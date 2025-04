Seat Arona

Der Seat Arona fährt sehr sportlich und sicher. Er wird daher auch gern zügig bewegt, was sich an einigen Komponenten erkennen lässt. Die häufigsten Mängel: verschlissene Bremsscheiben und -beläge, Scheinwerfer­einstellung, abgefahrenes Reifenprofil, beschädigte Staubmanschetten an Spur­stangenköpfen, ölfeuchte Motoren und Getriebe.

Foto: AUTO ZEITUNG