Für den Schutz vor einer Infektion ist es wichtig, die Virenlast gering zu halten. Neben häufigem Lüften sollen Luftreiniger helfen, Bakterien und Viren aus der Atemluft des Auto-Innenraums zu entfernen. Wir haben zwei Osram-Produkte einem Praxistest unterzogen.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

+ Kompakt, hält mit Magnet am Instrumentenbrett, reinigt gut, leises Gebläse – Läuft kontinuierlich, keine Abschaltung, kein Akku, benötigt also Stromversorgung

+ Akku ohne Kabelsalat, wirkungsvoll, Ansaugbereich liegt frei über dem Cupholder – Recht teuer, die hohe Bauform kann in der Mittelkonsole stören, zweite Gebläsestufe laut

Für den Schutz vor einer Infektion ist es wichtig, die Virenlast gering zu halten. Neben häufigem Lüften sollen Luftreiniger helfen, Bakterien und Viren aus der Atemluft des Auto-Innenraums zu entfernen. Wir haben zwei Produkte von Osram einem Praxistest unterzogen.

So funktioniert der Luftreiniger im Auto

Wenn das Lüften, zum Beispiel in der Stadt oder im Stau, nicht sinnvoll ist, können Luftreiniger helfen, die Virenlast im Auto zu verringern. Als wirkungsvoll gelten feinmaschige Filter, die ähnlich wie eine FFP2-Maske arbeiten. Besser noch ist ein Filtersystem aus einem Vorfilter (Vlies), einem Aktivkohlefilter (bindet auch Gase/Gerüche) und einem HEPA-Filter (High Efficiency-Particulate Air). Dieses System kann 99,9 Prozent der Schwebestoffe aus der Luft filtern und wird auch bei Klimaanlagen moderner OP-Säle genutzt.

Ein anderes wirkungsvolles Verfahren, die UVC-Desinfektion, nutzt ultraviolettes Licht, um Bakterien, Viren, Schimmelsporen und andere Mikroorganismen abzutöten. Dazu muss die Luft allerdings eine definierte Zeit dem UV-C-Licht ausgesetzt sein. Speziell für die Geruchsentfernung und Desinfektion bieten sich auch sogenannte Ozongeneratoren an. Diese entkeimen durch das reaktive Ozon (O3) den Fahrzeuginnenraum. Das Gas strömt dabei auch in Polster, Spalten und Bereiche, die eigentlich unzugänglich sind, und tötet Bakterien und Viren ab. Wichtig: Die Reinigung darf (wegen des Reizgases O3) nur angewendet werden, wenn niemand im Fahrzeug sitzt. Anschließend muss das Auto gründlich auslüften.

Testsieger: Osram AirZing UV-Compact

Der Testsieger unter den Luftreinigern arbeitet mit keimtötendem UV-C-Licht. Hier soll die an einer speziellen Leuchtdiode – innerhalb des Alu-Gehäuses – vorbeiströmende Luft über 99 Prozent der Viren, Bakterien und Mikroorganismen abtöten können. Bei unserem Produkttest sank die Feinstpartikel-Last in Aerosol-Größe deutlich messbar. Da Viren meist an feinsten Tröpfchen, den Aerosolen, andocken, wird somit die Wirkung dieses Viren-Killers deutlich. Der AirZing besitzt einen Akku, Ansaugschlitze in geeigneter Position und zwei Gebläsestufen. Während die erste leise läuft, ist die zweite eher bei Autobahntempo erträglich.

Affiliate Link Testsieger OSRAM AirZing UV-Compact 90.54 € Amazon Zum Produkt Vorteile Akku ohne Kabelsalat

Wirkungsvoll

Ansaugbereich liegt frei über dem Cupholder Nachteile Recht teuer

Die hohe Bauform kann in der Mittelkonsole stören

Zweite Gebläsestufe laut

Preis-Leistungs-Sieger: Osram AirZing Mini

Bei dem kompakten Markengerät soll eine Kombination aus ultraviolettem Licht und einem Titandioxidfilter (TiO2) für saubere Innenraumluft sorgen. Die vier LED (hier UV-A Technik) entkeimen mit einer Wellenlänge von rund 360 Nanometern die Luft. Durch diese photokatalytische Reaktion sollen bis zu 99,9 Prozent der Viren und Bakterien in der Luft abgetötet werden. Unsere Messungen bestätigen im Test eine deutliche Reduzierung der Partikel- und Aerosollast. Der TiO2-Filter beseitigt zusätzlich durch die Luft übertragene Allergene, Schadstoffe sowie Gerüche und lässt sich mit Wasser reinigen.

Affiliate Link Preis-Leistungs-Sieger Osram AirZing Mini 32.90 € 62.99 € -48% Amazon Zum Produkt Vorteile Kompakt

Hält mit Magnet am Instrumentenbrett

Reinigt gut

Leises Gebläse Nachteile Läuft kontinuierlich

Keine Abschaltung

Kein Akku

Benötigt Stromversorgung

Luftreiniger gegen Viren: So haben wir getestet

Da sich Viren in der Luft über kleinste Tröpfchen (Aerosole) übertragen, haben wir für den Test der Luftreiniger die Partikel-Häufung im Auto in Aerosol-Größe gemessen. Dazu nutzten wir ein Messgerät mit professioneller QSI-Laserdiode und elektrochemischem Sensor. Durch die Messung des Kohlendioxidgehalts der Luft lässt sich zudem die mögliche Virenlast in einem Raum erkennen – je höher der CO2-Wert, desto größer ist ein Infektionsrisiko. Durch Luftaustausch oder Reinigung können Partikel-Anzahl und CO2-Wert sinken.