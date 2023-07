Der Lightship L1 (2024) ist ein ganz besonderer Wohnwagen: Er bietet autarkes Campen bis zu einer Woche und belastet die Reichweite des Zugfahrzeugs nicht – dank eigenem E-Antrieb.

Wohnwagen mit Zukunftspotenzial: Lightship L1 (2024)

Am neuen Wohnwagen Lightship L1 (2024) ist nicht nur die Optik ganz anders als bei anderen Caravans. Er mutet mit vielen Fenstern und XXL-Solaranlage mindestens so futuristisch und revolutionär an, wie sein Antrieb tatsächlich ist. Moment – Antrieb bei einem Wohnwagen? Ja, richtig gelesen, denn der Wohnwagen hat einen eigenen Elektroantrieb. Wenn er von einem Elektroauto gezogen wird, wird dessen Reichweite durch den Wohnwagen also nicht beeinflusst. Im Gegenteil: Mithilfe bidirektionalen Ladens könnte der Wohnwagen das Zugfahrzeug sogar wieder aufladen. Entwickelt wurde das Ganze übrigens von zwei Ex-Tesla-Mitarbeitern, die den Lightship L1 im Jahr 2024 auf den Markt bringen wollen. Der Einstiegspreis liegt bei 125.000 US-Dollar (114.000 Euro, Stand: Juli 2023). Gegen eine Anzahlung von 500 Dollar kann man sich bereits einen Caravan reservieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Lightship L1 (2024) im Video:

Innenraum: Minimalistisches Interieur und viel Licht

Dank des großen 40- oder 80-kWh-Akkus im Chassis und einer riesigen Solaranlage, die sich über Dach und Markise erstreckt, soll man mit dem Lightship L1 (2024) bis zu einer Woche lang autark campen können. Auf eine Dieselheizung oder ähnliches wird natürlich verzichtet, auch Gas ist nicht an Bord. Von Herd über Kühlschrank bis Heizung funktioniert alles mit Strom. Das Interieur ist minimalistisch gehalten und fügt sich so gut in das futuristische Gesamtbild. Viele Fenster sorgen für hohen Lichteinfall und einen lichtdurchfluteten Innenraum. Der Einsatz von nachhaltigen und recycelten Materialien ist schon fast ein Selbstverständnis.

Im Bug befindet sich die Sitzgruppe, die in ein Bett gewandelt werden kann. Bis zu sechs Personen finden einen Platz zum Schlafen im Lightship L1 (2024). Die Küche in der Mitte trennt den Wohnraum vom voll ausgestatteten Bad im Heck. Um unterwegs möglichst kompakt zu sein, verfügt der 8,23 Meter lange Koloss über ein Hubdach. Im Stand wird dies auf eine Höhe von 2,59 Meter ausgefahren. Bei Abfahrt sinkt diese auf 2,06 Meter.

Fast 500 Kilometer Reichweite

Foto: Lightship

Der Lightship L1 (2024) hat eine Reichweite von bis zu 300 Meilen (483 Kilometer) laut Hersteller. Da der Wohnwagen selbst fährt, muss das Zugfahrzeug nahezu keine Arbeit verrichten und wird von dem 3,5-Tonnen-Koloss nicht weiter beeinträchtigt. Das gilt übrigens nicht nur für Zugfahrzeuge mit Elektroantrieb. Auch der Spritverbrauch von Verbrennern soll durch das Ziehen des Wohnwagens nicht ansteigen. Ob der Lightship L1 auch in Deutschland eine Marktchance hat, ist noch ungewiss. Aktuell gibt es zwar viele Ideen für Elektro-Anhänger, allerdings noch einige Hürden in der Zulassung.