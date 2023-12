Luft und Kraftstoff sind die Lebenselixiere eines Verbrennungsmotors. Bevor die angesaugte Luft und der darin enthaltene Sauerstoff gemeinsam mit dem Kraftstoff in den Brennraum gelangen, wird sie durch den Luftfilter von allerlei Schmutz befreit. Wer allerdings eine verbesserte Luftzufuhr für mehr Leistung möchte, kann auf einen passenden Sportluftfilter setzen.

Geht es um das Tuning und die Leistungssteigerung eines Fahrzeuges, ist der Einbau eines Sportluftfilters in Verbindung mit einer geänderten Software (Chip-Tuning) und einer Sportabgasanlage häufig eine erste Maßnahme. Der geänderte Luftfilter trägt dafür Sorge, dass die Zufuhr der für den Verbrenner lebensnotwendigen Luft verbessert wird. Grundsätzlich lassen sich dabei zwei verschiedene Arten von Filtern unterscheiden.

Welche Arten von Sportluftfiltern gibt es?

Tauschfilter

Diese Art von Sportluftfilter ersetzt die werksseitig verbaute Luftfiltermatte aus Papier. Der Tauschfilter ist von den Abmessungen her identisch zum standardmäßigen Motorluftfilter, den er ersetzt. Allerdings ist der Aufbau des Filternetzes offener und weniger restriktiv gestaltet. Das wird häufig durch den Einsatz von ölgetränkter Baumwolle oder Schaumstoff erreicht. Der Nachteil: Die Filterwirkung ist in der Regel im Vergleich zum originalen Bauteil weniger gut und belastet den Motor mit einer höheren Schmutzpartikel-Menge. Auch müssen Tauschfilter regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.



Sport-Ansaugsysteme (Air Intakes)

Deutlich ausgeklügelter versprechen Sport-Ansaugsysteme zu sein. Hier beinhaltet der Lieferumfang häufig nicht nur einen Sportluftfilter, sondern auch angepasste Ansaugluftschläuche und ein Luftfilterkasten. Gehört zu dem Kit ein offener Sportluftfilter, liegt meist noch ein Hitzeschild bei, der das Ansaugen von heißer Luft aus dem Motorraum verhindern soll. Ein weiterer Aspekt neben der Performance ist auch der Klang des Ansauggeräuschs, der durch diese Art von Sportluftfilter etwas präsenter wird.



Wie viel Leistung bringt ein Sportluftfilter?

Pauschal lässt sich nicht sagen, wie viel PS-Leistung sich nur durch die Nutzung eines Sportluftfilters generieren lassen. Ein Test des ADAC ergab, dass ein Sportluftfilter nur minimale Verbesserungen in der Leistung bringt, die sich auch auf dem Leistungsprüfstand und bei der Beschleunigungs- und Zeitmessung nur marginal niederschlagen.

Sportluftfilter auf eBay & Co. kaufen

Pipercross Sportluftfilter

Einer der namhaften Hersteller im Bereich der Sportluftfilter ist Pipercross. Die Firma mit Sitz in Northampton/England bietet für diverse Modelle den passenden Sportluftfilter an. Der Pipercross Performance Luftfilter PP1759DRY eignet sich beispielsweise für den Einsatz in Fahrzeugen wie dem Audi A8 (4D2/4D8), dem Opel Insignia A oder dem letzten Saab 9-5. Laut Hersteller besteht der Filter aus speziellem, mehrlagigem Filterschaum, der bis zu 40 Prozent mehr Luftdurchsatz erlaubt. Außerdem ist der Filter auswaschbar und muss in der Theorie somit nur gereinigt werden, um seine Ursprungsleistung wieder zu gewährleisten.



Auch Besitzer:innen eines amerikanischen Muscle Cars wie dem Dodge Challenger, Charger oder Chrysler 300C mit mächtigem 6,4-Liter-V8 können auf das Sortiment von Pipercross zurückgreifen.



Pipercross Performance Ansaugkit

Das Performance Ansaugkit PK433DRY-TUV von Pipercross ist auf die aktuelle Generation des Toyota GR Yaris ausgelegt. Im Lieferumfang enthalten: ein pilzförmiger offener Sportluftfilter, ein passender Hitzeschutz sowie benötigtes Anbaumaterial. Pipercross verspricht neben bis zu 40 Prozent mehr Luftdurchsatz ein sportlicheres Ansauggeräusch. Das Kit verfügt über ein Teilegutachten zur Änderungsabnahme nach StVZO § 19 Abs. 3 und ist somit in Deutschland eintragbar.



