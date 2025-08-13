Die Namen sind der Mythologie entlehnt: Mit dem Womondo Siren und dem Schwestermodell Womondo Sphinx auf Opel-Movano-Basis will die Robeta-Tochter Luxus in der Campervan-Klasse anbieten. Das zeichnet den kleineren der zwei Neulinge aus!

Wie das etwas längere Schwestermodell Sphinx verfügt der Womondo Siren über einen von innen und außen bedienbaren Kühschrank hinter der Schiebetür.

Als Basisfahrzeug dient der Opel Movano mit 2,2-l-Vierzylinder-Dieselmotor, der in der Einstiegsmotorisierung 140 PS (103 kW) leistet. Hier zu sehen: das größere Schwestermodell Sphinx.

Preis: Womondo Siren (2025) ab 72.190 Euro

Ist das ein neuer Stern (oder besser gesagt: Blitz) am Campinghimmel? Der slowenische Wohnmobil-Nischenhersteller Robeta verstand sich bisher vor allem als edle Camper-Manufaktur für Individualist:innen. Geschätzt wurde er daher vor allem von einer zahlungskräftigen Zielgruppe für Wohnmobil-Lösungen, die nicht von der Stange kommen. Nun kommt die Tochtermarke Womondo mit zwei Fahrzeugen auf Opel-Basis auf den Markt. Sie nimmt gleich bei der Premiere die gehobene Mittelklasse im Kastenwagen-Segment (so unterscheiden sich die Wohnmobil-Typen) ins Visier.

Interessant ist, dass dabei ausgerechnet ein Opel Movano als Basisfahrzeug dient, der – zumindest in Campingkreisen – bisher nur sehr selten als Chassisspender zum Einsatz kam. Auf den zweiten Blick wirkt dies allerdings durchaus schlüssig, da der Opel-Transporter weitgehend baugleich mit dem in der Campingszene sehr verbreiteten Ducato der Stellantis-Konzernschwester Fiat ist, der gegen Aufpreis ebenfalls als Basisfahrzeug erhältlich ist.

Bei den vorerst zwei angebotenen Modellen auf Opel-Basis haben Campingfans die Wahl zwischen zwei Grundrissen mit jeweils unterschiedlicher Länge: dem Sechs-Meter-Kastenwagen Womondo Siren (2025) mit Querbett im Heck und dem etwas längeren Modell Sphinx, das 6,36 m misst. Preislich liegt der Siren bei 72.290 Euro, das Schwestermodell ist ab 73.990 Euro zu haben (alle Preise: Stand August 2025). Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den kleineren Siren.

Innenraum: Kratzfest beschichtete Möbel und Laminat

Doch bleiben wir beim Womondo Siren (2025) als Opel-Kastenwagen-Einstiegsmodell der neuen slowenischen Submarke. Dessen Grundriss ist eher klassisch gehalten. Allerdings versucht die Robeta-Tochter auch hier mit hoher Qualitätsanmutung und praktischen Details zu punkten, wie sie auch für die Kernmarke typisch sind, und so den Mehrpreis gegenüber Wettbewerbern aus dem Volumensegment zu rechtfertigen.

Das zeigt sich etwa beim Mobiliar: Die Schränke sind aus zwölf Millimeter dickem Pappelsperrholz mit kratzfester CPL-Beschichtung und öffnen sich in einer Schwingbewegung nach oben. Das Interieurdesign des Womondo Siren (2025) kombiniert dunkelgraues, strapazierfähiges Laminat mit hellem Laminat vom Typ Vicenza Oak, das für Oberschränke und Wandpaneele Verwendung findet. Der Sitzgruppentisch ist über eine ausschwenkbare Verlängerungsplatte erweiterbar.

Die Polsterung des Wohnmobils besteht aus einem hochwertig wirkenden, plüschigen Veloursstoff in Grautönen. Die Küchenzeile bietet neben der Arbeitsfläche einen stirnseitig angebrachten 70-l-Kühlschrank, der sich von außen wie von innen öffnen lässt. Der moderne Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) verfügt über eine separate Spüle. Im gegenüberliegenden Bad ist ein schwenkbares Waschbecken installiert. Im Handumdrehen lässt sich so Platz zum Duschen schaffen (die besten Campingduschen in unserem Vergleich).

Ebenfalls serienmäßig an Bord sind unter anderem ein isolierter Abwassertank mit 78 l Fassungsvermögen, ein 80-l-Frischwassertank, eine Aufbaubatterie mit 105 Ah Kapazität (unsere Tipps zum Kauf der richtigen Aufbaubatterie), eine 4-kW-Gasheizung (so wird das Wohnmobil im Winter kuschelig warm), USB-A- und -C-Ladebuchsen am Armaturenbrett, in der Küche und am Heckbett.

Genächtigt wird im Womondo Siren (2025) im Heck-Querbett. Die Liegefläche ist 1,50 x 1,87 m groß. Die Matratzen liegen auf einem Lattenrost mit solide gefertigten Metallrahmen auf. Er ist aufstellbar, um im Heck eine Extraportion Stauraum zu schaffen. Zwischen Küche und Bett findet sogar noch ein Kleiderschrank Platz. Gegen 8499 Euro Aufpreis lässt sich der Siren mit einem Aufstelldach aufrüsten, das Platz für ein zusätzliches Doppelbett in den Maßen 1,45 x 2,20 m bietet. Für Helligkeit und Tageslichtzufuhr sorgen PU-Rahmenfenster, die zur umfangreichen Serienausstattung gehören. Die Dinette hinterm Fahrerhaus wird auf beiden Seiten von 90 x 50 cm großen Fenster flankiert, während das Schlafzimmer auf der linken Seite über ein 90 x 40 cm großes Fenster und ein 40 x 40 cm großes Dachfenster verfügt.

Basisfahrzeug: Opel Movano

Als Basisfahrzeug dient der Opel Movano mit 2,2-l-Vierzylinder-Dieselmotor, der in der Einstiegsmotorisierung 140 PS (103 kW) leistet. Gegen Aufpreis ist eine stärkere Leistungsstufe zu 180 PS (132 kW) erhältlich. Eine Achtstufen-Automatik kostet 3500 Euro extra. Die Seitenmarkise kostet 1499 Euro, ein 130-W-Solarmodul (die besten mobilen Solaranlagen fürs Wohnmobil in unserem Vergleich) 1099 Euro extra. Geschwindigkeitsregelanlage, Berganfahrhilfe und manuelle Klimaanlage sind Teil des Serienpakets.