form von Beschlag verhindert, so dass die Sicht des Fahrers so klar wie möglich bleibt. Der Einsatz absorbiert Feuchtigkeit und isoliert die Innenseite des kalten Außenvisiers, ähnlich wie eine Doppelverglasung.