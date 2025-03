Die übersichtlichen Abmessungen von 4,15 m in der Länge, 1,78 m in der Breite und 1,54 m in der Höhe verändern sich höchstens marginal.

Preis: Seat Arona Facelift (2025) dürfte an 25.000 Euro kratzen

Es ist kein Geheimnis: Die Marke Seat soll bis 2030 zugunsten der schnell gewachsenen und erfolgreicheren Tochter Cupra komplett eingestampft werden. Bis 2030 hat der spanische Hersteller jedoch noch ein paar Jahre vor sich und die lassen sich sinnvoller mit aufgefrischten Modellen bestreiten als mit einem völlig überholten Portfolio. Wenn die Investition in eine neue Generation auch zu groß erschien, bekommt das Einstiegs-SUV Seat Arona immerhin noch ein Facelift.

So kommt es auch, dass unser Erlkönigjäger den zuletzt 2021 überarbeiteten Cityflitzer in Schweden vor die Linse bekam – frisch vom Beauty-Doc, aber noch mit verpflastertem Gesicht. An welchen Stellen konkret Hand angelegt wurde, wird die Präsentation zeigen. Der Preis startet vor dem Facelift bei gut 22.000 Euro (Stand: März 2025), weshalb der Arona nach der Auffrischung durchaus an den 25.000 Euro kratzen könnte.

Antriebe: Vermutlich nichts Neues

In Sachen Motorisierung erwarten wir beim Seat Arona Facelift (2025) nichts fundamental Neues. Bislang verzichtet der kleine Spanier gänzlich auf Diesel sowie eine Elektrifizierung und auch die Erdgas-Variante wurde eingestellt. So bildet ein handgeschalteter 1,0-l-Benziner mit drei Zylindern und 95 PS (70 kW) die Basis. Es folgt ein 115 PS (85 kW) starker Dreizylinder mit manuellem Sechsgang-Getriebe sowie optionalem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), der nur von einem 1,5-l-Vierzylinder mit 150 PS (110 kW) und serienmäßigem DSG überboten wird.

Gerüchteweise soll der Arona mit der Modellpflege ein paar Extra-Pferde erhalten – womöglich mithilfe eines Mildhybrid-Systems? Betrachtet man jedoch den identisch motorisierten Technik-Bruder VW T-Cross, der 2024 ein Facelift ohne Elektrifizierung oder mehr Power erhielt, wirkt ein entsprechendes Upgrade eher unwahrscheinlich.

Exterieur: Auffrischung an Front & Heck erwartet

Der Erlkönig in unserer Bildergalerie legt nahe, dass sich die optischen Neuerungen des Seat Arona Facelift (2025) vor allem an den getarnten Bereichen von Front und Heck abspielen. Auch hier dürfte Seat auf den letzten Drücker nicht mehr das Rad neu erfinden, doch nicht zuletzt durch die großflächig folierten Leuchtelemente wirken neue Lichtsignaturen wahrscheinlich. Auch der Kühlergrill könnte beim Serienmodell in Struktur und Form moderner daherkommen. Der angedeutete Unterfahrschutz am Heck des Vorgängers ist auch beim Erlkönig ansatzweise erkennbar, wobei die Rückleuchten vermutlich eine Auffrischung erhalten. Die übersichtlichen Abmessungen von 4,15 m in der Länge, 1,78 m in der Breite und 1,54 m in der Höhe verändern sich höchstens marginal.

Interieur: Arona Facelift mit größerem Zentraldisplay?

Hinweise zu Neuerungen am Innenraum des Seat Arona Facelift (2025) gibt es bislang nicht, zumal sich das Infotainment mit digitaler Instrumententafel sowie kabelloser Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) bereits vergleichsweise modern zeigt (siehe obiges Foto). Mit Blick auf das T-Cross Facelift käme ein größeres Zentraldisplay jedoch nicht überraschend. Die verschiebbare Rückbank des T-Cross würde zwar die Praktikabilität steigern, ist jedoch nicht zu erwarten. Das Ladevolumen von 400 bis 1280 l dürfte unangetastet bleiben.

Fahreindruck (Vorfacelift): Fahrspaß trotz kleinem Motor

Wenig Gewicht, niedriger Schwerpunkt, eine munter, aber nicht nervös ansprechende Lenkung samt entsprechend straffer Fahrwerksabstimmung bilden die Rezeptur für den schmackhaften und ungefährdeten Fahrspaß-Cocktail des Seat Arona. Ja, Asphalt-Carving funktioniert selbst mit nur 115 PS (85 kW)!

