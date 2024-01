Enge und Dunkelheit sorgen in der Garage bereits für Einschränkungen. Damit beim Rangieren dennoch alles klappt, unterstützen Garagen-Einparkhilfen dabei, das Auto zentimetergenau abzustellen. Produkte für die seitliche und hintere Absicherung im Check.

Meist ist es dunkel und hektisch, wenn es passiert: Das Auto berührt mit dem lackierten Stoßfänger die Stirnfläche der Garage. Hässliche und teure Kratzer entstehen am Fahrzeug. Auch wenn das Auto Parksensoren vorn und hinten verbaut hat, passiert es. Denn die Sensoren des Fahrzeugs reagieren meist schon sehr früh und zeigen nicht den genauen Abstand zur Wand an. Rückfahrkameras in modernen Fahrzeugen bieten zwar die beste Sicht nach hinten, oftmals verzerren sie aber das Bild und damit den Abstand zur Wand. So zeigt das System optisch keinen weiteren Fahrplatz mehr an, tatsächlich stehen noch wertvolle Zentimeter Platz zur Verfügung. Mit externen Einparkhilfen passiert das nicht. Denn sind die einmal manuell auf das Auto eingestellt, zeigen sie präzise die maximale Fahrtstrecke an. Dabei kosten die praktischen Garagen-Parkassistenten nicht viel und sind meist leicht und schnell zu montieren.

Um besonders dicht und ohne Schäden an die Stirnfläche der Garage fahren zu können, hilft ein Parkplatzbegrenzer, der als Hindernis auf dem Garagenboden die Reifen stoppt. Kosten: rund 51 Euro.



Was ist eine Garagen-Einparkhilfe?

Eine externeEinparkhilfe erleichtert das Einparken und Rangieren eines Autos in engen Carports und Garagen oder einem angemieteten Parkplatz. Damit ist nicht der Einparksensor als Parkassistent oder eine Rückfahrkamera des Autos gemeint, sondern eine mechanische oder optische Einparkhilfe in der Garage. Die soll Fahrer:innen den korrekten und vorher festgelegten Abstand zu den Wänden anzeigen. In Online-Shops und Baumärkten bieten Hersteller aus dem Zubehörbereich verschiedene Einparkhilfen für Fahrzeuge an, um das Auto kratzer- und beulenfrei in der Garage zu parken. Neben mechanischen Warnern bieten Shops wie Amazon in der Kategorie Elektronik auch Funk-Rückfahrkameras an oder als Einparkhilfe auf dem Stellplatz eine Lichtschranke. Diese Modelle kosten allerdings meist mehr als die manuellen Hilfen zum Einparken oder eine einfache, nachrüstbare Rückfahrkamera fürs Auto.

Einparkhilfe Garage: Die besten Produkte

Im Zubehörhandel oder Onlineshops bieten Hersteller verschiedene Modelle von Einparkhilfen für die Garage an. Autofahrer:innen sollten sich dabei fragen, an welcher Seite sie Schutz suchen, also Front, Heck oder Seiten. In öffentlichen Garagen wie Mehrfamilienhäuser eignen sich festmontierte Einparkhilfen ebenso wie in Einzelgaragen. Übrigens: Findige Hobbyschrauber:innen können sich die Abstandswarner auch mit Material aus dem Baumarkt selbst zusammenstellen.

Betriebsausstattung24 Parkplatzbegrenzer

Bei dem Parkplatzbegrenzer von Betriebsausstattung24 handelt es sich um einen Hartgummi-Bock mit gelben Reflexstreifen, der das Ende der Garage stirnseitig angibt. Er wird auf dem Boden befestigt und so montiert, dass die Vorderräder daran stoßen – bevor die Stoßstange Kontakt zur Garagen-Stirnfläche bekommt. Das funktioniert zuverlässig und gut. Einfache Montage mit Set inklusive Schrauben und Dübel. Preis: rund 51 Euro.



Easystop Radstopper

Ganz ohne Bohren und Dübeln hält der Easystop Radstopper das Auto von der Stirnseite der Garage fern. Dafür stellen Nutzer:innen die gewünschte Entfernung auf der verstellbaren Platte ein und legen den Stopper auf den Garagenboden. Beim Befahren der Garage stoppen die Vorderräder automatisch am Stopper – eine einfach und effektive Einparkhilfe. Preis: rund 33 Euro.



