Viele Campingfahrzeuge fristen abseits der Urlaubssaison ein stilles Dasein. Eine Wohnwagen-Schutzhülle bewahrt den Anhänger vor Witterungsschäden und Schmutz. Wir stellen die besten Abdeckplanen für Sommer und Winter im Vergleich vor.

Viele Wohnwagen und Wohnmobile werden nur in den Sommermonaten bewegt, einige Camper:innen nutzen sie auch noch im Frühjahr oder Herbst. Der Winter ist hingegen selbst für viele hartgesottene Caravan-Reisende eine unbeliebte Zeit, um das eigene Freizeitgefährt auszumotten. Wer den Caravan über den Winter nur abstellt, sollte bei Möglichkeit dafür sorgen, dass der Wohnanhänger sicher und möglichst trocken steht. Doch die Anzahl an überdachten Stellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile ist begrenzt – und besonders in Großstadtnähe ein teurer Spaß. Eine Wohnwagen-Schutzhülle bietet dann eine günstige und einfache Möglichkeit, das Campingfahrzeug vor Schmutz und Witterung geschützt abzustellen. Wir machen den Vergleich.

Die besten Wohnwagen-Schutzhüllen im Check

Wer sich in Online-Shops nach einer Wohnwagen-Schutzhülle umsieht, stellt schnell fest: Die Auswahl ist riesig. Wir haben die unterschiedlichsten Angebote gesichtet und nach Preis-Leistungs-Verhältnis, Rezensionen und Funktionen gefiltert. Hier ist unsere Bestenliste:

Jürgen Westerholt GmbH Wohnwagen-Schutzhülle

Die Wohnwagen-Schutzhülle von Westerholt bietet einiges an Funktionalität für einen angemessenen Preis. Dazu zählt der atmungsaktive und trotzdem wasserabweisende PP-Vliesstoff. Am Dach schützen drei Lagen vor Witterung, die Seitenplanen sind dagegen einlagig und sorgen so für bessere Belüftung. Dazu ist die Plane laut Hersteller schimmelresistent und UV-stabil. Erhältliche Größen: S | M | L | XL | XXL



Travora Schutzhülle

Eine weitere Abdeckung universell für nahezu alle Wohnwagen-Modelle (460 - 670 cm Außenlänge je Größe, ohne Deichsel) ist die Schutzhülle von Travora. Auch hier soll die Plane Nässe und Schmutz vom Reisemobil fernhalten. Gutes Feature: Die rechte Seite der Plane lässt sich separat öffnen, so erhält man leicht Zugang zur Türe, ohne die Plane abnehmen zu müssen. Folgende Größen werden angeboten: S | M | L | XL



Affiliate Link Travora Schutzhülle

Brunner Wohnwagen-Schutzhülle

Mit insgesamt acht Größen im Angebot bietet kaum ein Hersteller mehr Auswahl als Brunner mit den eigenen Caravan-Schutzhüllen. So können Wohnwagen von 400 bis 800 Zentimeter Länge (nur Wohnkabine ohne Deichsel) wohl geschützt eingepackt werden. Der Clou: Die Dachplane besteht aus wasserdichtem und UV-beständigem PE-HD-Material, die Seiten aus atmungsaktivem, vierlagigem TNT-Faserstoff. So ist die Abdeckung für den ganzjährigen Einsatz geeignet.



ECD Germany Schutzhülle

Die Wohnwagen-Garage von ECD Germany ist in vier Größen erhältlich. Diese reichen von S (max. 426 cm Länge) bis XXL (max. 700 cm Länge). Die maximale Höhe und Breite beträgt immer 225 und 220 Zentimeter respektive. Die laut Hersteller wasserdichte und atmungsaktive Schutzhülle besteht aus synthetischem Mikrofaser-Vliesstoff. Außerdem ist der Schutz UV-beständig und hält Temperaturen von -30 bis 70 Grad Celsius aus.



Deiwo Universal-Dachschutzplane

Bei dieser günstigeren Alternative zur Vollgarage für Camper von Deiwo handelt es sich zwar nur um eine Dachschutzplane, doch auch diese Halbgarage kann situationsbedingt bereits den notwendigen Schutz für den Wohnwagen bieten. Die Plane misst drei auf acht Meter und lässt sich mit Steckschnallen einfach aufsetzen. So bietet die Plane aus vierlagigem SFS-Vlies zumindest von oben Schutz vor Nässe und Schäden durch herabfallende Zweige.



Affiliate Link Deiwo Universal-Dachschutzplane

Bestlivings Wohnwagen-Schutzhülle

Die Schutzhülle für Caravans von Bestlivings ist für Anhänger von 460 bis 730 Zentimetern Länge (ohne Deichsel) in fünf Größen erhältlich. Die Wohnwagenabdeckung lässt sich an der rechten Seite per Reißverschluss öffnen und hochrollen, um den Zugang zur Türe zu erleichtern. Die Plane aus dreilagigem Polyamid soll schimmelresistent und atmungsaktiv sein, aber trotzdem wasserdicht und auch UV-beständig.



