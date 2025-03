Der Suzuki Jimny hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als großer Kletterer fürs kleine Geld hervorgetan. Sein archaischer Vierzylinder arbeitet dafür oft am oder gar über dem Limit. Ein Kompressor-Kit von Harrop soll hier Abhilfe schaffen.

Seit 2018 dient der Suzuki Jimny in zweiter Generation als automobiler Gummistiefel schlechthin. Keiner wirft sich schamloser in den Matsch – nicht zuletzt auch deshalb, weil die Angst vor Schäden bei einem Neuwagenpreis von zuletzt 26.990 Euro (Stand: Dezember 2023) nicht so hoch ausfällt wie bei den deutlich teureren G-Klassen, Wranglern und Defendern dieser Welt. Ob es der Jimny aber auch wieder aus der Pfütze schafft, gleicht aufgrund der überschaubaren Power von 102 PS (75 kW) und 130 Nm Drehmoment (Unterschied zwischen Leistung und Drehmoment erklärt) jedes Mal einer Zitterpartie. Noch kniffliger wird es, wenn der Jimny auch noch einen schweren Survival-Aufbau Huckepack trägt (Kaufberatung: Diese Arten von Dachzelten gibt es).

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Genau dieses Problem haben die australischen Motor-Flüsternden von Harrop adressiert und ein Kompressor-Kit auf Kiel gelegt (Vor- und Nachteile der Kompressor-Aufladung). Es ist für die in Deutschland gängige Dreitürer-Variante, aber auch für den in Dritte-Welt-Ländern beliebten Fünftürer erhältlich. Der 1,5-l-Vierzylinder, für den Elektrifizierung nach wie vor ein Fremdwort ist, wird von einem Eaton-Kompressor mit gut 0,62 bar unter Druck gesetzt. Mit an Bord sind ein Ladeluftkühler (So funktioniert ein Ladeluftkühler), eine Kohlefaser-Airbox mit integriertem Serien-Luftfilter und ein Bypass-Ventil. Außerdem hat Harrop das Steuergerät neu kalibriert. Die australischen Emissionsvorschriften soll der Geländewagen laut des Tuners einhalten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Suzuki Swift (2024) im Video:

Kompressor-Tuning: Harrop verdoppelt PS-Leistung des Suzuki Jimny

Auf dem Prüfstand ergibt die Aufladung des Suzuki Jimny 136 PS (100 kW) und 149 Nm Drehmoment. Mit Ansaugschnorchel bescheinigt der Prüfstand sogar 144 PS (106 kW) und 168 Nm Drehmoment, weil damit kühlere Luft in den Motortrakt gelangt. Beides klingt auf den ersten Blick nicht nach überbordender Power, doch in Prozentzahlen sieht die Leistungssteigerung gänzlich anders aus: In Sachen PS verzeichnet der Jimny einen Zuwachs von knapp 50 Prozent, während das Drehmoment um bis zu 30 Prozent steigt. Wie sich das Kompressor-Kit auf die Fahrleistungen auswirkt, gibt Harrop ebenso wenig an wie den Spritverbrauch. Serienmäßig schafft der Jimny 145 Sachen Spitze und beschleunigt in 12,8 s auf Landstraßentempo.

Auch interessant:

Faire 10.990 australische Dollar verlangt Harrop für das Tuning, das entspricht umgerechnet 6611 Euro (Stand: Januar 2025). Der Suzuki Jimny ist natürlich nicht im Preis mit inbegriffen. Den müssen sich Deutsche erst auf dem Gebrauchtwagenmarkt besorgen, weil der Bonsai-Kraxler seit 2024 nicht mehr in Deutschland angeboten wird. Seit 2021 war ohnehin nur noch die NFZ-Variante ohne Rücksitze erhältlich.