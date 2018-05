Mit dem neuen Flaggschiff geht auch der neue Pilot Assist an den Start, der bis Tempo 130 alleine die Spur hält und sich dafür nicht einmal am Vordermann orientieren muss.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Limousine Türen 4 Abmessungen (L/B/H) 4963/1879/1443 mm Leergewicht 1826 Leistung 150 - 407 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro6d-TEMP Grundpreis 45.200 Euro

Der Volvo S90 (2016) startet als Limousine in der Oberklasse. Der große Schwede steht zu einem Einstiegspreis von 45.200 Euro bei den Händlern. Ein Jahr nach Marktstart folgte der Plug-in-Hybrid als neue Spitze. Die Crashtest-Ergebnisse zeigen, wie viel Sicherheit im Flaggschiff steckt.

Die Schweden stellen dem Volvo S90 (2016) zu Preisen ab 68.250 Euro einen Plug-in-Hybrid als Topmodell zur Seite: Den T8 Twin Engine AWD. Der neue Plug-in-Hybrid entfaltet mit der Kombination aus Zweiliter-Benziner (Vorderachse) und Elektromotor (Hinterachse) eine Spitzenleistung von 407 PS. Mit einem Verbrauch von durchschnittlich zwei Litern ist der Hybrid der sparsamste S90, 50 Kilometer schafft der T8 sogar ganz ohne Sprit. Ein Sprintwert von unter fünf Sekunden macht den Plug-in-Hybrid aber gleichzeitig zum sportlichsten S90, den Volvo zu bieten hat. Ansonsten beschränken sich die Schweden mit dem Wechsel der Plattform auch beim Volvo S90 auf Vierzylinder-Motoren mit zwei Litern Hubraum und machen nur noch beim Sprit und beim Softwarestand für die Motorsteuerung einen Unterschied. Deshalb gibt es die Auswahl zwischen drei Dieseln mit 150, 190 oder 235 PS sowie drei Benzinern mit 190, 250 oder 320 PS.

Preis für Volvo S90 startet bei 45.200 Euro

Seit Juli 2016 wird der Volvo S90 (2016) an die deutschen Händler ausgeliefert und mit ihm nehmen die Schweden endgültig Abschied von den nordischen Traditionen. Denn die Zeiten, in denen die Autos aus Göteborg so kantig wie Legosteine und so schlicht aber funktional wie die Möbel von Ikea waren, sind offenbar ein für allemal vorbei. Als wenn es dafür nach der Neuauflage des XC90 in diesem Sommer noch eines Beweises bedurft hätte, treiben die Schweden ihren Stilwechsel deshalb jetzt beim neuen Flaggschiff S90 auf die Spitze: Unkonventionell mit dem riesigen Grill, den T-förmigen Tagfahrleuchten oder dem eigenwillig glatten Heck. Klar und clean, aber trotzdem voller Leidenschaft gezeichnet und innen so nobel und modern gestaltet wie ein Designerhotel in Stockholm, gab die Fünf-Meter-Limousine zur Premiere auf der Detroit Auto Show 2016 den krassen Gegenentwurf zur deutschen Konkurrenz. Es gibt aber auch Parallelen zur neuen E-Klasse: Auch bei den Schweden ist der Kombi V90 zumindest in Europa das wichtigere Modell.

Volvo S90 kommt mit Pilot Assist

Der Volvo S90 (2016) will A6, 5er und E-Klasse aber nicht nur mit einem ganz eigenen Weg beim Design und der freiwilligen Selbstbeschränkung beim Antrieb kontern. Auch die Schweden haben sich voll dem autonomen Fahren verschrieben und feiern den Volvo S90 als wichtigen Schritt in diese Richtung, denn mit dem neuen Flaggschiff geht auch der neue Pilot Assist an den Start, der bis Tempo 130 alleine die Spur hält und sich dafür nicht einmal am Vordermann orientieren muss. Während die Autofahrer überall in der entwickelten Welt davon profitieren werden, gibt es zumindest ein Detail, mit dem die Schweden doch auf ihre nordischen Eigenheiten Rücksicht nehmen: Als erstes Auto der Welt bremst der Volvo S90 nicht nur automatisch für andere Fahrzeuge oder Fußgänger, sondern auch für Elche.

Volvo S90 im Euro-NCAP-Crashtest

Gemeinsam mit seinem Kombi-Bruder V90 wurde der Volvo S90 von der Euro NCAP einem Crashtest unterzogen. Dabei zeigen sich die Limousine wie auch der Kombi als vorbildlich. Das Ergebnis: Fünf von fünf Sternen. Bewertet wurden die Kategorien Schutz von Erwachsenen, Schutz von Kindern, Fußgängerschutz und Assistenzsysteme. Alle Insassen, sowohl Erwachsene als auch Kinder sind im Volvo S90 gut geschützt (95 bzw. 80 Prozent). Erwachsene Beifahrer und kleine Kinder laufen lediglich Gefahr bei einem Frontalzusammenstoß im im Brust- und Bauchbereich verletzt zu werden. Beim Fußgängerschutz besteht der S90 mit 76 Prozent. Es besteht lediglich das Risiko von Beinverletzungen am Stoßfänger vorne. Und da der Volvo bereits in der Basisversion mit umfangreichen Assistenten ausgestattet ist, erntet er auch in dieser Kategorie eine Best-Wertung mit 93 Prozent.

