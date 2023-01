Elon Musk hat die Pläne für einen Klein- oder Kompaktwagen bestätigt. Der Preis soll netto rund 25.000 US-Dollar betragen. Heißen könnte das 2024er Einstiegsmodell Tesla Model 2 oder Q. Das wissen wir schon jetzt zu Reichweite und Innenraum.

Auch wenn der finale Name des elektrischen Kleinwagens noch nicht bekannt ist – geplant ist das Tesla Model 2 oder Tesla Model Q für 2024. Tesla-Chef Elon Musk hat im Herbst 2022 entsprechende Pläne und auch den ehrgeizigen Preis von 25.000 US-Dollar netto (rund 23.543 Euro; Stand Januar 2023) bestätigt. Voraussetzung für einen attraktiven Preis dieser Größenordnung sind drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung. Musk glaubt zwar, diese erreichen zu können – aber eben nicht vor 2024. Wahrscheinlich, weil kostensenkend, ist die Komponentenübernahme aus dem darüber rangierenden Model 3, wenngleich das neue Einstiegsmodell der Marke auf einer eigenen, neu entwickelten Plattform stehen soll. Die sogenannte Plattform Generation 3 wird im März 2023 vorgestellt. Im Vergleich zum Model 3 sind außerdem kleinere Batterien als jene mit 68,3 kWh, weniger Leistung als 239 kW (325 PS) sowie eine gezielte "Entfeinerung", etwa im Innenraum, zu erwarten. Die Reichweite des Stromers soll etwa 350 bis 450 Kilometer betragen. Fest steht darüber hinaus, dass das potenzielle Tesla Model 2 oder Tesla Model Q (2024) vollautonom fahren können soll. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tesla Model 2 oder Tesla Model Q mit kleinem Preis & großem Innenraum

Tesla konzipiert derzeit einen Kleinwagen für China, wie Tom Zhu, der China-Chef von Tesla, in einem Interview mit der staatlichen chinesischen Nachrichten-Agentur Xinhua bestätigte. Das neue Modell wird im neuen Research & Development-Zentrum der Gigafactory Shanghai entwickelt und gebaut, so Zhu. Ein weiterer denkbarer Produktionsstandort ist die Gigafactory bei Berlin. Möglicherweise bestätigt sich auch schon bald der finale Name des Tesla Model 2 (2024). "2" S3XY (too sexy) würde den Wortwitz der Marke auf jeden Fall augenzwinkernd erweitern. Andere Gerüchte sprechen hingegen vom Tesla Model Q.!--startfragment-->

