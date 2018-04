Das Tesla Model S (2012) soll nichts weniger als den Individualverkehr revolutionieren: Das neue Spitzenmodell der US-Amerikaner ist zugleich die erste rein elektrische Limousine mit Beschleunigungswerten eines Porsche. Informationen zu Preis und E-Motor gibt es hier!

Was sind die US-Amerikaner stolz auf das Tesla Model S, das sie 2012 vorgestellt haben und 2013 zu Preisen ab 71.400 Euro nach Europa bringen. Es ist ihr neues Vorzeigemodell, die Speerspitze der noch jungen Marke und ein Wink für die Zukunft, wie der Individualverkehr auch funktionieren kann. Nämlich mit verschieden großen Batteriestärken im Fahrzeugboden, was zugleich Handlingsvorteile (Schwerpunkt unten) und ein größeres Platzangebot für die Passagiere hat. Schließlich benötigt das E-Auto keinen eigenen Motorraum, sodass es sowohl vorne im Bug als auch hinten eine Menge Platz für Koffer und Taschen bereithält. Für das Heck bietet Tesla auch eine dritte, der Fahrtrichtung entgegengesetzte Sitzreihe für Kinder an. Trotz aller revolutionären Ansätze gibt sich das Tesla Model S (2012) erstaunlich konservativ: In der Masse sticht der Ami kaum hervor. Gut so, denkt sich Tesla, schließlich soll die Limousine massenkompatibel sein.

