Große DS-Party in Paris

Mit etwa 100.000 Besucher:innen gehört die Rétromobile in Paris (Frankreich) zu den größten Oldtimermessen überhaupt. Obwohl vom 5. bis 9. Februar 2025 besonders der Geburtstag der DS gefeiert wird, kommen auch nicht-frankophile Autofans auf ihre Kosten. Das sind die Ticketpreise!

Wie eine ätherische Gestalt stand sie da, inmitten von chromglänzenden Karossen, und teilte sich mit diesen höchstens vier Reifen und die Mission, Menschen von A nach B zu transportieren. 1955 war das, als die Citroën DS auf dem Pariser Autosalon mit Tropfenform und Hydropneumatik eine neue Ära in der Automobilwelt einläutete. 70 Jahre später spielt sie vom 5. bis 9. Februar auf der Rétromobile 2025 in Paris noch immer die Hauptrolle, was spätestens mit dem Blick auf das orange Plakat mit roten Bällen am Unterboden klar wird. Den Geburtstag nutzt die mittlerweile als eigenständige Marke DS firmierende Stellantis-Tochter in den Messehallen der Paris Expo Porte des Versailles auch, um den Ball an das jüngste Familienmitglied, den vollelektrischen DS N°8, weiterzuspielen.

Die Highlights der Rétromobile 2025

Die anderen französischen Marken spannen den Bogen ebenfalls von den Anfängen der jeweiligen Firmenhistorie bis hin zu den aktuellen (Retro-)Modellen. Dennoch will die Oldtimermesse auf 73.000 m² das gesamte Spektrum an Altblech abdecken, weshalb auch Marken wie Mercedes, Porsche, Bentley, Mitsubishi, Honda, Toyota oder Cadillac mit großen Auftritten vor Ort sind. Dazu gesellen sich mehr als 600 Händler, Ersatzteillieferanten, Versicherer, Auktionshäuser und alles, was die Oldtimerwelt noch so zu bieten hat. Mit mehr als 100.000 Besucher:innen und 1000 ausgestellten Fahrzeugen rechnet die Messe.

Ticketpreise und Öffnungszeiten der Pariser Oldtimermesse

Die Ticketpreise für die Rétromobile 2025 betragen 22 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Teenager unter 16 zahlen 12 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei. Geöffnet haben die Hallen 1, 2.2 und 3 am Mittwoch und Freitag von 10 bis 22 Uhr und an den restlichen Tagen von 10 bis 19 Uhr.

