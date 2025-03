Auch wenn der Airstream Basecamp 20 (2025) an der klassischen Alu-Optik festhält, bringt der vergleichsweise kompakte US-Caravan dennoch in vielen Details frischen Wind ins Airstream-Portfolio – darunter auch die Version Xe für autarkes Camping.

Der Aufbau ist recht überschaubar. Auf den ersten Blick mangelt es an Stauraum, dieser ist jedoch im Unterboden oder unter den Sitzbänken untergebracht. Eine Hecktüre erleichtert zudem das Einladen von sperrigem Gepäck in den Wohnraum.

An Bord finden vier Personen Sitz- wie Schlafplätze. Ein Festbett gibt es an Bord jedoch nicht.

Preis: Airstream Basecamp 20 (2025) ab 56.900 US-Dollar

Airstream? Das sind doch die gigantischen Tandemachser-Caravans aus den USA mit Aluminiumkleid und sichtbaren Blindnieten. Auch, denn der Airstream Basecamp 20 (2025) ist ebenfalls ein waschechter "Silver Bullet"-Caravan, selbst wenn der moderne Einachser – zumindest in der Seitenansicht – die typische Zäpfchenform weitestgehend ablegt. Der kompakte Caravan orientiert sich grob am Erstlingswerk des Airstream-Gründers Wally Byam, dem "Torpedo" aus den späten 1920er-Jahren. Der passenderweise "Basiscamp" genannte Einsteiger ist bereits seit 2007 im Programm, 2017 folgte der letzte Modellwechsel, zum Modelljahr 2025 kommt mehr Technik an Bord des 20 Fuß beziehungsweise 6,1 m langen Wohnwagens.

Optisch zeigt der Airstream Basecamp 20 (2025) mit sichtbaren Nietpunkten und funkelnder Aluminium-Karosserie seine Nähe zu den klassischen Modellen, während große, umlaufende Fensterflächen und schmale LED-Rückleuchten einen Hauch Retro-Modernität ins Erscheinungsbild einbringen. SUV geht übrigens auch: Wer den 20X ordert, erhält gleich eine Höherlegung um sieben Zentimeter sowie Offroad-Reifen aufgezogen. Noch eine Spur weiter treibt es der Basecamp 20Xe, der mit Autarkie-Paket auch "Offgrid-Camping" ermöglicht – mehr dazu aber weiter unten im Text.

Zunächst aber eine Klarstellung: Nach Europa schafft es der Basecamp 20 in keiner Ausführung. Armin Heun, Geschäftsführer der Roka Werk GmbH, dem offiziellen Airstream-Importeur für Deutschland, erklärt das mit der weit hinten liegenden Achse und der damit bei knapp 250 kg liegenden Stützlast – zu viel für einige europäische Autos, in den USA allerdings gewünscht. Daher bleibt der Wohnwagen auch jenseits des Atlantik zu Hause, wo er für mindestens 56.900 US-Dollar (rund 52.818 Euro; Stand: März 2025) angeboten wird.

Innenraum: Kein Festbett an Bord, dafür aber ein Bad mit Dusche

Zugegeben, ein Schnäppchen ist der Airstream Basecamp 20 (2025) auch in der Basisversion ohne Offroad-Fahrwerk oder Autarkie-Paket nicht. Dafür fällt die Ausstattung recht üppig aus. Vieles muss optional nicht hinzugebucht werden – und gibt es tatsächlich auch nicht. Aufpreis kosten einzig die Solaranlage mit 300 W samt 200-Ah-Lithium-Aufbaubatterie (Tipps zu Kauf und Nachrüstung), die Mikrowelle, die Klimaanlage oder das bereits angesprochene X-Paket mit Geländereifen und Höherlegung. Alles Weitere ist bereits serienmäßig an Bord.

