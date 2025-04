Pumpe: Die gegenüber einem Hochdruckreiniger deutlich kleiner dimensionierte Druckpumpe führt dazu, dass Mitteldruckreiniger wie der Hypresso Einhell in der Regel mit rund 20 bis 25 bar Druck arbeiten. Das ist für Reinigungsarbeiten an Fahrrad, Roller oder Camper in der Regel völlig ausreichend.