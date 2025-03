Finger weg: Dieses Produkt wirbt mit dem Rasierklingen-Effekt und reinigt per scharfkantig eingepressten Edelstahlfasern. Insektenreste sind zwar schnell entfernt, doch was auf Glas (bei wenigen Anwendungen) noch funktionieren mag, richtet auf Lack, Gummi, Kunststoff und an Polycarbonat (Scheinwerfer) eklatante Schäden an.

Das Dr. Wack-Produkt aus der CW 1:100-Reihe arbeitet schnell, gründlich und abtropffrei. Das aufgesprühte, zähflüssige Gel haftet deutlich länger als reine Flüssigkeiten und kann so wirkungsvoll seine Löse-Kraft einsetzen. Im Praxistest überzeugte es mit Gründlichkeit und punktete zudem mit guter Materialverträglichkeit. Die breit fächernde Sprühdüse benetzt flächig, was ein schnelles Arbeiten zulässt.

Eine Reise durch laue Sommernächte bedeutet für viele Fliegen, Motten und Mücken ein vorzeitiges Ende. Das ist auch für Autofahrer:innen unschön, denn die Insektenkadaver kleben zäh an Frontpartie und Windschutzscheibe. Wer dann auch noch mit fehlendem oder ungeeignetem Waschanlagenzusatz (z. B. Frostschutzmittel) die Scheibenwischer betätigt, verschmiert den Fliegendreck, was die Sicht empfindlich beeinträchtigt. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann sogar zu richtig gefährlichen Situationen führen. Hochwertige Sommerreiniger, die mit geeigneten Proteinlösern versetzt sind, lösen den klebrigen Insektenschmutz zwar an, dennoch bedarf es mehrerer Wischbewegungen für eine ungetrübte und klare Sicht. Deshalb sollte man nicht vor Kurven oder in brenzligen Situationen den Wischer arglos betätigen.

Schonende Scheibenreinigung mit Insektenentfernern

Sinnvoll ist es eher, bei Reisepausen Windschutzscheibe und Scheinwerferglas vom Fliegendreck zu befreien. Nach dem Ende der Reise sollte dann die gesamte Frontpartie des Autos von den kläglichen Überresten der Landpartie befreit werden. Möglichst bald sogar, denn trocknen die Kadaver an, entsteht aus der Kombination von Eiweiß, Flügelresten und Chitin-Panzern eine widerspenstige Schmutzschicht. Brennt diese dann auch noch über Tage oder Wochen durch Motorwärme und Sonnenstrahlen in den Decklack ein, dann ist nicht nur die normale Wagenwäsche überfordert, sondern es kann zu bleibenden Schäden im Klarlack kommen.

Schonender als mit Bürste oder hartem Insektenschwamm gehen chemische Insektenentferner vor. Nach kurzer Einwirkzeit sollten diese dann mit Wasser und weichem Schwamm oder Mikrofasertuch entfernt werden. Eine anschließende Wagenwäsche ist ratsam, um chemische Überreste nicht allzu lange in Fugen und Ritzen der Karosserie wirken zu lassen. Wer auf Chemie verzichten will, geht auch mit einem Veloursteppich-Rest und klarem Wasser Fliegendreck erfolgreich an den Kragen. Wir haben 2021 elf Insektenentferner einem Test unterzogen.

Insektenentferner-Test: Zehn Insektenentferner fürs Auto im Check

Sonax InsektenStar

In unserem Test entfernt der Sonax-Spezialreiniger auch angetrocknete Insektenreste schnell und zuverlässig. Dank guter Materialverträglichkeit kann er sogar auf Polycarbonat-Scheinwerferabdeckungen angewendet werden. Der Sprühkopf des Insektenentferners lässt sich gut verriegeln und bleibt dicht. In jedem Fall sollte mit viel Wasser nachgespült werden.

Vorteile Schnelle Wirkung

Sehr gut dosierbarer Sprühkopf

Kurze Einwirkzeit genügt Nachteile Beißender Geruch

Läuft rasch ab

Nicht frostbeständig

Stets vom Lack entfernen

Sehr empfehlenswert: Dr. Wack Insektengel

Das Dr. Wack-Produkt aus der CW 1:100-Reihe arbeitet schnell, gründlich und abtropffrei. Das aufgesprühte, zähflüssige Gel haftet deutlich länger als reine Flüssigkeiten und kann so wirkungsvoll seine Löse-Kraft einsetzen. Im Test überzeugte es mit Gründlichkeit und punktete zudem mit guter Materialverträglichkeit. Die breit fächernde Sprühdüse des Insektenentferners benetzt flächig, was ein schnelles Arbeiten zulässt.

Vorteile Breiter Sprühbereich

Gute Haftung

Gründliche Reinigung Nachteile Hoher Verbrauch

Strenger Geruch

Muss mit viel Wasser abgespült werden

KochChemie Insect

Mit angenehmem Frischeduft aus der 750-ml-Flasche und recht schneller Reinigungswirkung überzeugt der KochChemie-Insektenentferner im Test. Beim Aufsprühen nebelt die Fächerdüse eine breite Fläche ein, was bei Anwendungen auf der Scheibe nützlich ist. Bei Spiegel-Rückseiten, A-Säulen und Frontgrill-Stegen sind die Verluste dagegen groß. Der Hersteller empfiehlt für eine bessere Wirkung das Vornässen, den Einsatz eines Schwamms und eine Nachreinigung mit Shampoo.

