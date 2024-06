Das VW-Sommermärchen

Schon vor dem Anstoß zur Fußball-EM 2024 der Männer schießt Volkswagen das erste Tor: Das sind die VW Goal-Sondermodelle!

VW ist nicht mehr Hauptsponsor der Fußball-EM 2024, feiert das Großereignis aber trotzdem: Der Sponsor des DFB legt eine Goal genannte Sonderserie von zwölf seiner Modelle auf, die mit einem Preisvorteil von bis zu 3700 Euro locken. Außer Caddy, Passat, ID.7, ID. Buzz und Touareg ist ab sofort die gesamte Modellpalette der Wolfsburger als Sondermodell Goal bestellbar. Von außen unterscheiden sich die Sondereditionen mit Kultpotential vor allem durch den Goal-Schriftzug in der C-Säule und die glanzgedrehten Alufelgen. Das Goal-Logo findet sich auch auf dem Lenkrad und den Einstiegsleisten wieder. Einige Modelle projizieren den Schriftzug zudem auf den Boden neben den Vordertüren.

Leslie & Cars fährt den VW Tiguan (2024) im Video:

VW Goal-Sondermodelle mit verschiedenen Motoren

Außer den Elektrikern ID.3, ID.4 und ID.5 kleiden alle Goal-Sondermodelle ihre Sitze in einen Mix aus Stoff und nachgebildetem Leder mit farblich abgesetzten Nähten. Modellabhängig stehen verschiedene Motoren und Getriebe zur Auswahl. Die benzin- oder dieselgetriebenen Goal-Sondereditionen lassen sich zudem gegen Aufpreis mit dem Ausstattungspaket Plus aufwerten, das je nach Modell größere Aluräder, ein Navigationssystem oder das Paket Park & Comfort enthält. Für den stilvollen Auftritt im Autokorso fehlen also eigentlich nur die schwarz-rot-goldene Fan-Flosse und die Baseball-Kappe aus dem reichen VW-Merchandising-Fundus.