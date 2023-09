In Deutschland startet der chinesische XPeng P7 erst 2024, in anderen europäischen Ländern ist er bereits bestellbar. Ex- und Interieur wirken sportlich-elegant. Der Preis lässt sich bereits ableiten.

Preis: XPeng P7 (2024) wohl unter 50.000 Euro

Auch wenn wir uns in Deutschland noch bis 2024 gedulden müssen, können wir den Preis des XPeng P7 bereits gut abschätzen. Der Grund ist, dass die chinesische Marke in den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Dänemark Marktstart gefeiert hat. Unter Berücksichtigung der höhren Steuer auf Autos in den Niederlanden liegt der Preis des P7 in Deutschland dann wahrscheinlich unter 49.990 Euro für die RWD Long Range-Variante (Stand: September 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BYD Yangwang U9 (2023) im Video:

Antrieb: 203 oder 348 kW Leistung

Der XPeng P7 (2024) hat sportliche Ambitionen, das vermittelt nicht nur sein Aussehen, sondern auch seine technischen Daten. Zwar leistet er mit Heckantrieb "nur" 203 kW (276 PS) und 440 Nm, die Allradvariante mit zwei E-Motoren schafft allerdings satte 348 kW (473 PS) und 757 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit haben beide Versionen bei 200 km/h erreicht. Zusätzlich bietet der RWD Long Range eine Reichweite von 576 km, der schnellere P7 AWD Performance hat immerhin einen Radius von 505 km nach WLTP-Standard. Geladen wir die immer 86,2 kWh große Batterie (82,7 kWh netto) mit 175 kW, damit ist sie in 29 Min. von zehn auf 80 Prozent wieder aufgefüllt.

Exterieur: Elegant und dynamisch

Der sportlich-elegante XPeng P7 (2024) fällt durch zurückhaltendes Design und dynamischer Linienführung auf. Insgesamt weist der Wagen kaum Kanten oder Falze auf. Die Fronthaube schließt vorne mit einer Leuchtleiste ab, separat darunter sitzen die Scheinwerfer. Einen klassischen Kühlergrill gibt es nicht, die Belüftung erfolgt über ein Gitter, das direkt über dem angedeuteten Frontsplitter in eine schwarze Leiste eingelassen ist. Der schwarze untere Abschluss der Schürze setzt sich über die Seitenschweller bis ins Heck fort. Die Heckleuchten und die hintere Leuchtleiste greifen das Design an der Front auf. Darüber verläuft eine scharfe Abrisskante. Das sogenannte X-Bot-Gesicht, also die Frontansicht, ist dafür ausgelegt, über Lichtsignale zu kommunizieren und beispielsweise den Ladezustand anzuzeigen. Der P7 steht serienmäßig auf 18-Zoll-Rädern, mit Allradantrieb sind es 19 Zoll. Wer sich für die aufpreispflichtige Wing Edition entscheidet, bekommt den 4888 mm langen, 1896 mm breiten und 1450 mm hohen P7 mit elektrisch betriebenen Flügeltüren.

Interieur: Puristisch und gut ausgestattet

Foto: XPeng

Der Innenraum des XPeng P7 (2024) ist mit "luxuriösen Sportsitzen" ausgestattet, so die Beschreibung des Herstellers. Alle fünf Sitzplätze verfügen über Sitzheizung. Wer sich für das optionale Nappaleder bei der Wahl des Sitzbezuges entscheidet, erhält in der ersten Reihe auch eine Sitzbelüftung. Das Panoramadach ist Serie, ebenso wie der 14,96 Zoll große Infotainmentbildschirm, der im Querformat neben dem 10,25 Zoll großen, digitalen Multiinstrument mittig auf dem Armaturenbrett steht. Die Mittelkonsole ist bis auf zwei Getränkehalter sowie Handyladeschalen völlig frei von Design- oder Bedienungselementen. Gleiches gilt für das Armaturenbrett. Lediglich in der Türen befinden sich wenige Schalter, vermutlich um Fenster und Außenspiegel zu bedienen. Selbst das Multifunktionslenkrad bietet weniger Knöpfe als so manch anderer Hersteller in die Speichen integriert.

Die Assistenzsysteme des XPeng P7 (2024)

Neben einem adaptiven Tempomaten gibt es im XPeng P7 (2024) unter anderem auch einen Spurhalte- sowie Notfall-Spurhalte, einen Spurwechsel- und einen Einparkassistenten. Zudem gehört eine 360-Grad-Kameraansicht, ein Front- und Rückfahrkollisionswarner, ein Querverkehrswarner hinten, ein Totwinkelwarner mit Türöffnungswarnung, ein Notbremsassistent, eine Verkehrsschilderkennung sowie eine Personenüberwachung für den Fahrersitz zur Ausstattung.