Vorteile Reinigt gut

Riecht gut

Breite Auftragsfläche

Dichter Sprühkopf Nachteile Zu weiches Flaschenmaterial, dadurch Zweihandbedienung sinnvoll

Nigrin Insektenentferner

Das Produkt ist dank Einliterflasche zwar günstig, aber unhandlich. Der Sprühkopf sorgt für einen gleichmäßigen, breiten Auftrag. Nach dem Einsprühen sollte mit einem Schwamm oder Tuch nachgearbeitet und der Nigrin-Insektenentferner vor dem Eintrocknen abgespült werden. Wegen der aggressiven, aber überzeugenden Wirkung empfiehlt der Hersteller nach der Anwendung eine Wagenwäsche mit Shampoo. Das macht die Anwendung unkomfortabel. Für Kurzzeitanwendungen ist die Materialverträglichkeit jedoch gut, wie der Test zeigt.

Vorteile Breites Sprühbild

Gute Beseitigung frischer Insekten

Geringer Verbrauch Nachteile Wagenwäsche empfohlen

Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Nigrin Insekten-Entfernertücher

Im Test nervten die Nigrin-Insektenentfernertücher. Einfaches Aufsprühen und wegwischen funktioniert hier nicht. Dagegen muss mit "mechanischem Druck" und Tuchführung gearbeitet werden. Anschließend kleben Insektenkadaver und reichlich Chemie an den Händen. Unschön, zumal der Hersteller vor schweren Augenreizungen warnt! Und: Das Produkt ist zur Sondermüll-Entsorgung deklariert!

Vorteile Netter Klappverschluss

Kann nicht auslaufen Nachteile Händewaschen nötig

schwere Augenreizungen möglich

mäßige Reinigung

Sondermüll

Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer gebrauchsfertig

Der kraftvolle Reiniger für die Scheiben-Wischwaschanlage wird gebrauchsfertig im Drei-Liter-Behälter angeboten. Der Insektenentferner ist mit wirkungsvollen Proteinlösern versehen, die noch nicht allzu lange angetrocknete Insektenreste mit wenigen Wischbewegungen komplett und schlierenfrei entfernen. Im Test überzeugte dieses Produkt mit guter und schneller Wirkung.

Vorteile Gute Wirkung

Einfache Handhabung

Schlierenfrei

Riecht weitgehend neutral Nachteile Schwer zu befüllen

Relativ teuer

Leichte Probleme bei eingebrannten Insekten

Sonax Insektenschwamm

Insekten und anderer anhaftender Schmutz lassen sich durch die Wabenstruktur gut entfernen. Das Sonax Insektenschwamm erleichtert im Test das Wegspülen der Reste.

Vorteile Geeignete Oberfläche

Lackschonende Oberflächenbearbeitung Nachteile Häufiges Auswaschen nötig

Für eingebrannte Insekten zu weich

CeraKlar Schwamm

Finger weg: Der CeraKlar Schwamm wirbt mit dem Rasierklingen-Effekt und reinigt per scharfkantig eingepressten Edelstahlfasern. Insektenreste sind im Test zwar schnell entfernt, doch was auf Glas (bei wenigen Anwendungen) noch funktionieren mag, richtet auf Lack, Gummi, Kunststoff und an Polycarbonat (Scheinwerfer) eklatante Schäden an.

Vorteile Reinigt zwar schnell auf Glas, sollte aber auch hier nicht angewendet werden Nachteile Zerstört Oberflächen

Bei Anwendung an Scheinwerfern erlischt die Zulassung

Weyer Insektenschwamm

Beim einfachen Insektenschwamm lösen die relativ harten Zellwände des Schwamms an Oberflächen anhaftende Insekten. Das funktioniert, ist aber nicht gerade lackschonend (Vorsicht bei Reparaturlacken). Die Variante Insektenschwamm am Stil von Weyer ist komfortabler und gerade bei SUV und Wohnmobilen sinnvoll.

Vorteile Funktioniert

Keine Chemie nötig, aber viel Wasser Nachteile Vorsicht Kratzer: Bei staubigen, sandigen Verschmutzungen ist Vorsicht geboten

Nigrin Microfasertuch Insekten

Die grobwebige Oberfläche ist für die Insektenentfernung sehr gut geeignet. Das relativ große Nigrin Microfasertuch (40 x 40 cm) ermöglicht im Test ein schnelles Arbeiten auch an großen Flächen mit viel Wasser (zum Abspülen). Allerdings ist bei hartnäckigem Insektenbefall und bei angetrockneten Kadavern ein zusätzlicher chemischer Insektenlöser sinnvoll.

Vorteile Gründliche Reinigung

Oft verwendbar

Auch ohne Chemie möglich Nachteile Schmutzige Hände

Viel Wasser nötig

Zusätzlich Insektenspray sinnvoll

