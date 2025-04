Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Stihl Akku-Druckreiniger RCA 20 im Test

Zu den empfehlenswerten Geräten in diesem Bereich zählt der kompakte und erfreulich leise arbeitende Stihl RCA 20 18-Volt-Akku-Druckstrahler. Er arbeitet mit maximal 24 bar Druck, was für ein normal verschmutztes Auto im Regelfall ausreicht. Noch dazu ist er besonders für Laternenparker:innen interessant. Denn wenn kein Wasserschlauch oder -hahn in der Nähe ist, saugt er sein Wasser einfach aus einem mitgelieferten 20-l-Faltkanister. Zum Lieferumfang zählt außerdem ein zweiter Akku. Damit reichte die Ausdauer im Test problemlos für eine eingehende Autowäsche.



Gute Alternativen zum Akku-Druckstrahler Stihl RCA 20

Worx WG633E Hydroshot Akku-Hochdruckreiniger 20V

Der Akku-Druckreiniger Worx WG633E Hydroshot 20V hat ein besonders kompaktes Format. Der bürstenlose Motor baut bis zu 56 bar Druck auf. Ein Akku, Ladegerät und ein sechs Meter langer Schlauch zählen zum Lieferumfang.





Einhell Akku-Druckreinigerpistole Hypresso 18/24-Power X-Change

Besonders günstig zu haben ist die Einhell Akku-Druckreinigerpistole Hypresso 18/24-Power X-Change, falls man bereits über einen passenden Akku und ein Ladegerät verfügt. Die gehören nämlich nicht zum Lieferumfang.





Bosch UniversalAquatak 36V-100

Der Hochdruckreiniger Bosch UniversalAquatak 36V-100 kommt im Trolley-Look daher. Auf Räder muss man aber leider verzichten. Bis auf den Akku zählen dafür aber eine verstellbare Sprühlanze, ein Hochdruckschlauch und eine Reinigungsmittelflasche zum Lieferumfang.



Was muss man über Akku-Druckreiniger wissen?

Richtig angewandt sind Druckreiniger beinahe schon unverzichtbar zur gründlichen Autoreinigung. Aber auch mit weniger als dreistelligen bar-Werten sind die Wasserwerfer sehr nützlich und gehen zudem schonender zu Werke. Mehr als 100 bar sind bei der Autowäsche selten hilfreich. Nur bei eingebranntem Felgenschmutz (hier gehts zum Test der Felgenreiniger) darf man auch druckvoller zur Sache gehen. Dabei sollte man aber eine Schutzbrille und Handschuhe tragen. Wer auch den Unterboden druckvoll abspritzen möchte, sollte auf eine lange, verstellbare Lanze nicht verzichten.

Wie nutzt man einen Akku-Druckreiniger richtig?

Ein gebührender Abstand – etwa 30 bis 50 cm – zum zu waschenden Objekt ist angeraten. Bei der Anwendung muss man mit hohem Wasserverbrauch rechnen. Manuelles Vor- und Nacharbeiten bei der Autowäsche ist empfehlenswert: Nur so können auch Türausschnitte sowie die Wasserabläufe unter Hauben und Klappen gereinigt werden. Deshalb sollte man sich auch mit Schwamm, Handschuhen, Autoreinigungsproduktset und Microfasertüchern wappnen.