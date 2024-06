BMW-Diesel frisch veredelt

Nach den Facelifts von BMW 3er und 4er wird es auch Zeit, dass die Performance-optimierten und Design-technisch überarbeiteten Alpina-Varianten an die Startlinie rollen. Das Wichtigste zu den Power-Diesel Alpina D3 S und D4 S Gran Coupé Facelift (2024).

Preis: Alpina D3 S & D4 S Facelift (2024) kosten über 80.000 Euro

BMW ist nicht unbedingt für günstige Autos mit träger Motorisierung bekannt – doch wem die M-Modelle an Exklusivität und Performance noch immer nicht reichen, greift zu den Alpina-Modellen. Die inzwischen zu BMW gehörende Edelschmiede aus Buchloe im Ostallgäu nahm sich auch erwartungsgemäß auch die überarbeiteten 3er und 4er vor. Als Diesel tragen sie die klangvollen Namen Alpina D3 S Facelift (2024) beziehungsweise Alpina D4 S Gran Coupé Facelift (2024), die Benziner-Brüder hingegen heißen B3 und B4. Die gezielten Überarbeitungen lässt sich Alpina jedoch auch bezahlen: Mit 81.900 Euro (Limousine) und 83.000 Euro (Touring) sind die Luxus-3er jeweils über 5000 Euro teurer als die stärkste BMW-Version M340d xDrive. Beim Alpina D4 S Gran Coupé ist die Differenz größer, denn dessen Preis startet mit 86.400 Euro fast 10.000 Euro über dem M440d xDrive, den es mit dieser stärksten Motorisierung obendrein nicht als Gran Coupé gibt.

Antrieb: 15 PS mehr als bei BMW

Als Basis dient sowohl für Alpina D3 S als auch Alpina D4 S der stärkste Diesel der Modellreihe: der 3,0-l-Sechszylinder, wie er auch in 340d und 440d xDrive zu finden ist. Mit 355 PS (261 kW), die bei 4000 bis 4200 Umdrehungen anliegen, steigt die Power der BMW-Maschine um 15 PS (11 kW). Ein vollvariabler Allradantrieb verteilt das maximale Drehmoment von 730 Nm auf 255 mm breite Vorder- und 265 mm breite Hinterräder, im Falle vom D4 S ist die Heckachse mit 285ern bereift. Mithilfe einer Achtgang-Automatik sprinten die Mittelklasse-Sportler in 4,6 s (D3 S Limousine) respektive 4,8 s (D3 S Touring und D4 S) auf 100. Das Ende der Fahnenstange ist bei rund 270 km/h erreicht.

Exterieur: Im Detail veredelt

Logisch: Auf den ersten Blick können auch die Facelift-Versionen von Alpina D3 S und Alpina D4 S nicht ihre Abstammung von den BMW-Modellen leugnen. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich jedoch durchaus einige Unterschiede. Da wären die zahlreichen Aerodynamik-Komponenten wie die Frontlippen und Heckspoiler, wobei sich die unteren Lufteinlässe an der Front des D4 S im Vergleich zum Vorfacelift leicht verändert zeigen. Markant sind auch die Heckdiffusoren mit vier Auspuffendrohren.

Bei den Rädern hat die Kundschaft des Alpina D3 S Facelift (2024) die Wahl zwischen 19-Zoll-Gussrädern oder 20-Zoll Schmiederädern im 20-Speichen-Design, während es das Alpina D4 S Facelift (2024) ausschließlich mit den edleren Schmiederädern gibt. Die Reifen wurden für die optimale Abstimmung zum Fahrzeug in Zusammenarbeit mit Pirelli entwickelt, was durch die Kennung "ALP" auf der Reifenflanke gekennzeichnet wird. Natürlich signalisieren auch die Alpina-Logos an Front und Heck der Mittelklässler, dass man gerade keinen ordinären BMW in Augenschein nimmt.

Interieur: Klassischer Gangwahlhebel in Alpina D3 S & D4 S

In gewohnter Markentradition legt die bayerische Schmiede auch bei Alpina D3 S und Alpina D4 S Facelift (2024) großen Wert auf die Innenraummaterialien. Entsprechend sind die Sitze mit sogenanntem Lavalina-Leder bezogen und Alpina betont, dass die hauseigene Sattlerei gern individuelle Kundenwünsche umsetzt. Darüber hinaus setzt Alpina anders als BMW nicht auf einen Gangwahlschalter in der Mittelkonsole, sondern einen klassischen Gangwahlhebel. Besonderes Schmankerl für Alpina-Fans: In der Mittelkonsole ist ein Schild mit der jeweiligen Seriennummer zu finden, was die Einzigartigkeit jedes Autos unterstreichen soll.