Affiliate Link Bestlivings Wohnwagen-Schutzhülle

Classic Accessories SkyShield Wohnwagenabdeckung

Die SkyShield Wohnwagenabdeckung von Classic Accessories ist mit sieben verfügbaren Größen ebenfalls ein Fall für (nahezu) alle Campingfahrzeuge. Die Spanne reicht für Fahrzeuge von 450 bis 800 Zentimetern Länge (ohne Deichsel). Die Dachplane besteht aus verklebtem DuPont Tyvek – ein Polyethylenvlies der Marke DuPont – und soll so besonders hohen UV- und Wasserschutz bieten. Die Seitenwände bestehen aus leichterem Polyester. Gegen das Wegwehen bei Wind wird die Plane mit Gurten und elastischen Ecksäumen gesichert.



Wie findet man eine passende Wohnmobilabdeckung?

Um die perfekte Caravan-Schutzhülle für die eigenen Bedürfnisse zu finden, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Diese Dinge muss eine gute Abdeckhaube erfüllen:

Passender Sitz: Das offensichtlichste zuerst, denn ein schlecht sitzender Schutz erfüllt seine Aufgabe nicht gut. Die Abdeckung sollte weder zu klein sein, da dann mehr vom Caravan frei liegt, noch zu locker sein, da sonst jeder Windstoß die Gefahr birgt, die Hülle abheben zu lassen.

Wasserdicht: Damit das Cover effektiv vor Feuchtigkeit und Witterung schützen kann, sollte auf einen Hersteller-Hinweis zu wasserabweisenden Fähigkeiten der Plane geachtet werden. Einige Hersteller geben sogar die Wassersäule an und geben damit einen konkreten Wert, bis wie viel Niederschlag die Plane dichthält.

Anbringung: Einen Schutz auf dem Camper anzubringen, kann aufgrund der Höhe des Anhängers schwierig sein. Ideal: Hüllen mit (wasserdichtem) Reißverschluss, die sich in mehreren Teilen über den Caravan stülpen lassen.

UV-Schutz: Besonders wichtig für den Gebrauch im Sommer, aber auch beim Abstellen außerhalb der Hauptsaison wichtig. Eine UV-beständige Plane schützt den Camper vor Schäden durch starke Sonneneinstrahlung.

Frostschutz: Wer den Camper im Winter nicht an einem überdachten Stellplatz abstellen kann, sollte nach einer frostfesten Wohnwagen-Abdeckplane Ausschau halten.

Ist es sinnvoll, den Wohnwagen im Winter abzudecken?

Eine Wohnwagen-Schutzhülle ist für all jene sinnvoll, die das Campingfahrzeug in der Nebensaison nicht überdacht abstellen können. Besonders im Winter stellen Schnee und Regen eine Dauerbelastung für den Camper dar. Eine wasserabweisende Abdeckung hält die Feuchtigkeit von der Außenhülle, den Fenster- und Türdichtungen fern. Frost hat es mit einer hochwertigen Plane ebenfalls schwerer, am Wohnanhänger zu haften. Wichtig: Unter einer wasserdichten Hülle kann sich jedoch auch schnell Kondenswasser stauen. Besonders nach starken Regenfällen sollte das Reisefahrzeug ausgelüftet werden – sofern es sich nicht um eine atmungsaktive Hülle handelt.

Doch auch mit einer Hülle sollte der Wohnwagen zwingend auf die lange Standzeit vorbereitet werden. Wie man ein Campingfahrzeug fit für den Winter macht, haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.

Bringt eine Wohnwagenhülle im Sommer etwas?

Auch im Sommer kann eine Hülle für den Caravan eine sinnvolle Ergänzung sein. Qualitativ hochwertige Cover halten nämlich nicht nur Feuchtigkeit vom Camper fern, sondern schützen auch vor UV-Licht. Das ist insbesondere bei Reisemobilen mit Kunststoff-Außenhaut, etwa GFK, sinnvoll. Das Material kann bei viel Sonneneinstrahlung vergilben und porös werden. Auch Gummidichtungen an Fenstern und Türen werden auf Dauer von der UV-Strahlung ausgehärtet. Eine Hülle hilft hier also beim Werterhalt des Fahrzeugs. Ein weiterer Vorteil: Eine Plane kann auch dafür sorgen, dass sich der Innenraum des Campingfahrzeugs nicht so sehr aufheizt. Natürlich sollte man sich jedoch nicht im komplett abgedeckten Fahrzeug in der prallen Sonne aufhalten.