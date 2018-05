Rustikale Plastikbeplankung und e in angedeuteter Unterfahrschutz am Polo-SUV – hier am Erlkönig durch die Tarnfolie nicht zu sehen – und die erhöhte Bodenfreiheit vermitteln Offroad-Fähigkeiten.

VW T-Cross (2018) heißt das Polo-SUV, der mehr sein möchte, als nur ein Ableger mit Kunststoff-Beplankung und Höherlegung. Das Design ist VW-typisch horizontal geprägt, dazu gibt es modernste Technik und sparsamen Motoren.

Als VW T-Cross (2018) stellt sich ein Polo-SUV erstmals als eigenständiger Ableger der SUV-Konkurrenz. Dafür hat VW hat das Projekt eines City-SUV namens Taigun, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu klein und zu teuer gewesen wäre, gekippt. Wie der Kleinwagen für Feldwege aussehen könnte, deutete schon der T-Cross Breeze an, ein Studie für ein SUV-Cabrio auf Basis des Polo. Auf der Basis der Studie und jüngster Erlkönig-Bilder entstand auch die AUTO ZEITUNG-Illustration, in der das Polo-SUV Anleihen am größeren Bruder Golf nimmt, aber auch erkennbar seinen Kleinwagen-Wurzeln treu bleibt. VW-typisch Horizontale Linien prägen das Design, so nehmen die Scheinwerfer beispielsweise die waagerechte Chromleiste im Kühlergrill wieder auf. Rustikale Plastikbeplankung an den Seiten und ein angedeuteter Unterfahrschutz am VW T-Cross (2018) ergeben zusammen mit der höheren Bodenfreiheit das gewünschte SUV-Flair für den urbanen Dschungel.

