Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4857/1888/1675 mm Leergewicht 1684 kg Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 34.300 Euro

Der vor zwei Jahren präsentierte Renault Espace wird im Detail überarbeitet. Mit dem 130 PS starken Einsteiger-Diesel startet der Preis des Großraumvans mit Offroad-Optik bei 34.300 Euro!

Gut zwei Jahre nach seinem Marktstart erhält der Renault Espace eine Art Minifacelift, das sich vor allem durch einen neuen Benzin-Motor und einer im Detail verbesserten Ausstattung äußert. Zum Einstiegspreis von 34.300 Euro steht allerdings ein Diesel mit 130 PS parat. Mit der dezenten Modellpflege erhält der Familienvan aus Frankreich neue Farben, neue Alufelgen, ein überarbeitetes Infotainmentsystem und den besagten neuen Benziner, der 225 PS leistet und an einer Siebengang-Automatik gekoppelt ist. Das neue Infotainment-System erlaubt dem Fahrer, Smart- und Iphones auf dem 8,4 Zoll großen, vertikal im Armaturenbrett positionierten Display zu spiegeln. Mit der Allradlenkung 4Control soll der sportlich angehauchte Renault Espace (2017) noch wendiger werden: Nach Vorbild großer Sportwagen schlagen die Hinterräder bis 50 km/h den gegensätzlichen Winkel zu den Vorderrädern ein, ehe sie ab 50 km/h in die gleiche Richtung einlenken. Als Topausstattung Initiale Paris hebt sich der Lademeister mit einer ihm vorbehaltenen Lackierung (Schwarz), 19-Zöllern, grauer oder dunkelbrauner Lederausstattung, elektrischen Vordersitzen und vielem mehr von den darunter positionierten Ausstattungslinien Life und Elysée ab.

Test Renault Espace TCe 200 EDC: Test Der Espace TCe 200 EDC im Test

Renault Espace (2015) im Video:

Leichte Modellpflege für den Renault Espace (2017)

In der Basisvariante Life bietet Renault ausschließlich den schwächeren der beiden zur Wahl stehenden Diesel-Aggregate an, den Energy dCi 130 mit 130 PS. Zum Preis von 34.300 Euro gibt Renault nicht nur drei Jahre Garantie, die Franzosen spendieren ihrem Van dann auch schon zahlreiche Annehmlichkeiten: So hat der Renault Espace (2017) dann eine Zweizonen-Klamaautomatik, den 8,7-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole samt Online-Multimediasystem und Navigation, 17-Zoll-Alufelgen, Einparkhilfe vorne und hinten, Licht- und Regensensor, Panorama-Windschutzscheibe, Tempomat und Voll-LED-Scheinwerfer an Bord. Der 160 PS starke Diesel (Preis: 41.300 Euro) ist wie auch der neue Benziner namens Energy TCe 225 EDC (Preis: 40.900 Euro) ab der Ausstattung Intens zu haben. Der steigert die ohnehin schon üppige Basisausstattung mit nochmals größeren Alufelgen, einem Fernlichtassistenten, einem Notbremsassistenten, einem Sicherheitsabstand-Warner, einem Spurhalte-Warner, einem Toter-Winkel-Warner und einer Verkehrszeichenerkennung.