Athlon Tools Garagen-Wandschutz

In schmalen Garagen schlagen Autotüren bei breiten Fahrzeugen häufig gegen die Wand, so dass Kratzer und Lackabplatzer entstehen können. Die Garagenschutzwand von Athlon Tools minimiert und verhindert solche Parkrempler. Dafür wird das Garagenpolster einfach mit einer selbstklebenden Folie an die Seitenwand auf der Höhe der Tür geklebt. Preis für vier Platten à 40 x 20 cm im Set: rund 18 Euro.



SNS Safety Konvexer Verkehrssicherheitsspiegel

Damit auch die hinterste Ecke in einer engen Garage sichtbar wird, hilft der konvex geformte Spiegel mit einem Durchmesser von 22 cm und Wandhalterung. Einmal montiert, zeigt er Autofahrer:innen an, wie nah sie ihr Auto an die Garagenwand fahren können. Preis: rund 30 Euro.



Parkmatten selbstklebend

Statt Abstandsmatten auf den Garagenboden zu schrauben, gibt es auch selbstklebende Parkmatten. Sie werden in dem passenden Abstand zur Stirnfläche auf den Garagenboden geklebt und markieren die maximale Einfahrtstiefe fürs Auto. Preis: etwa 16 Euro.



Affiliate Link ProPlus Parkmatte Einparkhilfe selbstklebend

Lescars Stoppschild-Einparkhilfe

Bei dem Einparkhilfe-Stoppschild von Lescars mit LEDs bekommen Autofahrer:innen über ein Signal den korrekten Einparkabstand angezeigt. Berührt das Auto mit der Stoßstange das Schild, fängt das flexible Stoppschild mit seinen LEDs an zu blinken, ausgelöst durch einen Erschütterungssensor, der mit den LEDs gekoppelt ist. Das System mit den LEDs funktioniert für Front- oder Heckeinparker:innen. Preis für den Verkauf des Systems von Lescars inklusive LEDs und Sensor: rund 14 Euro.



Affiliate Link Lescars Stoppschild-Einparkhilfe mit LEDs

Was ist eine seitliche Garagen-Einparkhilfe?

Um möglichst nah an die Stirnfläche der Garage zu fahren, funktionieren auch seitliche Markierungen an einer bestimmten Höhe als Parkhilfe. Die lassen sich an der Wand oder auf dem Boden des Parkplatzes befestigen oder optisch anbringen. Spezielle Sensoren oder LEDs werden dafür nicht benötigt, ebenso wenig wie Lautsprecher oder Signalgeber für einen Ton.

Welche Garagen-Einparkhilfe für hinten?

Für Autofahrer:innen, die rückwärts einparken, funktionieren die hier vorgestellten Produkte ebenfalls. Allerdings muss dann der passende Abstand zwischen Stopper und Wand vorher eingestellt werden, da der Abstand von Heck zum Hinterreifen ein anderer ist als von der Front zur Vorderachse. Verfügt das Auto über keine eigenen Einparkhilfen, lässt sich auch die passende Elektronik kaufen. Als Parkhilfe benötigen Autofahrer:innen dann eine Rückfahrkamera und einen Bildschirm zum Abspielen der Kamerabilder. Auch Einparkhilfen mit mehreren Sensoren an der hinteren Stoßstange können den Abstand einschätzen, meist warnen sie Autofahrer:innen mit einem Ton. Eine Kamera hat jedoch auf engen Räumen den entscheidenden Vorteil, dass man sieht, was hinter dem Auto passiert.

Kann man eine Garagen-Einparkhilfe selbst bauen?

Hobbyschrauber:innen können sich Einparkhilfen für die Garage auch selbst bauen. Mit passend gesägten Latten oder Balken erhalten sie einen ebenso guten Abstandshalter wie bei den gekauften Produkten. Auch Markierungen an der Garagenwand helfen, den Abstand zu wahren, ebenso wie ein Lot als Seil von der Decke. Hierfür eignet sich etwa ein Tennisball an einem Seil. Berührt das Lot die Windschutzscheibe, ist die gewünschte Parkposition erreich. Und das ganz ohne LEDs und Sensoren, dafür aus der Kategorie: So helfe ich mir günstig selbst.