Beim Aquaplaning auf Straßen mit hohem Wasserstand können Autofahrer schnell die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren. Die AUTO ZEITUNG erklärt, wie Autofahrer im Ernstfall richtig reagieren, damit das Aufschwimmen der Reifen keinen Unfall nach sich zieht.

Bei starkem Regenfall können sich Straßen in gefährliche Rutschbahnen verwandeln und die Gefahr für Aquaplaning steigt. Nicht selten sind schwere Unfälle die Folge. Die AUTO ZEITUNG erklärt, wie genau Aquaplaning entsteht, wie sich Autofahrer im Ernstfall richtig verhalten und was sie vorbeugend tun können. Mehr zum Thema: Bessere Reifen vorne oder hinten?

Ursachen: So entsteht Aquaplaning

Beim Aquaplaning auf Straßen mit erhöhtem Wasserstand schiebt sich das Wasser wie ein Keil zwischen Fahrbahn und Reifen. Die Folge: Die Reifen schwimmen auf, wenn sie die Massen nicht mehr aus der Aufstandsfläche verdrängen können, verlieren den Kontakt zur Fahrbahn und lassen sich dementsprechend nicht mehr beherrschen. Das Fahrzeug ist dann unlenkbar. Meistens kommt es auf Autobahnen sowie mehrspurigen Bundesstraßen zu kritischen Situationen. Das liegt nicht nur an der höheren Geschwindigkeit, mit der Autofahrer hier unterwegs sind, sondern auch am Straßenbelag. Je rauer dieser ist, umso geringer die Gefahr für Aquaplaning. Auch in Senken, Unterführungen und Spurrillen kann Regenwasser häufig nicht richtig ablaufen, so dass hier erhöhte Vorsicht geboten ist.

Richtiges Verhalten bei Aquaplaning

Im Ernstfall sollten Autofahrer bei Aquaplaning keinesfalls vor Schreck hektisch am Lenkrad drehen – das ist grundverkehrt. Sind die Räder nämlich eingeschlagen und die Reifen bekommen plötzlich wieder Kontakt zur Fahrbahn, werden die Lenkkräfte übertragen und das Auto zieht abrupt zur Seite. Stattdessen sollten Autofahrer das Lenkrad in der ursprünglichen Stellung belassen, das Tempo drosseln und die Kupplung treten. Automatikfahrer nehmen nur das Gas weg und konzentrieren sich besser aufs Lenken anstatt zu versuchen, die Leerlaufposition einzustellen. Aktiv gebremst werden sollte nur bei Gefahr.

So können Autofahrer Aquaplaning vorbeugen