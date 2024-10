Die Junggebliebenen

Saab 9-5

Wenn man sich den Saab 9-5 so anschaut, fragt man sich unweigerlich, wie die Firma zugrunde gehen konnte. Am Design jedenfalls dürfte es nicht gelegen haben. Mit blau hinterlegten Scheinwerfern gibt sich der Skandinavier kühl-avantgardistisch, während die Fensterlinie wie ein Visier geformt ist. Ein Designtrick, den übrigens auch Cupra bei künftigen Modellen anwenden will.

Foto: Saab