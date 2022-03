Der Renault Grand Scénic und der Renault Scénic, jeweils seit 2016 erhältlich, unterscheiden sich in den Maßen, beim Kofferraumvolumen sowie der optionalen dritten Sitzreihe. Die Benzinmotoren sind (teilweise optional) an eine Automatik gekoppelt. Wir nennen die Anhängelast und den Preis!

Seit 2016 sind der Renault Scénic und dessen Langversion Renault Grand Scénic erhältlich, die sich preislich um 1200 Euro unterscheiden. Der Preis startet bei der Kurzversion bei 30.600 Euro (Stand: März 2022). Den beiden Varianten gemein ist der für einen Van recht dynamische Auftritt mit der charakteristisch weit vorgezogenen Windschutzscheibe, die auf eine kurze Motorhaube trifft. An der Front ist der Rhombus prominent platziert, eingerahmt von Voll-LED-Scheinwerfern mit C-förmigem Tagfahrlicht. Die ausgeprägte Schulterlinie weist auf Höhe der B-Säule einen Knick auf, ehe sie in einem Heck mit hoch positionierten Rückleuchten mündet. Die Dachreling (Grand Scénic) ist in Mattchrom gehalten. Optional lässt sich der lange Franzose in einer Zweifarblackierung bestellen, dann sind Dach, Säulen und Außenspiegel in eine Kontrastfarbe gehüllt. Der Renault Scénic und der Renault Grand Scénic (2026) unterscheiden sich im Wesentlichen in der Länge, überragt die Langversion den kürzeren Scénic doch um satte 24 Zentimeter und ist dadurch auch als Siebensitzer erhältlich. (Maße: 4407–4635 mm Länge, 1866 mm Breite, 1645–1653 mm Höhe). Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis, Maße & Kofferraumvolumen des Renault (Grand) Scénic (2016)