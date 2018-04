Seat Leon (Typ 1P)

Der ausschließlich als Fünftürer erhältliche Seat Leon (2005) ist im Design an die Studie Salsa angelehnt.

Eckdaten Bauzeitraum 2005-2012 Aufbauarten Limousine Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4315/1768/1458 Leergewicht 1205–1462 kg Leistung 85-285 PS Antriebsarten Voderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Erdgas Abgasnorm Euro 4 Grundpreis ab 15.590 Euro

Mittlerweile ist der Seat Leon (2005) des Typs 1P nur noch als Gebrauchtwagen zu haben. Sein Neupreis lag bei der Einführung bei 15.590 Euro. Hier die Infos zu Motoren und Ausstattung der zweiten Generation!

Unter der Typenbezeichnung 1P schicken die Spanier den Seat Leon 2005 in seine zweite Generation. Die Neu-Preise liegen zum Start bei 15.590 Euro. Zu Beginn kann der Kunde zwischen verschiedenen Vierzylindermotoren wählen, darunter Hubräume von 1,4 bis 2,0 Liter und Leistungsstufen von 85, 102, 150 und 185 PS bei den Benzinern sowie 105, 140 und 170 PS bei den Dieseln. Später kommt die FR-Version mit einem 200 PS starken Zweiliter-Benziner heraus. Und schließlich krönt Seat den Leon gut ein Jahr nach Marktstart mit dem besonders sportlichen Cupra. Das Topmodell leistet 240 PS sowie 300 Newtonmeter und bringt den Sprint auf Tempo 100 in nur 6,4 Sekunden hinter sich. Der ausschließlich als Fünftürer erhältliche Seat Leon (2005) ist im Design an die Studie Salsa angelehnt, das heißt: Er bekommt das neue Marken-Gesicht. Im Vergleich zum Vorgänger hat er ein fast senkrecht abfallendes Heck, allgemein wird die Formensprache runder und der Kompakte gleichzeitig nochmal rund 13 Zentimeter länger. Vom längeren Radstand (67 Millimeter) profitieren nicht nur die Insassen, sondern auch der Kofferraum mit seinen jetzt 341 Litern, die bei Bedarf auf 1166 Liter erweiterbar sind. Und damit der CD-Wechsler hier keinen Stauraum wegnimmt, findet er praktisch unter dem Beifahrersitz Platz.

Neuheiten Seat Leon Facelift (2017): Preis (Update) Leon Facelift ab 14.990 Euro

Seat-Modellpalette bis 2016 im Video:

Seat Leon (2005) zum Neupreis ab 15.590 Euro

Drei Jahre nach Marktstart bekommt der Seat Leon (2005) ein Facelift. Im Zuge dessen werden Front und Heck leicht überarbeitet. Dazu wird die Motorenpalette aufgefrischt: Es gibt jetzt eine Autogas-Variante (LPG) mit 102 PS. Ganz neu kommen auch Benziner mit 125 PS und 160 PS sowie Diesel mit 90 und 184 PS im Top Sport ins Regal. Der Leon FR wird 211 PS stark und der Cupra R mit 265 PS lässt sich an der Spitze nieder. Noch kraftvoller wird es mit der Copa Edition, die 285 Pferde unter der Haube verbirgt. Damit gelingt der Sprint in nur 5,9 Sekunden und bis zu 254 km/h können ausgereizt werden. Allerdings ist das Sondermodell auf 55 Stück limitiert und somit eine wahre Rarität. Je nach Ausstattung kommt der Seat Leon mit Klimaautomatik, Audiosystem mit USB-Anschluss, Tempomat und Nebelscheinwerfern.