Die LED-Scheinwerfer sind nur gegen Aufpreis an Bord. Ansonsten bietet der VW bereits viel Ausstattung serienmäßig.

In die Heckgarage passt beispielsweise ein Fahrrad. Auch einen Stromanschluss gibt es dort.

Preis: Adria Compact Max (2024) ab 89.999 Euro

Die slowenische Marke geht im umkämpften Segment der kompakten, teilintegrierten Wohnmobile (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) neue Wege: Sie baut ihr Max genanntes Topmodell, das die Compact-Baureihe von Adria nach oben hin abschließt, künftig erstmals auf dem Chassis des VW Crafter statt wie bisher auf dem des Fiat Ducato auf. Bereits bei den Kastenwagen der Marke kommt beim Topmodell – dem Adria Twin Max – der große VW-Transporter zum Einsatz. Beim Teilintegrierten "Max" bietet der Hersteller aus Novo Mesto drei Modelle an. Den SP mit Doppelbett im Heck und 6,49 m Länge, sowie die Einzelbett-Grundrisse SL und DL auf 6,99 beziehungsweise 7,39 m.

Mit 2,17 m Außenbreite ist der Adria Compact Max (2024) als neues Topmodell der Baureihe knapp 50 mm ausladender geraten als die Fiat-Ducato-Modellgeschwister der Adria-Compact-Baureihe. Doch das soll nach Willen der Markenverantwortlichen dennoch reichen, um in der Liga der schlanken und agilen teilintegrierten Wohnmobile mitzuspielen. Der Einstiegspreis für den SP liegt bei 89.999 Euro, der DL startet als teuerstes Modell der Baureihe bei 94.399 Euro (Alle Preise: Stand Mai 2025).

Innenraum: Dinette oder Doppelsofa

Trotz nur dreier Modelle bietet der Adria Compact Max (2024) auf VW-Crafter Basis dennoch eine große Vielfalt: Käufer:innen des neuen Premium-Teilintegrierten haben je nach Grundriss die Wahl haben zwischen einer klassische Dinette (SP und SL) oder einem Doppelsofa mit gegenüberliegenden Sitzplätzen (DL). Entscheidet man sich für die Dinettevariante, geht ein schlanker, abnehmbarer Tisch aus kratzfestem Material serienmäßig mit auf die Wohnmobilreise, der bis zu vier Personen Platz bietet. Durchdacht wirkt die Tischerweiterung mit Multifunktionseinsatz, der Getränken passgenauen Halt gibt. Der Tisch kann bei Bedarf auch im Außenbereich Verwendung finden, etwa beim gemütlichen Grillabend vor dem Wohnmobil.

Wer nicht grillen will, findet in der an den Wohnbereich anschließende Bordküche (hier unsere Tipps und Empfehlungen zu Campingküchen) sein schnelles Gourmetglück. Der kompakte Küchenblock soll alle Funktionen bieten, die das moderne Campingherz begehrt. Die Bordküche verfügt über eine erweiterbare, mehrfach beschichtete Laminatarbeitsplatte. Darunter bieten geräumige Schubladen mit bewährter Soft-Close-Funktion hinreichend viel Stauraum. Ein Zweiflammen-Kocher (hier die besten Campingkocher im Test) mit Glasabdeckung, eine Edelstahlspüle, einen aufpreispflichtigen Gasbackofen mit Grillfunktion und eine Kaffeemaschine komplettieren die Küchenausstattung.

Je nach gewählter Modellvariante fasst der Kompressor-Kühlschrank (die besten 12-V-Kühlboxen im Test) 70 oder 84 l Volumen. Gegen Aufpreis lässt sich der kompakte Kühlschrank gegen einen Tower mit 148 l Stauraum eintauschen. Das Bad verfügt über eine schwenkbare Wand für eine separate Duschkabine und ist je nach Grundriss auf der linken (SP und SL) oder auf der rechten Fahrzeugseite (DL) eingebaut.

Der Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) fasst je 140 l (Fahrstellung: 20 l), der Abwassertank nimmt 85 l Grauwasser auf und ist serienmäßig bereits isoliert. Ein elektrisches Ablassventil gibt es ebenfalls ab Werk dazu. Als Heizung kommt im Adria Compact Max (2024) die Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten) Truma Combi D 4 zum Einsatz. Daher genügt auch lediglich eine elf Kilogramm große Gasflasche (hier Tipps und Informationen zu Kauf und Tausch) an Bord des Teilintegrierten.

Ein im Rahmen der Möglichkeiten der Kompaktklasse recht großzügig gestaltetes Schlafzimmer findet sich im Heckbereich. Genächtigt wird je nach Grundriss auf verschiedenen Bettformaten: Zur Wahl stehen Längsbetten in den Grundrissen SL (200 x 85 und 200 x 80 – 65 cm) und DL (195 x 75 – 65 und 193 x 80 cm), im Grundriss SP gibt es ein Querbett mit 195 x 140 – 125 cm Liegefläche. Alle Schlafräume vereint ein dezent abgestimmtes Lichtdesign.

Basisfahrzeug: VW Crafter

Beim Basisfahrzeug setzen die Slowen:innen für den Adria Compact Max (2024) erstmals für einen Teilintegrierten auf den VW Crafter. Dieser kommt serienmäßig in der 2.0-TDI-Variante mit 140 PS (103 kW) und Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis übernimmt ein Achtstufen-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt). Den Dieselmotor gibt es auf Wunsch auch mit 160 PS (120 kW), geschaltet wird ebenfalls standardmäßig per Hand und optional automatisch. Ab Werk ist der Compact Max auf 3500 kg technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt. Da die Masse im fahrbereiten Zustand jedoch bereits 3100 bis 3200 kg beträgt, bleibt für Optionen und Zuladung nur wenig Spielraum. Optional bietet Adria eine Auflastung auf 3880 kg an.

Der große Transporter von VW Nutzfahrzeuge kommt serienmäßig bereits mit diversen Assistenzsystemen (Spurhalte, Notbrems), einem 10,0-Zoll-Moniceiver und Nebelscheinwerfern. Die LED-Scheinwerfer (so nachrüsten), eine Klimaautomatik sowie ein größerer 12,0-Zoll-Touchscreen kosten dagegen Aufpreis.