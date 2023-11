Tarifcheck bietet derzeit einen Kfz-Versicherungs-Vergleichsrechner an, durch welchen bis zu 850 Euro gespart werden können. Alle Informationen zu dem Angebot gibt es hier.

Zum Jahreswechsel ändern sich die Kfz-Versicherungsbeiträge. Es macht Sinn, sich jetzt über den Wechsel der Autoversicherung Gedanken zu machen. Ein Kfz-Versicherungswechsel bringt ein jährliches Sparpotenzial von bis zu 850 Euro mit sich.

Der Vergleichsrechner bei Tarifcheck ist zu 100 Prozent kostenlos, absolut zuverlässig und dauert nur fünf Minuten. Hierbei werden 330 Tarife in dem TÜV-geprüften Rechner verglichen. Bis zum 30. November gibt es hierbei einen 60-Euro-Gutschein bei Vertragsabschluss dazu.

Der Vergleichsrechner: Fünf Minuten investieren und hunderte Euro sparen

Mithilfe des kostenlosen und unverbindlichen Kfz-Versicherungsvergleichs wird das Sparpotenzial für den Wechsel der Versicherung minutenschnell ermittelt.

Zu Beginn müssen die Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeugschein eingegeben werden. Dazu gehören Automarke und Modell, Kraftstoffart und Erstzulassung. Nach der Auswahl wird man Schritt für Schritt zu den Ergebnissen geführt und diese werden miteinander verglichen. Daraufhin sollte man prüfen, ob bei dem aktuellen Anbieter von dem regulären Kündigungsrecht Gebrauch gemacht werden kann, oder ob auf das Sonderkündigungsrecht zurückgegriffen werden muss. Der Wechsel der Autoversicherung funktioniert schnell und unkompliziert. Sollte eine individuelle Beratung erwünscht sein, dann kann diese direkt online und kostenlos über Tarifcheck.de beantragt werden.

60,00 Euro BestChoice-Gutschein

Bei dem Wechsel der Kfz-Versicherung bekommen die User:innen von AUTO ZEITUNG einen 60-Euro-Gutschein dazu. Der Gutschein gilt für alle eingereichten Auto-Versicherungsanträge, die bis zum 30.11.2023 über diesen Artikel eingereicht wurden. Gültige Anträge sind diejenigen, die nach Prüfung an die jeweilige Versicherungsgesellschaft übermittelt wurden, nicht widerrufen wurden und endgültig zustande gekommen sind. In diesem Fall erfolgt die Ausgabe des genannten Gutscheins. Der Gutschein wird, nachdem die Bestätigung durch die Versicherungsgesellschaft vorliegt, zwischen dem 01.05. und 31.05.2024 per E-Mail an die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse verschickt.

Wichtig zu beachten ist, dass der Gutschein nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn über diesen Link ein Kfz-Abschluss durchgeführt wurde.