Foto: Airstream

Hierzu gehören im Airstream Basecamp 20 (2025) etwa vier Schlafplätze. Ein Festbett gibt es zwar nicht, dafür aber gleich zwei umbaubare Sitzgruppen. Im Bug ist eine Rundsitzgruppe untergebracht, die sich für das schnelle Frühstück zu viert eignet. Bei Nacht senkt sich der kleine Tisch ab und schafft so ein Bett in Halbkreis-Form und daher eher für den Nachwuchs. Im Heck haben die US-Amerikaner:innen eine vollwertige Dinette mit zwei langen Einzelbänken zu jeder Seite des Wohnwagens untergebracht. Zwar ist auch hier der Tisch recht schmal, aber eher für das gemütliche Abendessen geeignet als die Front-Sitzgruppe. Die Dinette wird zum Schlafen zum üppig dimensionierten Doppelbett mit 198 x 208 cm Größe umgebaut.

In der Caravan-Mitte stehen Küche und Bad – ebenfalls beide bereits ab Werk gut ausgestattet. Die Küche des Airstream Basecamp 20 (2025) wartet mit Rundspüle und Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) auf. Der knapp 122 l große 12-V-Kühlschrank (die besten Kompressor-Kühlboxen im Test) ist nicht unter der Arbeitsfläche, sondern im Schrank zwischen Bugsitzgruppe und Bad untergebracht. Die Nasszelle des Basecamp 20 kommt mit Toilette (hier Tipps und Empfehlungen zu Campingtoiletten) samt 79-l-Braunwassertank, Duschausstattung und elektrischer Lüftung. Ungewöhnlich für europäische Verhältnisse dürfte der für einen Kompakt-Caravan üppig dimensionierte 87-l-Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) sein. Der Grauwassertank ist mit knapp 106 l sogar nochmals größer. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Caravan ein zulässiges Gesamtgewicht von annähernd zwei Tonnen hat.

Airstream Basecamp 20Xe (2025): Autarkie-Variante des US-Caravans

Weil es in den USA mehr Möglichkeiten gibt, auch mit dem Caravan fernab der Zivilisation – etwa in Nationalparks – stehenzubleiben (das ist in Deutschland bei Wildcamping und freiem Stehen erlaubt), ist der Airstream Basecamp 20Xe (2025) nur die sinnvolle Weiterführung des Kompaktcaravan-Konzepts. Während sich Optik und Grundrissaufteilung kaum vom Basis-X unterscheiden, verbirgt sich vor allem unter dem Blech deutlich mehr Technik. Das "e" im Namen weist insbesondere auf die erweiterte elektrische Ausstattung für mehr Autarkie hin. Deren Mittelpunkt ist ein 10,3 kWh fassender Lithium-Akku im Unterboden. Dieser wird von einer serienmäßigen Solaranlage (so nachrüsten) mit 600 W Leistung gespeist, ein Wechselrichter mit 3000 W wandelt die Sonnenenergie in an Bord nutzbaren Wechselstrom um.

Die autark gewonnene Energie lässt sich etwa zum Kochen mit der serienmäßigen Induktionskochplatte anstelle des sonst in der Küche eingebauten Gaskochers nutzen. Auch Warmwasser und Heizung können rein elektrisch betrieben werden. Die serienmäßige Truma Combi eco plus greift jedoch zusätzlich auch auf eine Gasflasche zurück, sollte der Strom mal doch gespeichert werden sollen. All diese Zusatztechnik hat ihren Preis: Der Caravan, der übrigens stets mit dem "X"-Offorad-Paket samt Höherlegung und Goodyear-Geländereifen verkauft wird, startet bei 76.900 US-Dollar (rund 71.258 Euro; Stand: März 2025). Die Ausstattung ist jedoch dann bereits weitestgehend vollständig. Optional können nur noch eine Mikrowelle, eine Klimaanlage (so im Wohnmobil nachrüsten), ein Vorzelt oder eine Komposttoilette (anstelle der Festtank-Toilette) hinzugefügt werden.