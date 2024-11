Legendenbildung auf Nissan GT-R R35-Basis

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die markante Dachlinie verweist als einziges Element noch einteutig an den darunterliegenden R35.

Artisan nennt zwei Leistungsstufen, die in der Track Edition 811 PS (596 kW) leisten und in der Ultimate Edition sogar die 1000-PS-Schallmauer durchbrechen mit 1014 PS (746 kW).

Wie sähe wohl ein Skyline R34 aus, wenn er 2024 auf den Markt kommen würde? Die Antwort liefert Artisan Vehicle Design aus London mit einem umwerfenden Umbau auf Basis des Nissan GT-R (R35).

Während sich der Nissan GT-R (R35) bereits aus Europa verabschiedet hat und der R36 noch immer auf sich warten lässt, schmiedet der britischer Tuner Artisan aus London währenddessen konkrete Pläne, die ehemaligen Nissan Skyline-Modelle – allen voran der Nissan Skyline GT-R (R34) – optisch wiederzubeleben. Der Tuner stülpt dabei eine gänzlich neue und eigens gestaltete Karosserie über die Basis eines Nissan GT-R (R35). Dabei werden alle Karosserieteile neu gestaltet und aus Kohlefaser gefertigt, was sowohl das Gewicht drückt als auch die Steifigkeit erhöht

Artisan GT-R: Tuning-Hommage an den Nissan Skyline R34

Optisch bleibt beim Artisan GT-R bis auf die markante Dachlinie nicht mehr viel von der Basiskarosserie des R35 übrig. Die Front zitiert den R34 und beherbergt die typisch breiten Frontscheinwerfer und den nicht weniger stilgebenden eckigen Kühlergrill. Die Schürze beinhaltet zusätzliche Luftleitelemente sowie Kühlluftöffnungen und ziert sich mit viel Sichtcarbon. Das Heck verbreitert Artisan und zieht es etwas in die Länge – ebenfalls ein Verweis auf den R34. Natürlich dürfen in diesem Kontext auch nicht die sechsspeichigen Felgen fehlen. Anstelle der vier Endrohre befinden sich nun zwei dicke Titan-Endtöpfe am Heck, die von einem weit ausstehenden und zweigeteilten Diffusor eingefasst werden. Auch eine Nebelschlussleuchte im Stile der Formel 1 hat Artisan zwischen den Diffusorelementen untergebracht. Das Ganze wird wortwörtlich überflügelt von einem mächtigen, zweigeteilten Heckspoiler, bei dem jeder GT4-Rennwagen vor Neid erblasst. Um das Angebot nochmals zu toppen, lässt sich laut dem Tuner nahezu jeder Kundenwunsch individuell realisieren und anpassen.

Track Edition und Ultimate Edition mit bis zu 1000 PS

Doch Artisan belässt es bei dem Umbau nicht nur bei der Optik. Motorenseitig bleibt es laut Medienberichten zwar beim 3,6-l-V6-Biturbo, doch würde der Motor bei einem externen Spezialisten umgebaut und entsprechend verfeinert werden. Dabei kommen zwei Motorvarianten heraus, die in der Track Edition 811 PS (596 kW) leisten und in der Ultimate Edition sogar 1014 PS (746 kW). Neben dem Motortuning will Artisan auch die Abgasanlage sowie das Fahrwerk und die Bremsen optimieren, ohne allerdings näher auf Details einzugehen.

Auch im Innenraum zeigt sich der ehemalige Nissan sichtlich überarbeitet mit viel Alcantara sowie Sichtcarbon in der Mittelkonsole, auf den Armaturen und in den Türverkleidungen. Schalensitzen rahmen die Mittelkonsole ein, die einen großen Bildschirm beherbergt. Den Bildern können wir entnehmen, dass die Rücksitzbank zumindest vorerst erhalten bleibt. Geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude. Wann diese Freude allerdings erhätlich sein wird, ist noch nicht abzusehen. Ursprünglich wollte die Firma bereits im Sommer den Startschuss mit dem etwa 430.000 Euro teuren Projekt wagen. Seitdem ist es aber ruhig geworden um Artisan.