Preis: Alpincamper ID. Buzz (2025) ab 69.990 Euro

Elektro-Wohnmobile sind noch immer eine rare Spezies – die Auswahl an ausbaufähigen, elektrischen Transportern noch gering, ihr Anschaffungspreis teuer, die Reichweite in der Regel klein. Und doch traut sich das kleine Unternehmen Alpinecamper aus Lenggries bei Bad Tölz als einer der ersten, wenn nicht sogar als erster überhaupt an einen Wohnmobilumbau des VW ID. Buzz Cargo heran. Bei Alpincamper entschied man sich für die ersten Serienversionen des Elektro-Campers für den Elektromotor mit 150 kW (204 PS) Leistung, Heckantrieb ist ohnehin serienmäßig. Dieser war seinerzeit an einen Akku mit 77 kWh Speicherkapazität gekoppelt und schafft bis so laut dem oberbayerischen Ausbauer bis zu 400 km mit einer Akkuladung. Im VW-Konfigurator fehlt diese Motorisierung aber mittlerweile, zukünftig könnten daher bis zu 210 kW (286 PS) zur Verfügung stehen. Den Preis für den Camping-Buzz beziffert Alpincamper mit mindestens 69.990 Euro (Stand: September 2025).

Innenraum: Gasfreier Ausbau für zwei

Da der VW ID. Buzz kaum größer ist als der mittlerweile eingestellte VW Sharan, darf es nicht verwundern, dass der Ausbau lediglich Platz für zwei Personen bietet. Ein Hubdach von Reimo erweitert immerhin die Stehhöhe auf rund 185 cm und lässt überdies Frischluft und Licht herein. Als Schlafplatzerweiterung eignet es sich dagegen nicht. Eine optionale 500-W-Elektroheizung ergänzt die Standheizung des VW ID. Buzz Cargo. Gespeist wird der Wohnmobilumbau aus einer 100-Ah-Lithium-Bordbatterie, die wiederum von einem Solarpanel auf dem Dach gefüttert wird. Gegen Aufpreis liefert Alpincamper eine 200-Ah-Batterie und ein zweites Solarpanel.

Sitzgruppe und Schlafplätze

Foto: VW Nutzfahrzeuge

Viel Sitzgruppe wird im Alpincamper ID. Buzz (2025) nicht geboten. Auf der linken Fahrzeugseite lädt ein Sofa zum Verweilen ein. Darunter sind Verstaumöglichkeiten sowie die kompakte Kühlschrank-Schublade versteckt. Die Fahrerhaus-Sitze – davon gibt es immerhin bis zu drei – werden dagegen gar nicht in den Wohnraum integriert, als Tisch dient lediglich die Küche. Die zwei Schlafplätze bilden sich aus dem Umbau der Sitzbank. Ausgezogen zu einem Doppelbett, bietet es eine Fläche von 120 x 195 cm.

Küche

Foto: VW Nutzfahrzeuge

Von der Heckklappe aus gesehen rechter Hand ist eine übersichtliche Küchenzeile mit kleinem Spülbecken und zwei Wasserkanistern à 12 l. Eine Klapperweiterung vergrößert bei Bedarf die Arbeitsfläche der Indoor-Küche. Ein Gewürzregal mit indirekter Beleuchtung schafft zudem etwas heimelige Stimmung im mit Filz ausgekleideten Wohnraum. Gekocht wird im kompakten Alpincamper ID. Buzz (2025) ganz ohne Gas, ein 900-W-Induktionskochfeld ist auf der Küchenzeile installiert. Der Kühlschrank befindet sich in Form einer Schublade unter der Sitzbank versteckt. Eine Nasszelle, geschweige denn eine Heckdusche, bietet der kompakte Camper dagegen auf 4,71 m Außenlänge nicht. Welche Nasszellen-Varianten sonst in Wohnmobilen übrig sind, erklären wir hier.

Schlafplätze

Technische Daten des Alpincamper ID. Buzz (2025)

Basisfahrzeug: VW ID. Buzz Cargo

Motorisierung: Elektromotor mit 150 kW (204 PS)

Reichweite: ca. 400 km

Zulässige Gesamtmasse: 3000 kg

Maße (L/B/H): 4,71 m/1,98 m/1,96 m

Stehhöhe: 1,85 m

Gurt-/Schlafplätze: 3/2