Der AllSeason SF3 ist ein ausgewogener Allrounder

Der neue Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato AllSeason SF3 in der Größe 225/50 R17 muss sich im Test der AUTO ZEITUNG beweisen: Wie viel besser als der Vorgänger SF2 ist er wirklich? Das zeigt der direkte Vergleich!

Schon der Vorgänger des neuen Pirelli Cinturato AllSeason SF3 glänzte in unserem Test (hier den Ganzjahresreifen-Test nachlesen) mit herausragendem Griff auf Nässe. Allerdings erzielte er auf trockener Straße nur ein durchschnittliches Gripniveau und seine Leistungen auf schneeglatter Strecke waren eher verhalten (hier die Details zum SF2-Ergebnis). Genau in diesen Bereichen hat der neue Ganzjahresreifen nun tatsächlich deutlich zugelegt, wie wir bereits testen konnten. Pirelli ist es gelungen, den Nassgriff beizubehalten und mit der optimierten Profilgestaltung (spitzere Winkel der Drainage-Kanäle, Erhöhung des Negativ-Anteils) gezielt die Aquaplaning-Eigenschaften zu stärken.

Zugleich fördern diese Maßnahmen zusammen mit einer noch kälteelastischeren Mischung die Schneegriffigkeit. Um diese auch bei stärkerer Abnutzung des Profils zu sichern, wurden die Lamellen so überarbeitet, dass ihre Kantenlänge mit schwindender Profiltiefe zunimmt, indem sich ihre Form von geraden Linien in eine definierte Wellenkontur ändert.

Neuer Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato AllSeason SF3 im Test

Auf der anderen Seite wurden Lamellen und Profilblöcke des Pirelli Cinturato AllSeason SF3 so konzipiert, dass sie sich bei höheren Kräften, wie sie beim Bremsen und in Kurven auftreten, gegenseitig abstützen und so für stabilere Strukturen sorgen. Außerdem erlauben neuartige Polymere trotz der besseren Schneegriffigkeit steifere Blöcke bei höheren Temperaturen. Und schließlich garantiert der neu konzipierte Unterbau des Reifens eine gleichförmigere und effektivere Aufstandsfläche, was gleichzeitig für ein höheres Gripniveau und einen geringeren Abrieb verantwortlich zeichnet. Ein optimierter Materialeinsatz sowie die neue Karkasse senken zudem den Rollwiderstand.

Einzig das Abrollgeräusch des neuen Pneus ist geringfügig lauter geworden. Doch das sollte angesichts der starken Gesamtleistung leicht zu verschmerzen sein.

Schnee, Nässe und Trockenheit: So schlagen sich SF2 und SF3 im Vergleich

Schnee

SF2: Bei winterlichen Bedingungen zeigt der SF2 die üblichen Allseason-Kompromisse, ohne echte Schwächen zu offenbaren. Mittleres Gripniveau.

SF3: Auf Eis und Schnee spielt der SF3 in einer anderen Liga. Er baut durchweg erheblich mehr Grip auf und begeistert mit sportlichen Fahreigenschaften.

Nässe

SF2: Guter Nassgriff, mäßiges Kurven-Aquaplaning. Der heckgetriebene 3er kaschiert die recht deutliche Untersteuerneigung des SF2 bei flotter Kurvenfahrt.

SF3: Sehr guter Aquaplaning-Schutz und eine absolut neutrale Balance. Präzise Lenkung, tolles Feedback, aber am Limit etwas zu agil auf dem BMW.

Trocken

SF2: Brav, aber träge. Wie schon auf Schnee hemmen den SF2 auf trockener Piste sein durchschnittlicher Grip und die klare Tendenz zum Untersteuern.

SF3: Knackige Lenkung, klare Rückmeldung, spontane Reaktionen, neutrale Balance, weniger Rollwiderstand, mehr Grip – der SF3 kann alles besser, ist etwas lauter.

Das Ergebnis in Punkten

AUTO ZEITUNG 11/2024 Pirelli Cinturato AllSeason SF2 Pirelli Cinturato AllSeason SF3 Größe 225/50 R17 225/50 R17 Last-/Geschwindigkeits-Index 98W XL 98W XL EU-Label C/A/B /70 dB(A)) C/A/B /72 dB(A)) Gewicht/Profiltiefe 9,9 kg/7,8 mm 9,6 kg/7,3 mm Preis (Satz zzgl. Montage,

Stand: April 2024) 580 Euro 595 Euro Schnee Bremsen (50-0 km/h) 28,3 m – 32 Punkte 27,0 m – 38 Punkte Fahrsicherheit 18 Punkte 26 Punkte Handling (1,2 km) 1:18,3 min – 9 Punkte 1:13,4 min – 14 Punkte Traktion 3312 N – 21 Punkte 3759 N – 38 Punkte Seitenführung 3,55 m/s² – 19 Punkte 3,77 m/s² – 24 Punkte Punkte (150) 99 Punkte 140 Punkte Nass Aquaplaning, längs 91,0 km/h – 21 Punkte 93,7 km/h – 23 Punkte Aquaplaning, quer 5 Punkte 10 Punkte Bremsen (100-0 km/h) 41,1 m – 38 Punkte 41,0 m – 38 Punkte Fahrsicherheit 39 Punkte 41 Punkte Handling (2,4 km) 1:48,7 min – 17 Punkte 1:48,5 min – 17 Punkte Kreisbahn (Ø 35 m) 12,5 s (57,4 km/h) – 8 Punkte 12,5 s (57,6 km/h) – 8 Punkte Punkte (150) 128 Punkte 137 Punkte Trocken Bremsen (100-0 km/h) 37,2 m – 32 Punkte 35,6 m – 38 Punkte Fahrsicherheit 25 Punkte 28 Punkte Handling (2,0 km) 1:15,5 min – 15 Punkte 1:12,8 min – 18 Punkte Komfort 8 Punkte 8 Punkte Rollwiderstand 8,5 kg/t – 19 Punkte 8,1 kg/t – 22 Punkte Slalom 57,0 km/h – 13 Punkte 58,2 km/h – 14 Punkte Vorbeifahrgeräusch

(80 km/h) 72 dB(A) – 8 Punkte 73 dB(A) – 7 Punkte Punkte (150) 120 Punkte 135 Punkte Gesamtpunkte 347 Punkte 412 Punkte Platzierung 2 1