Pipercross Reiniger

Für die bereits angesprochene Reinigung empfiehlt Pipercross für trockene Sportluftfilter die Nutzung des hauseigenen Reinigers. Dieser wird auf das Material aufgesprüht und anschließend ausgewaschen.



K&N Sportluftfilter

Zu den wohl bekanntesten Namen im Bereich der Luftfilter zählt K&N. Das Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten bietet ein breites Spektrum an Sportluftfiltern und Sportansaugsystemen für fast jedes Fahrzeugmodell. Auch die mittlerweile schon als Oldtimer zulässigen Mercedes-Benz Baureihen W124 und 190 sind Bestandteil der Beatmungsbehandlung. Der K&N E-9178 Tauschfilter kann in den klassischen Vierzylinder-Modellen mit Stern Verwendung finden.



Bajuwaren der Marke BMW der Baureihen F20, F10 oder F36 mit turboaufgeladenen Diesel- und Benzinmotoren von 116i bis 425d finden laut Kompatibilitätsliste hinter der Produktnummer 33-2990 den passenden Motorluftfilter zum Wechseln.



K&N Ansaugkit

Für Modelle aus dem VAG-Konzern mit Motoren wie dem 1.9-Liter-TDI oder 2.0-Liter-TSI, die beispielsweise in VW Golf VI GTI oder Skoda Octavia eingesetzt wurden, hat K&N das Performance Kit 57S-9501 mit TÜV-Freigabe entwickelt. Bestandteil des Sets sind eine Luftfilterbox, dazu passende Verrohrung und einem konischen Sportluftfilter.



K&N Reinigungsset

Auch die Filter von K&N sind auswasch- und wiederverwendbar. Für die Reinigung bietet der Hersteller ein passendes Set an, bestehend aus zwei Sprühflaschen mit 355 ml Reiniger und 204 ml Luftfilteröl.



BMC Sportluftfilter

Für bärenstarke Sterne mit Feinschliff aus Affalterbach bietet BMC die passenden Filtereinsätze. Das Paket FB845/20 besteht aus zwei Luftfiltern, die unter anderem für den Mercedes-Benz C 63 AMG und C 63 S AMG der Baureihe W205 sowie den G 500 (W461/463) geeignet sind. Mehrlagige Baumwolle, die mit einem speziellen Öl beschichtet sind, sollen bei verbessertem Luftdurchsatz eine ebenso gute Filterleistung garantieren.



Besitzer:innen von unter anderem folgenden BMW-Modellen der M GmbH können auf den BMC Filter FB647/20 setzen: M2 Competition (F87), M4 (F82) oder M5 (F10). Auch hier besteht das Set aus zwei Tausch-Sportluftfiltern aus mehrlagiger, ölbeschichteter Baumwolle.



BMC Reinigungsset

Damit der Genuss an mehr Luftdurchsatz auf der Dauer erhalten bleibt, empfiehlt BMC ebenfalls die regelmäßige Reinigung des Sportluftfilters. Dafür kann das eigens dafür entwickelte BMC Reinigungsset zum Einsatz kommen. Inhalt: 500 ml Filterreiniger und 250 ml Filteröl.



Ist ein Sportluftfilter in Deutschland legal?

Änderungen am Fahrzeug müssen grundsätzlich von einer anerkannten Prüforganisation wie dem TÜV abgenommen werden. Das betrifft im Falle dieses Ratgebers vor allem die Sport-Ansaugsysteme. Ein Teilegutachten zur Änderungsabnahme nach StVZO § 19 Abs. 3 muss dem Tuningteil beiliegen, um eine Eintragung durch beispielsweise den TÜV vornehmen lassen zu können. Werden Sportluftfilter eingebaut, die über kein Teilegutachten verfügen und somit keine Eintragung möglich ist, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Tauschfilter sind dagegen eintragungsfrei und können ohne Vorstellung bei einer Prüforganisation verbaut werden.

So wird der Luftfilter im Auto ausgetauscht

Handelt es sich um einen Tauschfilter, ist der Austausch nicht kompliziert. Dafür muss lediglich der Luftfilterkasten geöffnet und der alte Luftfilter herausgenommen werden. Mithilfe eines Staubsaugers wird im Anschluss der Filterkasten vom Schmutz befreit. Dabei unbedingt darauf achten, dass kein Dreck in den Ansaugtrakt gelangt. Bevor der Sportluftfilter im Anschluss an die Reinigung eingesetzt wird, sollten vorher die Montagehinweise des Herstellers beachtet werden. Anschließend kann der Luftfilterkasten wieder zusammengebaut werden.